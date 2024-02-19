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Приглашения ждала год: уроженка Новосибирска приняла участие в отборочном испытании в «Битву экстрасенсов»

Ей нужно было узнать, что организаторы спрятали за ширмой

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По словам сибирячки, заявки на участие в 24-м сезоне подали более 8,5 тысячи человек

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Уроженка Новосибирска Юлия Котенко приняла участие в отборочном испытании в шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Как рассказала НГС сибирячка, заявки на участие в 24-м сезоне подали более 8,5 тысячи человек, но лишь около 200 человек пригласили на отборное состязание.

— Я уже давно занимаюсь изотерикой, поэтому решила принять участие в шоу. Год назад я подала заявку — и вот мне пришло приглашение. 15 февраля прошло первое отборочное испытание под названием «ширма». Участникам нужно было узнать, что организаторы спрятали за ширмой, — пояснила Юлия.

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Видео: Юлия Котенко

Как отметила сибирячка, на этот раз испытание усложнили, вместо занавески из ткани использовали куб из плотного гипсокартона. По словам Юлии, участие в испытание принимали люди разных возрастов.

— На поляне, куда нас привезли, участникам нужно было продемонстрировать не только свои способности, но и показать ритуалы, которые вы используете в работе, — рассказала сибирячка.

Юлия отметила, что пока не знает, прошла ли испытание. В ближайшее время организаторы должны сообщить результаты. Как пояснила Юлия, если ей удалось пройти, то следующим испытанием станет задание с поиском человека в багажнике машины.

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Битва экстрасенсовТНТНовосибирск
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