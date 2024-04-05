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Развлечения Валерий Карпин испортил день рождения дочери и разорвал осла пополам

Валерий Карпин испортил день рождения дочери и разорвал осла пополам

На лице маленькой Саши виден только шок

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8 комментариев
Когда устраиваешь праздник ребенку, никогда не можешь быть уверенным в том, что ему понравятся все твои сюрпризы

Какой крутой праздник в честь дня рождения вы бы ни захотели устроить для своих детей, у них всегда будет свое мнение, и родительские сюрпризы малышня может воспринять не так радостно, как планировалось. Взять, к примеру, актрису Анну Хилькевич, которая в прошлом году подарила 8-летней дочке BMW за 15 миллионов рублей. Судя по реакции девочки, мы бы не сказали, что она была несказанно счастлива.

На этот раз в полку незадачливых родителей прибыло — его пополнил российский футбольный тренер Валерий Карпин.

В честь четвертого дня рождения дочки Саши родители закатили роскошный праздник в мистическо-демоническом антураже: со свечами, Фионой, Пряничным человечком, Малефисентой, устраивающей шоу мыльных пузырей.

Вскоре дело дошло до сюрприза. Им стала пиньята — кукла из папье-маше в виде Осла из «Шрека» (18+). (Да, мы тоже удивлены, что у безобидного на первый взгляд мультфильма такой возрастной ценз.) По традиции в такие фигуры прячут угощения, и чтобы до них добраться, нужно разбить игрушку. Саша взяла в руки маленькую биту и резво начала дубасить Осла по хребту, но чем больше становилась дыра, тем меньше уверенности было в руках девочки. И тут на выручку пришел папа. Он помог расправиться с игрушкой, которую после всех экзекуций разорвали пополам. Саша, судя по ее реакции, ожидала не совсем такого исхода событий.

Мама девочки, Дарья Карпина поспешила успокоить всех, кто переживал за судьбу Осла, но, кажется, сделала только хуже. Подозреваем, скоро к ней в комментарии придет армия защитников животных и прочих вегетариански настроенных граждан.

Впрочем, сама Саша тоже не пострадала — девочка быстро пришла в себя и продолжила праздник в компании друзей.

А теперь мы хотим узнать у вас — пиньяте, по вашему мнению, есть место на детском празднике?

Нормальная забава, чего такого
Любое насилие на глазах детей — зло
Ох уж эти западные ценности! Даешь хоровод!
Дело детей — радоваться сюрпризам и подаркам от родителей
ПО ТЕМЕ
Валерий Карпин Дети Праздник День рождения Видео Пиньята Подарок Сюрприз Детский день рождения
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