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Развлечения Сбежал из турецкого сериала: брутальный красавчик из Казани взрывает соцсети горячими видео — кто он такой

Сбежал из турецкого сериала: брутальный красавчик из Казани взрывает соцсети горячими видео — кто он такой

Парень вовсю пользуется свалившейся на него популярностью и снимается во всевозможных рекламах

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Образ молчаливого покорителя женских сердец с пронзительным взглядом карих глаз оказался для Менчоса золотым билетом

Харизматичный красавчик с необычным именем Менчос за последние несколько месяцев буквально взорвал интернет — с ним записывают совместные видео популярные блогеры, его зовут моделью на показы российские дизайнеры, на его собственные ролики пачками снимают реакции и пародии. Подробнее о том, кто он такой и что скрывает от толп своих новоявленных поклонниц, смотрите в коротком видео чуть выше.

Менчосу Мухторову 28 лет, и сказать, что популярность свалилась на него внезапно, сложно. Молодой человек шел к этому успеху не один год, работая то моделью, то детским спортивным тренером. Переехав в Казань в 2017 году, таджик по национальности, парень начал пытаться пробиться к славе.

Успеха достичь получилось лишь после кардинального преображения и спекуляции на образе героя турецкого сериала. Менчос отрастил бороду и начал одеваться в классические брючные костюмы. Этакий образ молчаливого покорителя женских сердец с пронзительным взглядом карих глаз и идеально подстриженной бородой оказался для парня настоящим золотым билетом.

Его внешностью, харизмой и чувством стиля восхищаются тысячи женщин, ежедневно на его страничке в социальных сетях появляются многочисленные признания в любви. Но сердце красавца уже давно занято, хоть он это и тщательно скрывает. Еще в сентябре 2021 года он связал свою жизнь с жительницей Казани Камилой Фардеевой.

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