«Началась паническая атака, я стал задыхаться»: что случилось с Давидом Манукяном в эфире шоу «Маски»

Давид Манукян принял участие в очередном танцевально развлекательном проекте — он скрывался в костюме перца на шоу «Маски» (12+) на НТВ. В седьмом выпуске передачи его разоблачили — Дава покинул шоу и поделился в соцсетях впечатлениями.
Блогер рассказал, что на съемки одного выпуска выделяется день. Репетиция номера проходит строго в костюме, потому что никто не должен догадаться, кто под ним прячется. На проекте высокий уровень конспирации — дресс-код: все черное и без принта. Подъезжая к месту съемок, танцор и его команда должны прятать лицо. Блогер сравнивает участие в шоу с игрой в «Мафию», где цель — запутать других игроков и не раскрыть себя. Манукян придумывал образ и манеру поведения, менял голос, чтобы его не разоблачили.
— У работников есть контракты на конфиденциальность, но все равно артист без маски не выходит. Исключение только на записи трека, — рассказал Манукян.
Артист поделился, что создание костюма — «дело муторное и болючее», несколько раз в него ткнули иглой. По словам участника, дышать в маске невозможно, воздуха не хватает — Манукян пожаловался, что на этот раз ему попалась очень плотная. Сам костюм жаркий и тесный.
— Когда выходил на первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать, — признался Дава.
Ранее Манукян уже участвовал в аналогичном шоу и танцевал в костюме пипидастра — сибиряк с Затулинки попал в финал шоу «Маска. Танцы» на СТС.
Дава частый гость на телевизионных проектах: за последний год он выживал в Дубае и доводил до слез Ольгу Бузову в Китае.
На прошлой неделе НГС рассказывал, как сложилась жизнь пацанки с Затулинки Беллы Кузнецовой после проекта.
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