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Актриса Анна Хилькевич подарила 8-летней дочке BMW за 15 миллионов. Реакция девочки бесценна

А вы о каком подарке мечтали в детстве?

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Твое лицо, когда тебе сделали подарок на вырост

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Актриса Анна Хилькевич, известная по роли блондинки Маши в сериале «Универ. Новая общага» (16+), закатила роскошный праздник в честь 8-летия своей старшей дочери Арианны.

На костюмированную вечеринку в стиле семейки Аддамс собрались подруги самой девочки и звездные друзья родителей.

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Видео: Аня Хилькевич / T.me

— Почему мы выбрали тему тьмы на день рождения Ариаши. Я против таких тем, но не отрицаю, что это имеет место быть. И опять же, дочь второй год подряд выбирает страшную тематику. И мы согласились, ведь это же ее праздник в конце концов, — объяснила Хилькевич стиль вечеринки.

Но главный сюрприз ждал восьмилетнюю Арианну на улице — на «ее праздник в конце концов» родители подарили дочери полностью укомплектованный BMW M4 с кожаным салоном. Мы показали это видео нашему автоэксперту Артему Краснову, чтобы узнать, сколько может стоить такой автомобиль. Его вердикт: «Если это новый М4, то, думаю, миллионов 15–17».

Но главное в этом даже не сам автомобиль и не его стоимость, а реакция одаряемой — она просто бесценна. Сами посмотрите.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: annakhilkevich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На реакцию Арианны обратила внимание и Анна Хилькевич.

— Только взгляните на лицо именинницы — она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока — расскажу о ее эмоциях.

Судя по тому, что известий от актрисы о психологическом здоровье ребенка нет, девочка всё еще находится в шоковом состоянии. Как и подписчики Хилькевич. Своими эмоциями они поделились в комментариях под праздничной записью.

— Лицо ребенка, который хотел свое, детское, а ему дарят машину, на которой он максимум будет на заднем сиденье ездить, — написала девушка с ником Алиша Мист.

— Зачем? Такая глупость, — удивляется Елена Конопко. — Торопить взросление, пусть бы ребенок побыл просто ребенком.

— Машина светится, красиво... Эх, а так хотела ту куклу, которую просила. Дело, конечно, не мое и ничье, но я не пойму зачем. У ребенка детство должно быть как у всех детей. А многие звездные родители просто уже так задарили подарками, что ребенку хочется простых и любимых вещей, — отметила Аля Нефедова.

Но нашлись и те, кто поддержал такую идею подарка для школьницы.

— Ниче, пройдет каких-то лет 5–7, и она будет в восторге от этого подарка! Как раз возраст будет самое то, чтоб понимать, насколько ты уже крута, — написала девушка с ником Мисс Джулия 891.

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