Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

У персонажей советского кино была настоящая суперспособность — сыпать цитатами, которые тут же уходили в народ. За всю историю советского кино известных фраз накопилось столько, что сейчас многие уже и не вспомнят, кого цитируют. Или вы из тех, кто знает наизусть все фильмы прошлого? Покажет тест: попробуйте отгадать, в каких советских лентах герои произносили эти 10 фраз.
- «Афоня»
- «Любовь и голуби»
- «Летят журавли»
- «Бриллиантовая рука»
- «Завтра была война»
- «Курьер»
- «12 стульев»
- «Доживем до понедельника»
- «Интердевочка»
- «Бриллиантовая рука»
- «Вам и не снилось»
- «Вокзал для двоих»
- «Джентльмены удачи»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Осенний марафон»
- «Чучело»
- «Асса»
- «Мне 20 лет»
- «Служебный роман»
- «Слезы капали»
- «Москва слезам не верит»
- «Сталкер»
- «Человек с бульвара Капуцинов»
- «Мой друг Иван Лапшин»
- «Я шагаю по Москве»
- «Карнавальная ночь»
- «Берегись автомобиля»
- «Собачье сердце»
- «Мимино»
- «Курьер»
- «Двадцать дней без войны»
- «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
- «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
- «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Приключения итальянцев в России»
- «Место встречи изменить нельзя»
- «Кин-дза-дза»
- «Мы из джаза»
- «Щит и меч»