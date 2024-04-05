Валерий Карпин испортил день рождения дочери и разорвал осла пополам

Когда устраиваешь праздник ребенку, никогда не можешь быть уверенным в том, что ему понравятся все твои сюрпризы Источник: dasha.karpina / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Какой крутой праздник в честь дня рождения вы бы ни захотели устроить для своих детей, у них всегда будет свое мнение, и родительские сюрпризы малышня может воспринять не так радостно, как планировалось. Взять, к примеру, актрису Анну Хилькевич, которая в прошлом году подарила 8-летней дочке BMW за 15 миллионов рублей. Судя по реакции девочки, мы бы не сказали, что она была несказанно счастлива.

На этот раз в полку незадачливых родителей прибыло — его пополнил российский футбольный тренер Валерий Карпин.

В честь четвертого дня рождения дочки Саши родители закатили роскошный праздник в мистическо-демоническом антураже: со свечами, Фионой, Пряничным человечком, Малефисентой, устраивающей шоу мыльных пузырей.

Источник: dasha.karpina / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре дело дошло до сюрприза. Им стала пиньята — кукла из папье-маше в виде Осла из «Шрека» (18+). (Да, мы тоже удивлены, что у безобидного на первый взгляд мультфильма такой возрастной ценз.) По традиции в такие фигуры прячут угощения, и чтобы до них добраться, нужно разбить игрушку. Саша взяла в руки маленькую биту и резво начала дубасить Осла по хребту, но чем больше становилась дыра, тем меньше уверенности было в руках девочки. И тут на выручку пришел папа. Он помог расправиться с игрушкой, которую после всех экзекуций разорвали пополам. Саша, судя по ее реакции, ожидала не совсем такого исхода событий.

Источник: dasha.karpina / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама девочки, Дарья Карпина поспешила успокоить всех, кто переживал за судьбу Осла, но, кажется, сделала только хуже. Подозреваем, скоро к ней в комментарии придет армия защитников животных и прочих вегетариански настроенных граждан.

Источник: dasha.karpina / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, сама Саша тоже не пострадала — девочка быстро пришла в себя и продолжила праздник в компании друзей.