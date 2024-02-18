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«Ощущалось как -35 градусов»: как тысяча сибиряков построили город эскимосов на берегу Обского моря

В этом году место проведения фестиваля пришлось изменить из-за февральских дождей

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Участники были разного возраста. В том числе было 300 детей, сообщают в МАСС

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В субботу, 17 февраля, на берегу Обского моря собрались больше тысячи новосибирцев на фестиваль «Иглу-2024». Участники строили город эскимосов. Как рассказал НГС один из организаторов Дмитрий Пацай, в этом году на берегу было особенно холодно — температура достигла около —28 градусов, но на берегу дул сильный ветер.

— Было примерно как -28 градусов, но с ветром ощущалось как -35 градусов. Мы когда утром пришли на место, нас даже сносило немного. Платки сносило. Ветер внес свои коррективы, — отметил организатор.

На фестивале проходили выступления народных ансамблей

На фестивале проходили выступления народных ансамблей

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В этом году пришлось переносить место, где проходит фестиваль. Из-за дождей в середине февраля снега стало существенно меньше, и организаторы переживали из-за количества строительных материалов. Расположились в итоге вдоль берега.

На мероприятие пришло около 1300 человек. Изначально, как рассказывает Дмитрий Пацай, зарегистрировалось больше 500 команд, но приехало 190 команд. Достроили до конца иглу — то есть вместе с крышей 109 команд.

— Для нас это количество человек очень ценно. Это мужественные люди, потому что несмотря на погоду приехали. Мы перед началом все рассылали предупреждение о морозах, просили подумать. Но характер наш сибирский и любовь к мероприятию привели людей. Это, конечно, греет сердца нашей команде, — отмечает один из организаторов.

В этом году приехали участники из 15 регионов. В том числе из южных

В этом году приехали участники из 15 регионов. В том числе из южных

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Чтобы люди не замерзли, по всей территории фестиваля были места, где можно отогреться

Чтобы люди не замерзли, по всей территории фестиваля были места, где можно отогреться

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Традиционно на фестиваль приезжают олени

Традиционно на фестиваль приезжают олени

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Второй год подряд на фестивале ставят и горячую купель

Второй год подряд на фестивале ставят и горячую купель

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На фестивале работали спасатели МАСС

На фестивале работали спасатели МАСС

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Уже несколько лет подряд на фестиваль приезжает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она отдыхает на фестивале с семьей.

— Только сибиряки могут в такую погоду прийти с друзьями, семьей, чтобы провести вместе время и построить свой дом! Прекрасная традиция и прекрасная туристическая достопримечательность, — написала у себя в телеграм-канале вице-мэр.

В прошлом году было больше 2 тысяч человек

В прошлом году было больше 2 тысяч человек

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Участники также участвуют в соревнованиях

Участники также участвуют в соревнованиях

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В этом году с ночевкой в иглу никто не остался, пишут спасатели МАСС

В этом году с ночевкой в иглу никто не остался, пишут спасатели МАСС

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Вечером фестиваль заканчивают разжиганием костра

Вечером фестиваль заканчивают разжиганием костра

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В этом году на фестивале также проходил слет лидеров школы безопасности

В этом году на фестивале также проходил слет лидеров школы безопасности

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В Новосибирске спортсмены на сапах проплыли по незамерзающей протоке реки Оби возле ТЭЦ-3. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как проходил заплыв в сильный ветер и в ярких костюмах.

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НовосибирскОбское мореИглуГород эскимосов
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