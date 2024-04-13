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Развлечения Выпил за любовь: Игорь Николаев выступил в Новосибирске в шикарном красном костюме – разглядываем фото

Выпил за любовь: Игорь Николаев выступил в Новосибирске в шикарном красном костюме – разглядываем фото

Поклонники его творчества остались в восторге от выступления

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Игорь Николаев пришел на концерт в красном костюме

Вчера, 12 апреля, в Доме культуры железнодорожников (ДКЖ) с концертом выступил Игорь Николаев. Он пришел на концерт в ярко-красном костюме с нашивкой, радовал поклонников любимыми песнями и пригубил из фужера за любовь. Об атмосфере на концерте НГС рассказала читательница НГС Марина Гурова.

Певец общался со зрительным залом

– На концерте прозвучали лучшие песни Игоря Николаева. Метр Российской эстрады. Полный зал. Все пели любимые песни. Концерт прошел на ура, – поделилась поклонница творчества.

Певцу и композитору подарили много цветов

На видео Игорь Николаев беседует со зрительным залом, шутит и предлагает выпить за него, за концерт и за любовь, но в меру, а также загадать желание. Затем певец исполняет свою самую популярную песню «Выпьем за любовь» под аплодисменты зрителей. В середине композиции он выпивает алый напиток из фужера до дна.

Поклонники были в восторге от концерта

На Игоре Николаеве во время концерта была черная рубашка и яркий красный костюм с нашивкой. Исполнитель выглядел бодро и позитивно.

Ранее НГС писал о том, что в райдере Олега Газманова, который приедет с концертом в Новосибирск. В списке есть личная машина ГИБДД и бутылка виски.

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Игорь Николаев Концерт Новосибирск ДКЖ
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