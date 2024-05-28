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Развлечения Объявлена новая дата концерта Zivert в Новосибирске — певица отменяла выступление из-за здоровья

Объявлена новая дата концерта Zivert в Новосибирске — певица отменяла выступление из-за здоровья

Артистка обещает подарить поклонникам океан новой музыки

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Певица брала перерыв в гастролях, чтобы восстановить здоровье

В Новосибирске певица Zivert выступит на «Сибирь-Арене» 28 сентября (12+). Билеты на выступления уже есть в продаже. Место стоит от 2000 до 6000 рублей. В феврале певица заявляла о перерыве в карьере.

Концерт Zivert должен был состояться 24 февраля в «Локомотив-Арене», но певица отменила выступление из-за проблем со здоровьем. Об этом она сообщила в соцсетях. Концерты отменили не только в Новосибирске, но и других городах.

Сейчас в соцсетях артистка сообщает, что активно занимается здоровьем и восстанавливается.

— Я скоро поправлюсь и подарю вам океан новой музыки из самого сердца. А вы пока обещайте, что будете жить по любви, — написала певица в своих соцсетях.

Также она сообщала, что запись новой песни уже идет, но релиз, который должен бы состояться в июне, в итоге перенесли.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями к концертному директору и PR-менеджеру артистки.

В конце февраля жители Новосибирска и ближайших регионов сообщали, что не могут вернуть деньги за билеты на отменный концерт певицы.

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