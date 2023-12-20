Актриса Анна Хилькевич подарила 8-летней дочке BMW за 15 миллионов. Реакция девочки бесценна

Но главный сюрприз ждал восьмилетнюю Арианну на улице — на «ее праздник в конце концов» родители подарили дочери полностью укомплектованный BMW M4 с кожаным салоном. Мы показали это видео нашему автоэксперту Артему Краснову, чтобы узнать, сколько может стоить такой автомобиль. Его вердикт: «Если это новый М4, то, думаю, миллионов 15–17».

Но главное в этом даже не сам автомобиль и не его стоимость, а реакция одаряемой — она просто бесценна. Сами посмотрите.