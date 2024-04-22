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Что посмотреть на Алтае в майские праздники

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Развлечения карточки Что посмотреть на Алтае в майские праздники — топ идей в удобных карточках

Что посмотреть на Алтае в майские праздники — топ идей в удобных карточках

Список мест, от которых вы останетесь под впечатлением

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В нашем топе вы найдете места с самыми живописными пейзажами Алтая

Близятся майские праздники, а это значит, что совсем скоро на Алтай съедутся толпы туристов. Если вы тоже планируете отдохнуть в окружении гор, читайте в материале NGS22.RU, что точно нужно посмотреть весной. Топ мест мы для удобства разместили в карточках. Составить список помогли директор туркомпании «Статус» Ирина Дружинина и частный гид по Алтаю Андрей Афонин.

  1. Розовые горы у Чуйского тракта 
  2. Терренкуры в Белокурихе
  3. Катера и теплоходы на Телецком озере
  4. Остров Патмос и Чемальская ГЭС
1

Розовые горы у Чуйского тракта 

Посмотреть на цветущий маральник ежегодно съезжаются толпы туристов

Главная весенняя достопримечательность Алтая — кусты маральника — зацветает в конце апреля. В это время горы обретают ярко-розовый цвет. Посмотреть на явление ежегодно съезжаются толпы туристов. Частный гид-проводник по Горному Алтаю Андрей Афонин посоветовал смотреть на цветущий маральник с Чуйского тракта — именно там, по его мнению, открываются самые живописные пейзажи.

— На тракте очень много локаций, где можно остановиться и пофотографировать розовые горы. Также есть неплохие места за Чемалом, в сторону ущелья Чечкыш, в сторону поселка Еланда, — уточняет Андрей.

Раньше всего маральник зацветает в Чемальском районе — ориентировочно 25 апреля. Однако самые удивительные пейзажи можно наблюдать в начале мая, в 250 километрах от Горно-Алтайска.

При наличии автомобиля посмотреть на розовые горы можно бесплатно. Агентства предлагают трехдневные туры к цветущему маральнику в среднем за 15–30 тысяч рублей.

2

Терренкуры в Белокурихе

Эксперты уверяют, что воздух Белокурихи — лечебный

Многие приезжают на Алтай ради курортов, и одним из самых популярных остается Белокуриха. Но помимо стандартных маршрутов здесь есть и несколько нетипичных терренкуров у гор.

Терренкур — метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные пешеходные прогулки, восхождения в гористой местности по размеченным маршрутам.

Эксперты отмечают, что здесь любой желающий сможет подобраться к скалам — и далеко ходить ради этого не придется.

— Тропы легкие и не требуют специальной подготовки, — говорит директор турагентства Ирина Дружинина. — Хорошо развиты терренкуры, оздоровительные прогулки в горах. А насыщенный горный воздух делает маршруты лечебными.

Специалисты советуют посетить церковь Святого Великомученика Пантелеимона Целителя — на территории есть источник с большим содержанием серебра. А также побывать на канатной дороге, в музейном комплексе Андреевской слободы, в Музее шоколада.

Терренкуры в Белокурихе тоже бесплатные. А вот за вход в Андреевскую слободу придется заплатить 150 рублей.

3

Катера и теплоходы на Телецком озере

Местные моряки начиная с весны водят экскурсии по водопадам Телецкого озера

Начиная с конца апреля на Телецком озере начинается сезон водных прогулок. Местные капитаны водят экскурсии на любой вкус — через водопады и заливы. Весной отдыхать на Телецком следует с северной части озера. Андрей Афонин отмечает, что с южной стороны дороги часто размывает во время весеннего половодья.

— Весной начнется паводок, и дорогу может просто либо размыть, либо затопить. Высока вероятность не вернуться обратно. Поэтому на Телецкое весной лучше ездить со стороны Горно-Алтайска, — поясняет гид.

Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по Телецкому озеру стоит от 2 до 6 тысяч рублей за групповую экскурсию.

4

Остров Патмос и Чемальская ГЭС

Чемальская ГЭС не работает уже больше десяти лет

Чемал по праву зовется визитной карточкой Алтая. Здесь проходит одна из самых красивых дорог мира, текут живописные реки и виднеются горы. Здесь вы окунетесь в аутентичную красоту Алтая с головой, уверяет Ирина Дружинина:

— В районе Чемала находится основная визитная карточка Алтая — остров Патмос. Именно здесь в полной мере раскрывается этнография региона.

Во время отдыха на Чемале эксперты советуют посетить храм Иоанна Богослова, заброшенную ГЭС, Зубы Дракона (скалы на реке Катунь) и «Козью тропу». Помимо прочего, гид Андрей Афонин предлагает побывать в ущелье Чечкыш, пройтись вдоль родника по пешеходной тропе. Ее протяженность около 3–4 километров. Во время прогулки можно набрать чистой воды, посмотреть на наскальные рисунки и попасть на смотровую площадку.

Вход на остров Патмос бесплатный. Билет на Чемальскую ГЭС обойдется в 150–200 рублей. Прогуляться в ущелье Чечкыш стоит 100 рублей. Организованные трехдневные туры в Чемал в среднем стоят около 20–30 тысяч рублей за человека.

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