Актриса Анна Хилькевич подарила 8-летней дочке BMW за 15 миллионов. Реакция девочки бесценна

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли блондинки Маши в сериале «Универ. Новая общага» (16+), закатила роскошный праздник в честь 8-летия своей старшей дочери Арианны.
На костюмированную вечеринку в стиле семейки Аддамс собрались подруги самой девочки и звездные друзья родителей.
— Почему мы выбрали тему тьмы на день рождения Ариаши. Я против таких тем, но не отрицаю, что это имеет место быть. И опять же, дочь второй год подряд выбирает страшную тематику. И мы согласились, ведь это же ее праздник в конце концов, — объяснила Хилькевич стиль вечеринки.
Но главный сюрприз ждал восьмилетнюю Арианну на улице — на «ее праздник в конце концов» родители подарили дочери полностью укомплектованный BMW M4 с кожаным салоном. Мы показали это видео нашему автоэксперту Артему Краснову, чтобы узнать, сколько может стоить такой автомобиль. Его вердикт: «Если это новый М4, то, думаю, миллионов 15–17».
Но главное в этом даже не сам автомобиль и не его стоимость, а реакция одаряемой — она просто бесценна. Сами посмотрите.
На реакцию Арианны обратила внимание и Анна Хилькевич.
— Только взгляните на лицо именинницы — она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока — расскажу о ее эмоциях.
Судя по тому, что известий от актрисы о психологическом здоровье ребенка нет, девочка всё еще находится в шоковом состоянии. Как и подписчики Хилькевич. Своими эмоциями они поделились в комментариях под праздничной записью.
— Лицо ребенка, который хотел свое, детское, а ему дарят машину, на которой он максимум будет на заднем сиденье ездить, — написала девушка с ником Алиша Мист.
— Зачем? Такая глупость, — удивляется Елена Конопко. — Торопить взросление, пусть бы ребенок побыл просто ребенком.
— Машина светится, красиво... Эх, а так хотела ту куклу, которую просила. Дело, конечно, не мое и ничье, но я не пойму зачем. У ребенка детство должно быть как у всех детей. А многие звездные родители просто уже так задарили подарками, что ребенку хочется простых и любимых вещей, — отметила Аля Нефедова.
Но нашлись и те, кто поддержал такую идею подарка для школьницы.
— Ниче, пройдет каких-то лет 5–7, и она будет в восторге от этого подарка! Как раз возраст будет самое то, чтоб понимать, насколько ты уже крута, — написала девушка с ником Мисс Джулия 891.