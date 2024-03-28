«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи

В путешествие по России Влада отправилась осенью 2023 года Источник: предоставлено героиней материала











Каждый хоть раз в жизни мечтал оставить офисную работу, перевестись на удаленку и отправиться в кругосветное путешествие. Солнце, море, удобные кроссовки на ногах, рюкзак за спиной и ноутбук — всё, что нужно для идеальной жизни, подобной той, что транслируют бизнес-коучи в соцсетях.

Ярославская журналистка Влада Красоткина сделала мечту реальной. Она окончила университет, устроилась на удаленную работу и отправилась в трип по России, прыгнув в вагон поезда. Лакшери отели, рестораны со звездами Мишлен, перелеты бизнес-классом — это всё не про нашу героиню. Влада выбрала путь бюджетного и активного отдыха. Она находит места, куда не возят туристов гиды. Про эти локации не пишут в путеводителях.

Наши ярославские коллеги из 76.RU собирают путевые заметки Влады с лайфхаками для поездок по России в сюжете «Рванула в трип по России». В этой колонке — ее честный рассказ о зимовке в Сочи. Дальше — от первого лица.

Влада путешествует по России с сентября 2023 года Источник: предоставлено героиней материала











После холодного Урала решила поехать на зимовку в Сочи. Это была отличная идея для человека, который все свои 22 года зимой видел только зиму. Оказаться в январе в солнечном теплом дне, когда на улицу можно выйти в кожаной куртке и кроссовках без множества слоев свитеров и толстого пуховика — это, конечно, что-то невероятное.

Поехала на юг в ноябре 2023 года. Для жизни выбрала Адлер — это один из четырех районов Сочи, примерно в 30 километрах от центра. Климат стал одним из основополагающих аспектов, по которому я принимала решение о месте жительства на период холодов в Центральной России. Когда на улице тепло, как будто больше возможностей для досуга. После работы есть силы и мотивация пойти на прогулку вдоль берега моря, в выходные рвануть куда-нибудь в горы, поехать смотреть водопады. В общем, вариантов масса. Многие маршруты доступны круглогодично. Климат позволяет гулять без конца. Что я, собственно, и делала месяцы жизни в Сочи.

В своих путешествиях Влада выбирает активный отдых Часто выбирала не самые туристические места для прогулок Зато приключения почти всегда обеспечены 1 из 3 В своих путешествиях Влада выбирает активный отдых Источник: предоставлено героиней материала

Однажды моя любовь к одиночным пешим прогулкам по разным нелюдимым местам чуть не привела меня к гибели. Я пошла на гору Ахун — это одно из самых известных мест в Сочи. Туда есть два пути: по автомобильной дороге и по лесу. Я, конечно же, выбрала второй вариант. Забралась на гору и прогулялась по вершине. Обратно пошла также пешком. Подумала: «Зачем мне вызывать такси? Я же могу по автомобильной дороге семь километров по лесу дойти самостоятельно. Забралась же сама как-то!». Моя уверенность улетучилась моментально, когда я почувствовала, что за мной кто-то идет сзади и фыркает. Вероятно, это был медведь. Я не рискнула повернуться, потому что было страшно. Благо, на дороге остановился мужчина и подбросил меня до остановки.

Когда я вернулась домой, знакомые мне говорят: «Влад, прикинь, там на Ахуне медведя видели». «Да, видимо я его и встретила», — подумала я. Как потом рассказали мне местные, медведи в лесах Сочи — частые гости. Так что можно сказать, добрый мужчина, подбросивший меня до остановки, спас мне жизнь. С тех пор у меня появился страх — я боюсь гулять по лесу одна. Думаю, посоветоваться с лесниками, как эффективно защитить себя от зверей. Знания помогут мне хоть как-то себя обезопасить в случае чего.

Плюсы и минусы жизни в Сочи

В общей сложности в Адлере я прожила четыре месяца: с ноября 2023 по январь 2024 года. Первое, что хочется отметить — южные люди очень отличаются от жителей ЦФО. Они открытые, разговорчивые, отзывчивые, громкие, хохотливые — в хорошем смысле. Мужчины там красиво ухаживают за девушками. Вопреки стереотипам о нечестном заработке местных на обмане туристов, мне очень везло на людей, я обрела душевные знакомства.

Из минусов: очень хромает сфера услуг. Несмотря на то, что в Сочи много салонов красоты, качество процедур там низкое. Есть сложности в системе здравоохранения, мало хороших врачей. У меня были серьезные проблемы со здоровьем. Я долго искала врача и консультировалась с разными специалистами, и в платных клиниках в том числе. В итоге никто из них мне так и не смог помочь.



Также в Сочи всё очень дорого, особенно в туристических местах. Для сравнения я была на Кавказе в Северной Осетии. Там, например, вход в Национальный парк стоит 100 рублей, в Сочи — 300 рублей, подъем на горнолыжке на вершину Цея — 600 рублей в Осетии, но на Розе Хутор подняться на ту же высоту — 2300 метров, стоит 2400 рублей. Разница в суммах ощутимая.

Пейзажи, больше напоминающие кадры из фильма, в Сочи повсюду Вывешенная на улице одежда добавляет колорита жилым дворикам А это точно Россия? 1 из 3 Пейзажи, больше напоминающие кадры из фильма, в Сочи повсюду Источник: предоставлено героиней материала

Если вы, как и я, собираетесь в Сочи пожить длительное время, стоит учитывать, что пробки здесь не меньше, чем в Москве в час пик. Поэтому на своей машине туда лучше не соваться. Куда удобнее передвигаться на общественном транспорте. Отсюда вытекает еще один плюс жизни в Сочи.

Летом 2023-го мы с друзьями отдыхали в Новороссийске, и там с автобусами работает такая схема: где водителю помашешь рукой, там и остановка, одним словом, никаких правил и структурности в работе автобусов. Но в Сочи с этим проблем нет. Везде ходит транспорт, по расписанию, и всегда вовремя. До всех достопримечательностей есть маршруты. Даже если вы не разбираетесь в нумерации маршрутов, на машинах есть удобные указатели, по которым легко ориентироваться.

«Видно, что за городом следят и заботятся о комфортной жизни местных и туристов, дороги ремонтируются» Влада Красоткина, путешественница

Касательно сервиса в туристических местах всё работает слаженно, как часы. Нигде не приходится ждать. Везде всё показывают, быстро проводят. В общем, туристическая часть там налажена на 10 из 10.

Всё близко, душевно, тепло и атмосферно. Я жила в курортном городке у моря. Мне очень нравилось, что я выходила на улицу, а у меня рядом был рынок со свежими продуктами. Справа от дома продавали хурму, слева — соусы абхазские. Тут же хлеб пекли, а женщины каждую пятницу в девять утра кричали: «Молоко!» — приезжала специальная машина, как из рекламы.

Свежая выпечка и натуральные фрукты — то, из-за чего стоит поехать на юг Источник: предоставлено героиней материала











Мне нравилось, что я находилась недалеко от города и всех удобств, при этом меня окружала такая деревенская самобытность. Армяне тебя на каждом углу вином угощают, в нарды играют. Удивительно, как местная самобытность сочеталась с современностью. Да, не очень качественная сфера медицинского обслуживания, зато супер ходит транспорт, быстро на ЧП выезжают спецслужбы. Базовые вещи, которые в мегаполисах хромают, в Сочи наоборот развиты хорошо.



А еще — девочкам на заметку: морской воздух — великолепен. За несколько месяцев, что я жила в Адлере, у меня отросли волосы, кожа стала более гладкой. В общем, на юге хорошо.



Жизнь у моря романтизирована?

К морю быстро привыкаешь Источник: предоставлено героиней материала











Южный климат очень расслабляет. Ты становишься менее продуктивным на работе, больше находишься в состоянии, как говорится, «на чиле, на расслабоне». Это и было мне необходимо, чтобы мозг немного замедлился, перестал излишне тревожиться и отдохнул.

Жизнь на море правда романтизирована. Первый месяц я гуляла каждый вечер после работы по набережной, наслаждалась природными ландшафтами, слушала музыку — всё как положено. Сахарные вершины гор, когда они уже снегом припорошены, малиновые горящие закаты, ласкающие волны, камушки — невозможно не поддаться морской романтике человеку, который у моря не живет. Но не всё вечно. Со временем человек ко всему начинает привыкать.

На второй месяц жизни там я пришла в себя, успокоилась. Да, море отличное, но на этом всё. Даже был момент, когда я думала: «Господи, море. Ну, море и что?». Так, собственно, и живут местные жители. Всё, что для нас, приезжих из Центральной России, удивительно и заманчиво — море, горы, солнце, пальмы — для них — обыденность.

Нужен перерыв от путешествий

Спустя полгода путешествия по стране я вернулась в Ярославль. Единственное, что хочу сейчас — провести время с семьей. Мне нужно встретиться с родными людьми, друзьями, со всеми, кого не видела вот с осени прошлого года. Не знаю, сколько пробуду дома, но подумаю о следующей локации путешествия, когда моя потребность в общении с близкими закроется. Путешествия наполняют, дают возможность переосмыслить свою жизнь. Лучшее в этом мире, на мой взгляд, собрано в дороге и странствиях. Но даже от них надо брать перерыв.

Куда поеду после небольшого перерыва, пока точно не знаю. Выбираю между Карелией и восточными регионами страны — например, Владивостоком. Первая глава моего путешествия прошла, полгода я исследовала закоулки нашей большой и необъятной, пересоберу чемодан, мысли и дальше — в путь.