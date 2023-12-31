Львов ждут долги, а Тельцов — повышение. Финансовый гороскоп на 2024 год от астролога

1
Овен
Вы способны стать успешным и счастливым в этом году! Многие ваши черты схожи с Драконом: энергичность, целеустремленность и настойчивость. Но чтобы не навредить себе, важно не терять самообладание и держать под контролем свой незаурядный темперамент. Иначе это может обернуться финансовыми потерями.
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2
Телец
В 2024-м вы можете претендовать на руководящие должности или карьерный рост. Не стесняйтесь делиться с коллегами опытом — это окупится в будущем. Год вам запомнится как яркий, но поработать придется много!
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3
Близнецы
В первом полугодии стоит заводить больше полезных знакомств. Это даст свои плоды и откроет новые дороги ближе к концу года. Не забывайте про движение ресурсов: будьте щедры, делитесь с близкими в меру своих возможностей.
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4
Рак
В работе хороший результат принесет деловое партнерство в бизнесе. А ваша открытость повысит градус доверия окружающих. По мере реализации придется отдавать больше сил для помощи другим людям. Не жалейте своих ресурсов — всё окупится.
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5
Лев
В финансовом плане год будет очень нестабильный. Не рискуйте в денежных вопросах — используйте только старые проверенные методы. Старайтесь избегать кредитов и любых других долгов.
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6
Дева
Старайтесь как можно больше находиться в коллективе и направлять силы в работу. Удачная реализация проектов принесет успокоение и силы двигаться дальше. Ни в коем случае не снижайте планку! Вы можете претендовать на гораздо более высокие позиции, чем раньше. Это шанс повысить свой уровень дохода.
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7
Весы
Бурный 2024 год станет для вас испытанием. Ваша способность находить баланс и успокаивать окружающих станет главным активом в карьере. Только стремление к справедливости поможет вам достичь успеха и финансовой стабильности.
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8
Скорпион
Все нападки планет на ваш знак зодиака в этом году наконец-то закончатся. Пришло время пожинать плоды своих усилий! Чем больше вы вложили сил и энергии в достижение своих целей, тем более весомые плоды получите. Главное — это быстро всё не растранжирить.
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9
Стрелец
Если вы захотите чего-то смелого и масштабного, то запланируйте это с января по май. Для вас это «золотое время». Даже если вы ничего не придумаете, вам всё равно в этот период в чём-то повезет. Это запросто могут быть деньги!
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10
Козерог
У вас будет много возможностей укрепить свой авторитет. Вас будут видеть, слышать и искать вашего внимания! При этом возрастет ваша ответственность за всё сказанное и сделанное. Это несет определенные риски для вашей финансовой стабильности. Но всё преодолимо.
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11
Водолей
Инновационные и нестандартные подходы к работе будут как никогда кстати в следующем году. Ваши креативные идеи и решения будут в центре внимания, принося уважение от коллег и начальства. Не позволяйте никому украсть ваши идеи и разработки! А то не получите свои дивиденды.
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12
Рыбы
Если интуиция вам говорит, что этот финансовый ход — плохой вариант, то так оно и есть. Верьте своему шестому чувству и тщательно планируйте бюджет. Возможно, придется найти еще один источник дохода, так как ваши расходы значительно вырастут.
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