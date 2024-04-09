Сибиряк покинул шоу «Новая фабрика звезд» — он уступил племяннице Гарика Мартиросяна и сыну Михаила Круга

Вторая номинация на отчисление стала для участника из Сибири решающей Источник: vk.com/ailunx (AILUN | Никита Уфимцев)











В минувшие выходные телепроект «Новая фабрика звезд» покинул единственный сибиряк — 19-летний Никита Уфимцев из алтайского села Волчиха. Он оказался в числе номинантов, конкуренцию ему составила племянница члена жюри и одного из продюсеров Comedy Club Гарика Мартиросяна и сын шансон-исполнителя Михаила Круга.



Отчетному концерту предшествовали ссоры с другими участниками телешоу. В частности, Никиту Уфимцева упрекали в отстраненности и холодности, а также недостаточном общении с «фабрикантами».



— Вот давай поговорим. Тебе 19 лет? Почему ты ходишь в образе плаксивой девчонки?! — решил выяснить отношения с Никитой Уфимцевым Александр Круг. — Твои поступки в последнее время... Ты говоришь, что у тебя никогда не было друзей, да? Ты понял проблему, почему их не было?



В финале отчетного концерта Никита Уфимцев исполнил песню на свои слова «Чувства», вслед за ним выступила Нонна Еганян, а завершал выступление номинированных на отчисление участников — Александр Круг, который исполнил песню, посвященную своему отцу, и не смог сдержать слез.



Нонну Еганян оставили в проекте члены жюри (на этот раз Гарика Мартиросяна заменили резиденткой Comedy Club Мариной Кравец), за Александра Круга проголосовали участники проекта. Никите Уфимцеву пришлось покинуть телешоу.



— Оставайтесь в первую очередь человеком, за которого хочется держаться и верить. Человеком, которым хочется вдохновиться и сделать этот мир ещё капельку лучше… Помните, что главное — это то, что происходит у вас внутри, а не то, что кажется снаружи, — написал сибиряк у себя в соцсетях после ухода из «Новой фабрики звезд».

