«Ощущалось как -35 градусов»: как тысяча сибиряков построили город эскимосов на берегу Обского моря

На мероприятие пришло около 1300 человек. Изначально, как рассказывает Дмитрий Пацай, зарегистрировалось больше 500 команд, но приехало 190 команд. Достроили до конца иглу — то есть вместе с крышей 109 команд.



— Для нас это количество человек очень ценно. Это мужественные люди, потому что несмотря на погоду приехали. Мы перед началом все рассылали предупреждение о морозах, просили подумать. Но характер наш сибирский и любовь к мероприятию привели людей. Это, конечно, греет сердца нашей команде, — отмечает один из организаторов.