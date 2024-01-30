Про домовенка Кузю сняли кино: смотрим первый трейлер

Кажется, у российского кинематографа появилась новая традиция — каждый год представлять очередную версию старых добрых мультфильмов. В 2022 году мы увидели обновленного «Чебурашку» (6+), этот год встретили вместе с «Бременскими музыкантами» (6+), а провожать 2024-й будем в компании домовитого домовенка Кузи. Кинопрокатная компания «Атмосфера Кино» заявила, что фильм об известном всем блондине в красной косоворотке выйдет в прокат 19 декабря.
Сюжет фильма, на первый взгляд, не отличается от сказочного оригинала. В нем домовенок всё так же сбегает из плена Бабы Яги и вместо волшебного мира селится в квартире девочки Наташи и ее родителей. Здесь ему предстоит найти волшебный сундучок, но на пятки в лаптях ему наступает всё та же Баба Яга.
Создатели пообещали бережно отнестись к истории про Кузю.
— Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает домовенка Кузю и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии, — рассказал продюсер Сарик Андреасян. — Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым.
В картине снялись София Петрова, которая к своим 11 годам успела сняться в 11 фильмах и сериалах, звезда «Кухни» (18+) Марк Богатырев, известная в 90-х певица Алика Смехова, Гоша из «Универа» (16+) — Алексей Гаврилов — и другие.
Режиссером фильма стал Виктор Лакисов, который раньше работал над «Крякнутыми каникулами» (6+).
— Для меня это профессиональный вызов как с технической точки зрения, так и с режиссерской: главные анимированные герои должны быть полноценными компьютерными персонажами и в то же время очень обаятельными и живыми, чтобы заслужить настоящую любовь зрителя, — рассказал Лакисов.
До премьеры фильма почти целый год, а пока мы можем составить первое впечателение о нем, посмотрев трейлер.