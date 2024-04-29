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Развлечения тест Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

Ай-лю-лю потом, а сейчас — тест на истинного киномана

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8 комментариев
Сейчас узнаем, кто тут бывалый киноман

У персонажей советского кино была настоящая суперспособность — сыпать цитатами, которые тут же уходили в народ. За всю историю советского кино известных фраз накопилось столько, что сейчас многие уже и не вспомнят, кого цитируют. Или вы из тех, кто знает наизусть все фильмы прошлого? Покажет тест: попробуйте отгадать, в каких советских лентах герои произносили эти 10 фраз.

ТЕСТ
1 / 10
«Бог-то не Тимошка, видит немножко»
  • «Афоня»
  • «Любовь и голуби»
  • «Летят журавли»
  • «Бриллиантовая рука»
2 / 10
«От большинства людей остается только тире между двумя датами»
  • «Завтра была война»
  • «Курьер»
  • «12 стульев»
  • «Доживем до понедельника»
3 / 10
«Не виноватая я, он сам пришел!»
  • «Интердевочка»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Вам и не снилось»
  • «Вокзал для двоих»
4 / 10
«Какая отвратительная рожа!»
  • «Джентльмены удачи»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Осенний марафон»
  • «Чучело»
5 / 10
«Хорошие сапоги, надо брать»
  • «Асса»
  • «Мне 20 лет»
  • «Служебный роман»
  • «Слезы капали»
6 / 10
«Кажется, вечер перестает быть томным»
  • «Москва слезам не верит»
  • «Сталкер»
  • «Человек с бульвара Капуцинов»
  • «Мой друг Иван Лапшин»
7 / 10
«Что-то вы меня больно утесняете, папаша!»
  • «Я шагаю по Москве»
  • «Карнавальная ночь»
  • «Берегись автомобиля»
  • «Собачье сердце»
8 / 10
«Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе?»
  • «Мимино»
  • «Курьер»
  • «Двадцать дней без войны»
  • «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
9 / 10
«Если я встану, ты у меня ляжешь»
  • «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Приключения итальянцев в России»
10 / 10
«А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!»
  • «Место встречи изменить нельзя»
  • «Кин-дза-дза»
  • «Мы из джаза»
  • «Щит и меч»
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