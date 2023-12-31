freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноСмертельное ДТП на трассе в Новосибирской области
Львов ждут долги, а Тельцов — повышение. Финансовый гороскоп на 2024 год от астролога
Карточки

Львов ждут долги, а Тельцов — повышение. Финансовый гороскоп на 2024 год от астролога

Многих из нас ждет рывок в карьере, но работать придется больше, чем раньше

186

Год дракона обещает быть одним из самых удачных за последние пять лет. Мы будем пожинать плоды прошедших нескольких лет

Поделиться

Сегодня мы провожаем 2023 год. Астрологи говорят, что новый символ — Дракон — зарядит нас на успех и процветание. Нас ждет много перемен, но не пугайтесь! Они будут позитивными и принесут долгожданные обновления. Как это отразится на наших кошельках? Ждать ли увеличения зарплат или опять экономить? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Очень повезет тем, кто реализует новые проекты и откроет свой бизнес. Звезды в этот период благоволят всем начинаниям! Поэтому не стоит бояться пробовать себя в новом направлении и менять надоевшую работу. Несмотря на столь благоприятный период для роста и увеличения дохода, не стоит забывать, что покровитель года с удовольствием будет помогать только целеустремленным и упорным людям, — рассуждает астролог.

К минусам 2024 года можно отнести чрезмерную драконью вспыльчивость, способную разделять и ссорить людей, проверяя их отношения на прочность.

— Главным событием года будет полный переход планеты Плутон в знак Водолея. Одним из наиболее заметных эффектов станет быстрое развитие технологий! Человечество будет стоять на пороге чего-то нового и более жизнеспособного. Возможно, будут возникать новые финансовые системы, возможности и границы человека будут расширены. То, что будет создано в 2024-м, будет началом новой реальности, — заключает Анастасия Казанцева.

А что звезды предрекают каждому знаку зодиака? Читайте в наших удобных карточках. Перед этим обязательно посмотрите, что ждет вас в личной жизни.

1

Овен

Вы способны стать успешным и счастливым в этом году! Многие ваши черты схожи с Драконом: энергичность, целеустремленность и настойчивость. Но чтобы не навредить себе, важно не терять самообладание и держать под контролем свой незаурядный темперамент. Иначе это может обернуться финансовыми потерями.

Поделиться

2

Телец

В 2024-м вы можете претендовать на руководящие должности или карьерный рост. Не стесняйтесь делиться с коллегами опытом — это окупится в будущем. Год вам запомнится как яркий, но поработать придется много!

Поделиться

3

Близнецы

В первом полугодии стоит заводить больше полезных знакомств. Это даст свои плоды и откроет новые дороги ближе к концу года. Не забывайте про движение ресурсов: будьте щедры, делитесь с близкими в меру своих возможностей.

Поделиться

4

Рак

В работе хороший результат принесет деловое партнерство в бизнесе. А ваша открытость повысит градус доверия окружающих. По мере реализации придется отдавать больше сил для помощи другим людям. Не жалейте своих ресурсов — всё окупится.

Поделиться

5

Лев

В финансовом плане год будет очень нестабильный. Не рискуйте в денежных вопросах — используйте только старые проверенные методы. Старайтесь избегать кредитов и любых других долгов.

Поделиться

6

Дева

Старайтесь как можно больше находиться в коллективе и направлять силы в работу. Удачная реализация проектов принесет успокоение и силы двигаться дальше. Ни в коем случае не снижайте планку! Вы можете претендовать на гораздо более высокие позиции, чем раньше. Это шанс повысить свой уровень дохода.

Поделиться

7

Весы

Бурный 2024 год станет для вас испытанием. Ваша способность находить баланс и успокаивать окружающих станет главным активом в карьере. Только стремление к справедливости поможет вам достичь успеха и финансовой стабильности.

Поделиться

8

Скорпион

Все нападки планет на ваш знак зодиака в этом году наконец-то закончатся. Пришло время пожинать плоды своих усилий! Чем больше вы вложили сил и энергии в достижение своих целей, тем более весомые плоды получите. Главное — это быстро всё не растранжирить.

Поделиться

9

Стрелец

Если вы захотите чего-то смелого и масштабного, то запланируйте это с января по май. Для вас это «золотое время». Даже если вы ничего не придумаете, вам всё равно в этот период в чём-то повезет. Это запросто могут быть деньги!

Поделиться

10

Козерог

У вас будет много возможностей укрепить свой авторитет. Вас будут видеть, слышать и искать вашего внимания! При этом возрастет ваша ответственность за всё сказанное и сделанное. Это несет определенные риски для вашей финансовой стабильности. Но всё преодолимо.

Поделиться

11

Водолей

Инновационные и нестандартные подходы к работе будут как никогда кстати в следующем году. Ваши креативные идеи и решения будут в центре внимания, принося уважение от коллег и начальства. Не позволяйте никому украсть ваши идеи и разработки! А то не получите свои дивиденды.

Поделиться

12

Рыбы

Если интуиция вам говорит, что этот финансовый ход — плохой вариант, то так оно и есть. Верьте своему шестому чувству и тщательно планируйте бюджет. Возможно, придется найти еще один источник дохода, так как ваши расходы значительно вырастут.

Поделиться

По теме

ГороскопАстрологФинансыДеньгиБюджет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter