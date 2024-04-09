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Развлечения обзор «Искуситель женских коленей»: Лина Дианова сделала психологический анализ личности Никиты Кологривого

«Искуситель женских коленей»: Лина Дианова сделала психологический анализ личности Никиты Кологривого

Нарциссизм, позерство и желание самоутверждаться за счет других — разбираемся с характером актера

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Лина Дианова также, как и Никита Кологривый раньше жила в Новосибирске

Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова сделала психологический разбор на актера Никиту Кологривого — выпуск она опубликовала у себя на YouTube-канале.

— Даже на аргентинских ледниках не спрятаться от новостей о том, что еще выкинул возмутитель спокойствия и искуситель женских коленей Никита Кологривый, — сказала Дианова.

Психолог отметила, что видеоролик носит развлекательный характер, а все сказанное является ее субъективным мнением. Анализ Никиты Кологривого Лина сделала на основе скандального интервью, которое актер дал блогеру Эльдару Джарахову.

Первое, что ей бросилось в глаза — чрезмерная подвижность. Лина Дианова назвала Кологривого расторможенным и вынесла вердикт, что по темпераменту парень — холерик с сильной подвижной и неустойчивой нервной системой. Также, на ее взгляд, у Никиты повышенная тревожность, так как он постоянно что-то теребит в руках. Сам Никита в интервью признался, что страдает СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Психолог считает, что Никита смотрит разборы на самого себя — ему важно, чтобы его талант отмечали

Центральной линией через все интервью, по наблюдениям Диановой, проходит нарциссичность Никиты и его стремление быть не таким, как все: ему важно противопоставлять себя другим, выглядеть на их фоне лучше, круче и талантливее. Актеру важно подчеркивать свою значимость и самоутверждаться за чужой счет. Характерная черта, которую также заметила Дианова — позерство.

— Ну какой классный Никита, какой живой! Кого бы я тогда разбирала, если бы все были одухотворенные и психологически зрелые? — признается Дианова и характеризует парня как мастера разговорного жанра.

Лина Дианова — популярный в Сети психолог. Она получила известность благодаря YouTube, где завела канал совместно с проектом «Жить» и придумала рубрику «Лысая правда» — там Дианова публиковала психологические разборы знаменитостей.

С развитием канала Лину Дианову стали приглашать экспертом в разные проекты — «Линия выгорания» (канал «Куб»), «НЕбуллинг шоу» (канал «Икс»). Было несколько больших интервью. Также Лина Дианова неожиданно появилась в новогоднем выпуске «Дружко шоу» — «Мультивселенные».

Недавно Лина Дианова записала совместный подкаст с психиатром Василием Шуровым — коллеги обсудили депрессию, зависимости, лжепсихологов и хейтеров.

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