Объявлена новая дата концерта Zivert в Новосибирске — певица отменяла выступление из-за здоровья

Певица брала перерыв в гастролях, чтобы восстановить здоровье Источник: официальная страница Зиверт во «ВКонтакте»











В Новосибирске певица Zivert выступит на «Сибирь-Арене» 28 сентября (12+). Билеты на выступления уже есть в продаже. Место стоит от 2000 до 6000 рублей. В феврале певица заявляла о перерыве в карьере.

Концерт Zivert должен был состояться 24 февраля в «Локомотив-Арене», но певица отменила выступление из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила в соцсетях. Концерты отменили не только в Новосибирске, но и других городах.

Сейчас в соцсетях артистка сообщает, что активно занимается здоровьем и восстанавливается.

— Я скоро поправлюсь и подарю вам океан новой музыки из самого сердца. А вы пока обещайте, что будете жить по любви, — написала певица в своих соцсетях.

Также она сообщала, что запись новой песни уже идет, но релиз, который должен бы состояться в июне, в итоге перенесли.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями к концертному директору и PR-менеджеру артистки.

В конце февраля жители Новосибирска и ближайших регионов сообщали, что не могут вернуть деньги за билеты на отменный концерт певицы.

