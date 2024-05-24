Сбежал из турецкого сериала: брутальный красавчик из Казани взрывает соцсети горячими видео — кто он такой

Харизматичный красавчик с необычным именем Менчос за последние несколько месяцев буквально взорвал интернет — с ним записывают совместные видео популярные блогеры, его зовут моделью на показы российские дизайнеры, на его собственные ролики пачками снимают реакции и пародии. Подробнее о том, кто он такой и что скрывает от толп своих новоявленных поклонниц, смотрите в коротком видео чуть выше.

