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Развлечения Сибиряк покинул шоу «Новая фабрика звезд» — он уступил племяннице Гарика Мартиросяна и сыну Михаила Круга

Сибиряк покинул шоу «Новая фабрика звезд» — он уступил племяннице Гарика Мартиросяна и сыну Михаила Круга

19-летний Никита Уфимцев не получил достаточного количества голосов от других участников проекта

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Вторая номинация на отчисление стала для участника из Сибири решающей

В минувшие выходные телепроект «Новая фабрика звезд» покинул единственный сибиряк — 19-летний Никита Уфимцев из алтайского села Волчиха. Он оказался в числе номинантов, конкуренцию ему составила племянница члена жюри и одного из продюсеров Comedy Club Гарика Мартиросяна и сын шансон-исполнителя Михаила Круга.

Отчетному концерту предшествовали ссоры с другими участниками телешоу. В частности, Никиту Уфимцева упрекали в отстраненности и холодности, а также недостаточном общении с «фабрикантами».

— Вот давай поговорим. Тебе 19 лет? Почему ты ходишь в образе плаксивой девчонки?! — решил выяснить отношения с Никитой Уфимцевым Александр Круг. — Твои поступки в последнее время... Ты говоришь, что у тебя никогда не было друзей, да? Ты понял проблему, почему их не было?

В финале отчетного концерта Никита Уфимцев исполнил песню на свои слова «Чувства», вслед за ним выступила Нонна Еганян, а завершал выступление номинированных на отчисление участников — Александр Круг, который исполнил песню, посвященную своему отцу, и не смог сдержать слез.

Нонну Еганян оставили в проекте члены жюри (на этот раз Гарика Мартиросяна заменили резиденткой Comedy Club Мариной Кравец), за Александра Круга проголосовали участники проекта. Никите Уфимцеву пришлось покинуть телешоу.

— Оставайтесь в первую очередь человеком, за которого хочется держаться и верить. Человеком, которым хочется вдохновиться и сделать этот мир ещё капельку лучше… Помните, что главное — это то, что происходит у вас внутри, а не то, что кажется снаружи, — написал сибиряк у себя в соцсетях после ухода из «Новой фабрики звезд».

О том, кто такой Никита Уфимцев, мы рассказывали в отдельном материале.

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