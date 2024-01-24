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Время бессонницы и горячего секса. Чего ждать от первого полнолуния года — объясняет новосибирский астролог

Марина Шумкина дала советы на 25 января

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25 января люди могут почувствовать прилив энергии

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25 января состоится первое полнолуние года, которое также называют Волчьей Луной. Некоторые верят в особое влияние таких астрономических событий. Новосибирский астролог Марина Шумкина рассказала, чего ждать от полнолуния.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Полнолуние 25 января пройдет в знаке Льва, а значит, может повлиять на самореализацию, проявление себя и творчество.

— Это астрономическое явление, и, с точки зрения астрологии, влияет больше на эмоции. Многие замечают повышенную эмоциональность в полную Луну, а также пару дней до и после, — пишет Марина Шумкина в своем телеграм-канале.

Поэтому астролог рекомендует во время полнолуния обращать внимание на свои эмоции и то, как быть в балансе. Также Марина Шумкина советует отказаться от алкоголя и тонизирующих напитков, потому что энергии будет достаточно и без этого. Можно заменить их водой и витаминными морсами.

Также астролог рекомендует быть активными, но избегать перегрузок. Можно заняться танцами, растяжкой, пилатесом, но быть осторожными с поднятием тяжестей и кросс-фитом. Еще стоит уделить время общению. Полнолуние — подходящие время для женских кругов и девичников, стратегических сессий с единомышленниками. А вот в толпе незнакомых людей, например, в супермаркетах или на концертах, есть риск потерять энергию.

Шопинг астролог рекомендует отложить, потому что велика вероятность эмоциональных покупок, о которых вы пожалеете через пару дней.

— Если дети не хотят спать — не срываемся, просто берем интервал «укладки» в два раза больше, чем обычно. Читаем спокойные книги, уменьшаем количество времени перед телевизором и гаджетами, — пишет Марина Шумкина.

Взрослые тоже могут столкнуться с бессонницей. В борьбе с ней может помочь приглушенный свет и чтение книг. Для снятия напряжения — свечи, спокойная музыка, эфирное масло лаванды. После 19:00 можно ограничить физическую активность.

В отношениях нужно сохранять спокойствие — считать до 10, а потом отвечать.

— Выяснение отношений лучше отложить на пару дней — можно наговорить лишнего. И потом пожалеть. А вот секс, наоборот может быть очень горячим, — пишет астролог.

Полнолуние идеально подходит для того, чтобы сконцентрироваться на сложной, аналитической работе. Лучше выполнять ее в одиночку или в партнерстве с теми, кому доверяете.

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