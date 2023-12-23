Полуобнаженные Деды Морозы и Снегурочки пробежали по центру Новосибирска: предновогодний фоторепортаж

23 декабря в Новосибирске состоялся флешмоб: десятки сибиряков в новогодних костюмах совершили пробежку по центру города. Завершилась акция обливанием и хороводом вокруг елки. Смотрите, как прошёл флешмоб на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Из Первомайского сквера моржи побежали к площади Ленина по одноименной улице и Красному проспекту.
—В этом году достаточно тепло, поэтому побежало больше народу, чем обычно. Нас более 20 человек сегодня, — рассказал один из организаторов акции Вячеслав Горюнов.
Годом ранее моржи бежали при температуре около -30 градусов.
По пути участники костюмированного забега дарили детям конфеты.
Конечной точкой небольшого забега стала елка на площади Ленина.
Завершающим аккордом традицонно стало массовое обливание.
В акции приняли участие более 20 человек.
В 2023 году забег проходил в 12-й раз.
По словам организаторов, общая протяженность маршрута составила 4 километра.
Неделей ранее дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариум новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», где содержатся акулы и скаты. Специалист покормил обитателей аквариума и попозировал посетителям.