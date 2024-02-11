Тусовки, театр или ужин с фуа-гра: где провести самый романтичный праздник в Новосибирске — большая афиша на 14 февраля

Яркий праздничный балет «Дон Кихот» (6+) покажут в оперном театре. Сходить на произведение, которое сочетает увлекательный сюжет по роману Сервантеса и зажигательную музыку Минкуса, стоит от 3000 рублей .

В «Старом доме» пройдет спектакль «Танцующая в темноте» (18+), который в 2022 году стал лауреатом «Золотой маски». Драматичную историю об эмигрантке, которая копит деньги на операцию сына и не может жить без музыки и танцев, поставила режиссер Елизавета Бондарь. Билеты стоят от 700 рублей .

В «Первом театре» будут показывать романтическую комедию «Квадратура круга» (16+). Билеты на историю про взаимоотношения двух пар стоят от 550 рублей. В Музыкальном театре Новосибирска также не обошли тему любви: запланирован показ мюзикла «Человек, нашедший свое лицо» (16+). По сюжету главная звезда голливудской киностудии перевоплощается ради любви к кинодиве.