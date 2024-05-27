Стрельцам — купить квартиру, а Весам — экономить. Финансовый гороскоп на июнь

Не транжирьте в этом месяце Источник: Евгения Бикунова / 72.RU











Встречаем лето, предвкушаем отдых, но не забываем о работе. Звёзды говорят, что в плане карьеры и бизнеса месяц будет сложный. Что нас ждет? Как будет с деньгами? Копить или потратиться? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В начале лета лучше избегать новых финансовых начинаний, поскольку со временем они могут оказаться «денежной ямой». В июне звёзды советуют по мере возможности отложить все дела, насладиться летом и хорошо отдохнуть, — советует астролог.

Ниже читайте прогноз для каждого знака зодиака.

Овен

Сохраняйте уверенность в правильности выбранной тактики. Не учитывайте мнение окружающих и не слушайте сомневающихся. Задуманное сбудется и не заставит себя долго ждать.

Телец

В июне вам способствует удача. Вы можете сколько угодно добиваться вершин и неплохо подзаработать! Главное — делать это последовательно и обстоятельно. Спешка в делах не сыграет вам на руку.

Близнецы

Чтобы добиваться намеченных целей, не нужно дополнительно исхитряться. Всё, что от вас требуется, — это поступать привычным для себя образом. Так вы избежите финансовых проблем.

Рак

В этот период ваша психика станет более уязвимой, многое будет зависеть от настроения и эмоционального состояния. Находите больше времени для отдыха и не переусердствуйте на работе. Много денег сейчас не заработать.



Лев

Вы будете поддерживать яркий фон в рабочем коллективе. Начальство будет возлагать самые смелые надежды именно на вас. Не упустите момент и проявите себя. Возможно повышение или щедрая премия.



Дева

Пока другие будут отдыхать, вам рекомендуется использовать всю накопленную мощь для достижения заветной цели. Честно и смело озвучивайте свои идеи начальству. Сейчас есть большой шанс того, что их одобрят. Это принесет дивиденды в будущем.



Весы

Доходы останутся в ожидаемых пределах, поэтому крупные приобретения пока стоит отложить. Экономия вплоть до 25 июня станет лучшим решением.



Скорпион

Стоит воздержаться от активных перемен в деловой сфере — они не принесут желаемых результатов. Все новые проекты лучше отложить на следующий месяц. Как и крупные траты.



Стрелец

Можно смело заниматься вопросами недвижимости: оформлять сделки, вкладываться в ремонт. А вот от чрезмерных расходов на удовольствия и развлечения стоит отказаться.



Козерог

Остерегайтесь конфликтных ситуаций, постарайтесь ни с кем не ссориться. Эмоциональная несдержанность может помешать вам принять важное решение. Это повлечет за собой и финансовые проблемы.



Водолей

Не спешите огорчаться, если вы не сможете быстро осуществить задуманное. Этот период временных неудач будет вам необходим для обдумывания своих решений. Постарайтесь много не тратить.



Рыбы

Не ждите стабильности от июня — ваши финансовые планы и решения будут меняться как ветер. Не пытайтесь остановить себя! Иначе в дальнейшем пожалеете, что не воспользовались случаем.