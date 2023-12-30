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Тема дняПоследствия ночного ветра в Новосибирской области
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Супермен и Деды Морозы проплыли по незамерзающей реке на сапах в сильный ветер — фоторепортаж

Спортсмены приурочили заплыв к Новому году

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Погода в Новосибирске для конца декабря теплая

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В Новосибирске спортсмены на сапах проплыли по незамерзающей протоке реки Оби возле ТЭЦ-3. Заплыв новосибирцы устроили в честь Нового года и нарядились в праздничные костюмы.

— Новогодние заплывы — это всегда очень невероятные приключения. В отличие от обыкновенных мероприятия, которые не приурочены к дате, — время и дату невозможно выбрать. И было за пару дней видно, что погода ветреная. Сегодня мы отплыли, и ветер немного стих. В дальней точке нашего мероприятия он усилился очень сильно, и пришлось сесть на колени, чтобы выгрести против такого ветра. Но ребята все довольны, — рассказал Евгений Попов, основатель Федерации сапсерфинга Новосибирской области.

Фотокорреспондент НГС запечатлел, как проходил заплыв в сильный ветер и в ярких костюмах.

Спортсмены подготовили костюмы

Спортсмены подготовили костюмы

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Сапы стали популярны пару лет назад

Сапы стали популярны пару лет назад

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На сапах прокатились люди разного возраста и пола

На сапах прокатились люди разного возраста и пола

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Евгеней Попов надел костюм Супермена

Евгеней Попов надел костюм Супермена

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Заплыв проходил сегодня, 30 декабря

Заплыв проходил сегодня, 30 декабря

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Такие заплывы саперы проводят не первый год

Такие заплывы саперы проводят не первый год

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Спортсмены за несколько дней до заплыва знали, что будет ветер

Спортсмены за несколько дней до заплыва знали, что будет ветер

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Заплыв проходил утром

Заплыв проходил утром

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На прошлой неделе, 23 декабря, в Новосибирске состоялся флешмоб: десятки сибиряков в новогодних костюмах совершили пробежку по центру города

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