Супермен и Деды Морозы проплыли по незамерзающей реке на сапах в сильный ветер — фоторепортаж

— Новогодние заплывы — это всегда очень невероятные приключения. В отличие от обыкновенных мероприятия, которые не приурочены к дате, — время и дату невозможно выбрать. И было за пару дней видно, что погода ветреная. Сегодня мы отплыли, и ветер немного стих. В дальней точке нашего мероприятия он усилился очень сильно, и пришлось сесть на колени, чтобы выгрести против такого ветра. Но ребята все довольны, — рассказал Евгений Попов, основатель Федерации сапсерфинга Новосибирской области.