Что посмотреть на Алтае в майские праздники — топ идей в удобных карточках

Близятся майские праздники, а это значит, что совсем скоро на Алтай съедутся толпы туристов. Если вы тоже планируете отдохнуть в окружении гор, читайте в материале NGS22.RU, что точно нужно посмотреть весной. Топ мест мы для удобства разместили в карточках. Составить список помогли директор туркомпании «Статус» Ирина Дружинина и частный гид по Алтаю Андрей Афонин.
- Розовые горы у Чуйского тракта
- Терренкуры в Белокурихе
- Катера и теплоходы на Телецком озере
- Остров Патмос и Чемальская ГЭС
Розовые горы у Чуйского тракта
Главная весенняя достопримечательность Алтая — кусты маральника — зацветает в конце апреля. В это время горы обретают ярко-розовый цвет. Посмотреть на явление ежегодно съезжаются толпы туристов. Частный гид-проводник по Горному Алтаю Андрей Афонин посоветовал смотреть на цветущий маральник с Чуйского тракта — именно там, по его мнению, открываются самые живописные пейзажи.
— На тракте очень много локаций, где можно остановиться и пофотографировать розовые горы. Также есть неплохие места за Чемалом, в сторону ущелья Чечкыш, в сторону поселка Еланда, — уточняет Андрей.
Раньше всего маральник зацветает в Чемальском районе — ориентировочно 25 апреля. Однако самые удивительные пейзажи можно наблюдать в начале мая, в 250 километрах от Горно-Алтайска.
При наличии автомобиля посмотреть на розовые горы можно бесплатно. Агентства предлагают трехдневные туры к цветущему маральнику в среднем за 15–30 тысяч рублей.
Терренкуры в Белокурихе
Многие приезжают на Алтай ради курортов, и одним из самых популярных остается Белокуриха. Но помимо стандартных маршрутов здесь есть и несколько нетипичных терренкуров у гор.
Терренкур — метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные пешеходные прогулки, восхождения в гористой местности по размеченным маршрутам.
Эксперты отмечают, что здесь любой желающий сможет подобраться к скалам — и далеко ходить ради этого не придется.
— Тропы легкие и не требуют специальной подготовки, — говорит директор турагентства Ирина Дружинина. — Хорошо развиты терренкуры, оздоровительные прогулки в горах. А насыщенный горный воздух делает маршруты лечебными.
Специалисты советуют посетить церковь Святого Великомученика Пантелеимона Целителя — на территории есть источник с большим содержанием серебра. А также побывать на канатной дороге, в музейном комплексе Андреевской слободы, в Музее шоколада.
Терренкуры в Белокурихе тоже бесплатные. А вот за вход в Андреевскую слободу придется заплатить 150 рублей.
Катера и теплоходы на Телецком озере
Начиная с конца апреля на Телецком озере начинается сезон водных прогулок. Местные капитаны водят экскурсии на любой вкус — через водопады и заливы. Весной отдыхать на Телецком следует с северной части озера. Андрей Афонин отмечает, что с южной стороны дороги часто размывает во время весеннего половодья.
— Весной начнется паводок, и дорогу может просто либо размыть, либо затопить. Высока вероятность не вернуться обратно. Поэтому на Телецкое весной лучше ездить со стороны Горно-Алтайска, — поясняет гид.
Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по Телецкому озеру стоит от 2 до 6 тысяч рублей за групповую экскурсию.
Остров Патмос и Чемальская ГЭС
Чемал по праву зовется визитной карточкой Алтая. Здесь проходит одна из самых красивых дорог мира, текут живописные реки и виднеются горы. Здесь вы окунетесь в аутентичную красоту Алтая с головой, уверяет Ирина Дружинина:
— В районе Чемала находится основная визитная карточка Алтая — остров Патмос. Именно здесь в полной мере раскрывается этнография региона.
Во время отдыха на Чемале эксперты советуют посетить храм Иоанна Богослова, заброшенную ГЭС, Зубы Дракона (скалы на реке Катунь) и «Козью тропу». Помимо прочего, гид Андрей Афонин предлагает побывать в ущелье Чечкыш, пройтись вдоль родника по пешеходной тропе. Ее протяженность около 3–4 километров. Во время прогулки можно набрать чистой воды, посмотреть на наскальные рисунки и попасть на смотровую площадку.
Вход на остров Патмос бесплатный. Билет на Чемальскую ГЭС обойдется в 150–200 рублей. Прогуляться в ущелье Чечкыш стоит 100 рублей. Организованные трехдневные туры в Чемал в среднем стоят около 20–30 тысяч рублей за человека.