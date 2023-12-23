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Полуобнаженные Деды Морозы и Снегурочки пробежали по центру Новосибирска: предновогодний фоторепортаж

Традиционный предновогодний флешмоб собрал много участников из-за благоприятной погоды

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Как подобная акция прошла год назад, можно увидеть из нашего фоторепортажа

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23 декабря в Новосибирске состоялся флешмоб: десятки сибиряков в новогодних костюмах совершили пробежку по центру города. Завершилась акция обливанием и хороводом вокруг елки. Смотрите, как прошёл флешмоб на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Участники флешмоба собрались в обед в Первомайском сквере, откуда и начался их забег

Участники флешмоба собрались в обед в Первомайском сквере, откуда и начался их забег

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Из Первомайского сквера моржи побежали к площади Ленина по одноименной улице и Красному проспекту.

Водители улыбались и сигналили участникам флешмоба

Водители улыбались и сигналили участникам флешмоба

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—В этом году достаточно тепло, поэтому побежало больше народу, чем обычно. Нас более 20 человек сегодня, — рассказал один из организаторов акции Вячеслав Горюнов.

Помимо закалки некоторые моржи, например Мурад (на фото слева) демонстрировали и растяжку

Помимо закалки некоторые моржи, например Мурад (на фото слева) демонстрировали и растяжку

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Годом ранее моржи бежали при температуре около -30 градусов.

В начале забега Дедов Морозов и Снегурочек сложно было назвать полуголыми, но это изменилось на финише

В начале забега Дедов Морозов и Снегурочек сложно было назвать полуголыми, но это изменилось на финише

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По пути участники костюмированного забега дарили детям конфеты.

Предновогодним настроением можно и нужно делиться, считают моржи

Предновогодним настроением можно и нужно делиться, считают моржи

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Конечной точкой небольшого забега стала елка на площади Ленина.

Хоровод — обязательная часть программы любого уважающегося себя Деда Мороза

Хоровод — обязательная часть программы любого уважающегося себя Деда Мороза

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Завершающим аккордом традицонно стало массовое обливание.

Морж с нетерпением ждёт команды на обливание

Морж с нетерпением ждёт команды на обливание

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В акции приняли участие более 20 человек.

Не каждый Дед Мороз пойдет на такое, согласны?

Не каждый Дед Мороз пойдет на такое, согласны?

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В 2023 году забег проходил в 12-й раз.

Общее фото по завершению акции

Общее фото по завершению акции

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По словам организаторов, общая протяженность маршрута составила 4 километра.

Неделей ранее дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариум новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», где содержатся акулы и скаты. Специалист покормил обитателей аквариума и попозировал посетителям.

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