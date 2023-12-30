Сфинксы, светильники-факелы и мистическая атмосфера. Как выглядит особняк, где снимали «Битву экстрасенсов»

В рамках проекта телезрители имеют возможность выбрать своего любимого участника каждого сезона, переживать за него и с интересом следить за его испытаниями. Съемки мистического шоу проводятся в историческом месте — готическом зале особняка Стахеевых, который принадлежал купцам этого рода.