В Новосибирске начали показывать новую «Дюну» (16+) — поклонники ждали четыре года

В Новосибирске кинотеатры начали продавать билеты на показ премьеры «Дюна: вторая часть» (16+) Дени Вильнева. Зарубежный фильм показывают как «большую премьеру» или как Cim-Party. Билеты появились на этой неделе.
В кинотеатре «Победа» фильм показывают как мероприятие, называя «Большая премьера № II в 2D». Стоят билеты 550 рублей и показы идут каждый день по несколько раз.
В «КиноСити» показ «Дюны» называют Cim-Party. Билеты в кинотеатре стоят от 250 до 400 рублей. В «КиноАтлас» фильм показывают тоже как «мероприятие». Билеты стоят 400 рублей. В Академгородке в ТРЦ «Эдем» можно посмотреть «Дюну: вторую часть» за 500–800 рублей. Билет можно приобрести только в кассах.
«Дюна: вторая часть» — одна из самых долгожданных премьер 2024 года. В главных ролях Тимоти Шаламе, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Выпуск фильма откладывали из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Серия фильмов основана на научно-фантастических книгах Фрэнка Герберта.
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