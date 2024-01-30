Про домовенка Кузю сняли кино: смотрим первый трейлер

Сюжет фильма, на первый взгляд, не отличается от сказочного оригинала. В нем домовенок всё так же сбегает из плена Бабы Яги и вместо волшебного мира селится в квартире девочки Наташи и ее родителей. Здесь ему предстоит найти волшебный сундучок, но на пятки в лаптях ему наступает всё та же Баба Яга.