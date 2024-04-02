«Началась паническая атака, я стал задыхаться»: что случилось с Давидом Манукяном в эфире шоу «Маски»

В соцсетях блогер выложил влог о том, как проходили съемки шоу «Маски» (12+) на НТВ Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Давид Манукян принял участие в очередном танцевально развлекательном проекте — он скрывался в костюме перца на шоу «Маски» (12+) на НТВ. В седьмом выпуске передачи его разоблачили — Дава покинул шоу и поделился в соцсетях впечатлениями.



Блогер рассказал, что на съемки одного выпуска выделяется день. Репетиция номера проходит строго в костюме, потому что никто не должен догадаться, кто под ним прячется. На проекте высокий уровень конспирации — дресс-код: все черное и без принта. Подъезжая к месту съемок, танцор и его команда должны прятать лицо. Блогер сравнивает участие в шоу с игрой в «Мафию», где цель — запутать других игроков и не раскрыть себя. Манукян придумывал образ и манеру поведения, менял голос, чтобы его не разоблачили.

— У работников есть контракты на конфиденциальность, но все равно артист без маски не выходит. Исключение только на записи трека, — рассказал Манукян.

Артист поделился, что создание костюма — «дело муторное и болючее», несколько раз в него ткнули иглой. По словам участника, дышать в маске невозможно, воздуха не хватает — Манукян пожаловался, что на этот раз ему попалась очень плотная. Сам костюм жаркий и тесный.

— Когда выходил на первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать, — признался Дава.

Ранее Манукян уже участвовал в аналогичном шоу и танцевал в костюме пипидастра — сибиряк с Затулинки попал в финал шоу «Маска. Танцы» на СТС.

Дава частый гость на телевизионных проектах: за последний год он выживал в Дубае и доводил до слез Ольгу Бузову в Китае.

На прошлой неделе НГС рассказывал, как сложилась жизнь пацанки с Затулинки Беллы Кузнецовой после проекта.

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