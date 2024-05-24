Сбежал из турецкого сериала: брутальный красавчик из Казани взрывает соцсети горячими видео — кто он такой

Харизматичный красавчик с необычным именем Менчос за последние несколько месяцев буквально взорвал интернет — с ним записывают совместные видео популярные блогеры, его зовут моделью на показы российские дизайнеры, на его собственные ролики пачками снимают реакции и пародии. Подробнее о том, кто он такой и что скрывает от толп своих новоявленных поклонниц, смотрите в коротком видео чуть выше.
Менчосу Мухторову 28 лет, и сказать, что популярность свалилась на него внезапно, сложно. Молодой человек шел к этому успеху не один год, работая то моделью, то детским спортивным тренером. Переехав в Казань в 2017 году, таджик по национальности, парень начал пытаться пробиться к славе.
Успеха достичь получилось лишь после кардинального преображения и спекуляции на образе героя турецкого сериала. Менчос отрастил бороду и начал одеваться в классические брючные костюмы. Этакий образ молчаливого покорителя женских сердец с пронзительным взглядом карих глаз и идеально подстриженной бородой оказался для парня настоящим золотым билетом.
Его внешностью, харизмой и чувством стиля восхищаются тысячи женщин, ежедневно на его страничке в социальных сетях появляются многочисленные признания в любви. Но сердце красавца уже давно занято, хоть он это и тщательно скрывает. Еще в сентябре 2021 года он связал свою жизнь с жительницей Казани Камилой Фардеевой.