«Ощущалось как -35 градусов»: как тысяча сибиряков построили город эскимосов на берегу Обского моря

В субботу, 17 февраля, на берегу Обского моря собрались больше тысячи новосибирцев на фестиваль «Иглу-2024». Участники строили город эскимосов. Как рассказал НГС один из организаторов Дмитрий Пацай, в этом году на берегу было особенно холодно — температура достигла около
— Было примерно как -28 градусов, но с ветром ощущалось как -35 градусов. Мы когда утром пришли на место, нас даже сносило немного. Платки сносило. Ветер внес свои коррективы, — отметил организатор.
В этом году пришлось переносить место, где проходит фестиваль. Из-за дождей в середине февраля снега стало существенно меньше, и организаторы переживали из-за количества строительных материалов. Расположились в итоге вдоль берега.
На мероприятие пришло около 1300 человек. Изначально, как рассказывает Дмитрий Пацай, зарегистрировалось больше 500 команд, но приехало 190 команд. Достроили до конца иглу — то есть вместе с крышей 109 команд.
— Для нас это количество человек очень ценно. Это мужественные люди, потому что несмотря на погоду приехали. Мы перед началом все рассылали предупреждение о морозах, просили подумать. Но характер наш сибирский и любовь к мероприятию привели людей. Это, конечно, греет сердца нашей команде, — отмечает один из организаторов.
Уже несколько лет подряд на фестиваль приезжает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она отдыхает на фестивале с семьей.
— Только сибиряки могут в такую погоду прийти с друзьями, семьей, чтобы провести вместе время и построить свой дом! Прекрасная традиция и прекрасная туристическая достопримечательность, — написала у себя в телеграм-канале вице-мэр.
В Новосибирске спортсмены на сапах проплыли по незамерзающей протоке реки Оби возле ТЭЦ-3. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как проходил заплыв в сильный ветер и в ярких костюмах.