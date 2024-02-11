Тусовки, театр или ужин с фуа-гра: где провести самый романтичный праздник в Новосибирске — большая афиша на 14 февраля

1
Театр
Яркий праздничный балет «Дон Кихот» (6+) покажут в оперном театре. Сходить на произведение, которое сочетает увлекательный сюжет по роману Сервантеса и зажигательную музыку Минкуса, стоит от
В «Старом доме» пройдет спектакль «Танцующая в темноте» (18+), который в
В «Первом театре» будут показывать романтическую комедию «Квадратура круга» (16+). Билеты на историю про взаимоотношения двух пар стоят от 550 рублей. В Музыкальном театре Новосибирска также не обошли тему любви: запланирован показ мюзикла «Человек, нашедший свое лицо» (16+). По сюжету главная звезда голливудской киностудии перевоплощается ради любви к кинодиве.
В театре «Красная мельница» будут показывать спектакль «Женщина в подарок» (18+). По сюжету в жизни женатой пары, которой вместе стало скучно, появляется яркая женщина. Билеты стоят от
В «Победе» в клубе «Ночь» представят спектакль «Про любовь» (12+) за 850 рублей. Как пишут на сайте организации, нежные, честные, пронзительные рассказы классиков и современных авторов представят актрисы Дарья Емельянова и Екатерина Жирова.
В театре кукол в праздничный день пройдет показ «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро» (18+) — это кукольный фарс для взрослых. Билет стоит от 350 рублей. В «Глобусе» на малой сцене будет театрализованная читка произведения «Кира и Кира» (18+) — проход стоит 600 рублей. Рассказ написал актер «Глобуса» Александр Липовский — он поднял тему мужчины и женщины слегка за 30, которые не по своей воле остались одни с детьми.
Комедию «Люди своевременных взглядов» (18+) покажут в «Красном факеле» в праздничную среду. Спектакль состоит из нескольких смешных историй Александра Цыпкина. В театре имени Афанасьева анонсируют спектакль «Горе от ума» (16+) по произведениям Грибоедова. В новосибирской постановке можно услышать и гениальные стихотворения автора пьесы, и увидеть новое прочтение классического сюжета.
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2
Концерты
В ДК железнодорожников пройдет концерт Сергея Пенкина (12+) «35 лет на сцене!». Помимо своих старых песен, артист исполнит и новые с романтичными названиями «Нам не избежать любви», «Не люби меня» и «Сияй». Билеты — от 7500 рублей.
В Доме ученых СО РАН в этот день выступит Симфонический оркестр Луганской филармонии (12+). Билеты стоят от 500 рублей, в программе будут Чайковский, Глинка, Мусоргский, Хачатурян и Бородин.
В концертном зале имени Каца в праздник хоровое выступление «Всё сбывается на свете» (12+). За билет от 300 рублей можно послушать музыку из кинофильмов «Чародеи», «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Достояние республики». Исполнять будет Новосибирская хоровая капелла. В камерном зале филармонии в это же время начнется джазовый концерт «Pro любовь» (12+). Исполнять музыку будет ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс». Билеты — от
В оперном театре можно послушать классическую музыку во время концерта «Признание в любви» (6+). Солисты новосибирской оперы и камерного ансамбля «Музыка для нас» исполнят произведения о любви таких композиторов, как Имре Кальман, Исаак Дунаевский, Франц Легар, Жак Оффенбах и многих других.
В Доме ученых СО РАН в праздник певица Ольга Каснерик исполнит мировые хиты романтических баллад. Билеты на музыкальную программу (6+) стоят от 300 рублей.
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3
Лекции и выставки
В Художественном музее в 18:30 начнется лекция «Жизнь без прикрас. Реализм» (12+), которая входит в серию «История искусства. От первобытного до современного». Полный билет стоит
В культурном пространстве ЦК19 14 февраля будет продолжаться выставка «Сердце-обличитель. Елена Третьякова» (16+). Произведения созданы по мотивам книг Эдгара Аллана По.
В художественном музее проходят две крупные и относительно новые выставки. В конце января открылась выставка «Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи» (0+). На выставке представлено более 70 репродукций полотен великих нидерландских художников. Входной билет в будний день стоит 400 рублей, со льготами — 350 рублей, детский — 300 рублей. Такие же цены на выставку, которая открылась
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4
Кутеж
В барном пространстве Blablabar мероприятие в честь Дня всех влюбленных запланировано на пятницу,
В «Подземке» празднование перенесли на 17 февраля — в лофт-парке запланирована «Ночь любви, или Студент в активном поиске» (18+). Входной билет стоит 400 рублей. Посетителей ждут «медляки», конкурсы с призами, бутылочка и зона бракосочетания.
Программу на праздник подготовил и относительно новый бар «Сплетни» by Anna Asti. Организаторы приглашают попробовать авторскую кухню, послушать диджеев и живую музыку. Вход на «Дикое сердце» (18+) бесплатный. В баре на Ленина «Открой рот» планируют выступление группы «Штрих Кот» (18+), которая исполнит свои авторские песни в стилях Blues и Jazz.
Мероприятие на День всех влюбленных запланировали и в Harats pub — там пройдет День всех одиноких (18+).
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5
Ужины
В руинпабе «Типография» за 2200 рублей 14 февраля можно посетить романтический ужин (18+). В меню будет пять блюд и пять напитков, в том числе антипасти с брезаолой, салат с радужной форелью, брускетта с жульеном из мидий, шоколадный фондан. На вечере будут живая музыка и напитки от бармена.
В кинокафе «Премьера», которое находится в «Победе», также организуют ужин в День всех влюбленных (18+). Участие стоит 3300 рублей — подавать будут вина, а также пирожное из фуа-гра, устрицы, тартар из лосося, тигровые креветки и трюфель.
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6
Квиз, спорт и другое
А вот пространство «Балкон» 14 февраля начинает набор на бесплатные тренировки по растяжке (14+). Они будут проходить два раза в неделю — нужно лишь заранее зарегистрироваться. Организаторы напоминают, что любовь начинается с любви к себе и своему телу.
В «Бродячей собаке» устраивают интеллектуальную игру «Quiz. Кино и Музыка про любовь!». Вход стоит 400 рублей. Вопросы затронут культуру от
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7
Кино
Городской центр истории новосибирской книги 14 февраля приглашает на просмотр короткометражных фильмов (16+), посвященный Дню святого Валентина. Организаторы обещают лучшие истории о любви. Вход бесплатный.
В кинотеатрах Новосибирска продолжает идти фильм, который многие активно обсуждают, — «Мастер и Маргарита» (18+). В
В День всех влюбленных пройдут сразу две премьеры. На экраны выйдет продолжение истории про любовь фигуристки и хоккеиста. «Лед 3» (16+) раскроет историю дочери Горина. В некоторых кинотеатрах можно будет увидеть французский фильм «Рецепт любви» (18+). В фильме покажут историю дуэта одаренных шеф-поваров — Эжени и Доден.
В День всех влюбленных можно посмотреть и семейный фильм «Я — медведь» (6+) — он рассказывает историю о семье Ковалевых, которая переживает трудности, а тут еще младший сын приносит в дом медвежонка. Продолжают показывать и «Бременских музыкантов» (6+) с Тихоном Жизневским в главной роли. Современная экранизация расскажет истории героев, которые знакомы многим с детства.
В новосибирских кинотеатрах в феврале начали показывать бразильский мультфильм «Звериный рейс» (6+). Оригинал называется «На ковчеге» и рассказывает историю про двух мышат, которые хотят попасть к Ною.
Из иностранного в Новосибирске показывают также корейский фильм «Выжившие. Бетонная утопия» (16+). По сюжету в Сеуле произошло сильное землетрясение, которое уничтожило столицу. Тогда выжившие идут к единственному оставшемуся неразрушенному уголку, но местные им совсем не рады. Другой фильм, снятый в Южной Корее, посвящен детективному расследованию и приправлен фантастикой. «В теле убийцы» (18+) будут показывать только в «Победе».
А для тех, кто устал от зимы, показывают российский фильм «Между нами лето» (12+). Действие происходит в Сочи в
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