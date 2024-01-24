Время бессонницы и горячего секса. Чего ждать от первого полнолуния года — объясняет новосибирский астролог

— Это астрономическое явление, и, с точки зрения астрологии, влияет больше на эмоции. Многие замечают повышенную эмоциональность в полную Луну, а также пару дней до и после, — пишет Марина Шумкина в своем телеграм-канале.



Поэтому астролог рекомендует во время полнолуния обращать внимание на свои эмоции и то, как быть в балансе. Также Марина Шумкина советует отказаться от алкоголя и тонизирующих напитков, потому что энергии будет достаточно и без этого. Можно заменить их водой и витаминными морсами.

