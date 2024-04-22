Что посмотреть на Алтае в майские праздники — топ идей в удобных карточках

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Посмотреть на цветущий маральник ежегодно съезжаются толпы туристов Источник: YouTube/ Вадим Кононенко

Главная весенняя достопримечательность Алтая — кусты маральника — зацветает в конце апреля. В это время горы обретают ярко-розовый цвет. Посмотреть на явление ежегодно съезжаются толпы туристов. Частный гид-проводник по Горному Алтаю Андрей Афонин посоветовал смотреть на цветущий маральник с Чуйского тракта — именно там, по его мнению, открываются самые живописные пейзажи.



— На тракте очень много локаций, где можно остановиться и пофотографировать розовые горы. Также есть неплохие места за Чемалом, в сторону ущелья Чечкыш, в сторону поселка Еланда, — уточняет Андрей.



Раньше всего маральник зацветает в Чемальском районе — ориентировочно 25 апреля. Однако самые удивительные пейзажи можно наблюдать в начале мая, в 250 километрах от Горно-Алтайска.