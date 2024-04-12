«Пацанка» Амина вернулась в Школу леди, и директор чуть со стула не упала: как изменилась пышная оторва

Лаура Альбертовна и Амина встретились спустя два года Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











До финала «Больших девочек» (16+) осталось всего несколько недель. Перед тем как объявить полуфиналисток, участницы столкнулись со своим прошлым, чтобы понять, как сильно изменились они за время проекта. Но среди девушек есть одна, чей путь начался еще раньше, — Амине решили напомнить, как начиналась ее трансформация. Экс-пацанка вновь оказалась в доме, который навсегда изменил ее жизнь два года назад.



С чего всё начиналось

Зрители впервые увидели Амину в седьмом сезоне «Пацанок» (16+). Дерзкая дебоширка из Каспийска пришла на проект, чтобы стать женственнее и научиться контролировать гнев, но с первой серии что-то пошло не так. Амина влетела в драку с одной из участниц, как только появилась на площадке.

Источник: кадры из программы «Пацанки» (16+)

Во время второй стычки девушке сломали руку.



Источник: кадр из программы «Пацанки» (16+)











Отношения с другими пацанками у Амины сразу не сложились: участницы открыто говорили, что дебоширка из Дагестана им не нравится. Это и неудивительно — Амина постоянно лезла в конфликты и угрожала своим соперницам расправой.



Но со временем Амина начала меняться: участница действительно пыталась стать лучше, честно проходила все испытания и перебарывала себя — даже если приходилось надеть ненавистные ей каблуки или купальник.

Источник: amahasla_78 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К концу сезона пацанку было не узнать: Амина стала мягче и добрее, перестала лезть в конфликты и научилась справляться с гневом. Если раньше девушка ненавидела платья и даже не пошла на свадьбу двоюродной сестры из-за необходимости наряжаться, то к концу проекта она стала искать возможности приодеться.



Благодаря своим стараниям Амина заняла второе место в седьмом сезоне «Пацанок».

Источник: кадр из программы «Пацанки» (16+)











Уже тогда Амина похудела на двенадцать килограммов. Как признавалась участница в одном из интервью, первое время она не могла есть на проекте из-за стресса, ведь ни одна другая пацанка не хотела с ней разговаривать. Но даже с хорошим аппетитом на шоу не располнеешь — ведь на проекте участниц кормят только здоровой пищей.

Источник: amahasla_78 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Большие девочки

Спустя два года Амина вновь появилась на телевидении — на этот раз в шоу «Большие девочки». Справившись с гневом и агрессией в «Пацанках», девушка решила избавиться и от лишнего веса.



Амина еще до премьеры признавалась, что с детства страдает от лишнего веса. К началу «Больших девочек» стрелка весов перевалила за 120 килограммов. Проблемы начались из-за гормонального лечения, которое назначили Амине из-за геморрагического васкулита. После приема лекарств девушка набрала 27 лишних килограммов, не смогла их скинуть и перестала следить за собой.



Источник: amahasla_78 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда я шла на проект, я знала, что там нельзя будет себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. И это привело к тому, что я стою такая огромная и неподъемная шайба и не знаю, куда себя деть, — говорила Амина на проекте.



Амина действительно выкладывается на полную на проекте — экс-пацанка каждую неделю показывает неплохой результат и лишь раз попала в номинацию на вылет.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











Сейчас, когда до завершения «Больших девочек» осталось всего несколько недель и Амина в шаге от полуфинала, организаторы проекта решили напомнить ей, с чего она начинала свой путь.



Снова в Школу леди

В десятом выпуске шоу Амина отправилась в Школу леди, где два года назад начался путь ее преображения.



— Я очень благодарна этому месту за всё, что оно мне дало, — признается Амина. — Вспоминая себя ту и эту Амину — это два разных человека.



Ведущая «Пацанок» Лаура Альбертовна не смогла сдержать эмоций, когда увидела экс-ученицу перед собой. Сейчас перед ней стоит не та дебоширка из начала седьмого сезона, а вежливая и добрая девушка.



— Ами, детка моя! Привет! Как я рада тебя видеть! Ты вообще просто… Ты ли это?! — воскликнула Лаура Альбертовна при виде Амины.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)











Изменения действительно нельзя не заметить, особенно если сравнивать Амину сейчас и в начале «Пацанок».



— Как она искренне в шоке от того, какую она меня сейчас видит и какой я тогда была… Тогда бы я залетела с ноги, еще дверь снесла бы какую-нибудь. А сейчас сдержанная, аккуратная сидишь, пытаешься не материться в этом храме, — признается Амина.



Амина рассказала Лауре Альбертовне, что сейчас проживает мирную жизнь, у нее всё хорошо — и это только благодаря проекту «Пацанки», который изменил ее жизнь.



— Мне очень приятно осознавать, что в твоем новом образе, новом характере есть и моя заслуга, — ответила наставница.

Источник: кадр из программы «Большие девочки» (16+)









