Неужели всё забыли? Попробуйте отгадать советский фильм по одной фразе

У персонажей советского кино была настоящая суперспособность — сыпать цитатами, которые тут же уходили в народ. За всю историю советского кино известных фраз накопилось столько, что сейчас многие уже и не вспомнят, кого цитируют. Или вы из тех, кто знает наизусть все фильмы прошлого? Покажет тест: попробуйте отгадать, в каких советских лентах герои произносили эти 10 фраз.