Львов ждут долги, а Тельцов — повышение. Финансовый гороскоп на 2024 год от астролога

Сегодня мы провожаем 2023 год. Астрологи говорят, что новый символ — Дракон — зарядит нас на успех и процветание. Нас ждет много перемен, но не пугайтесь! Они будут позитивными и принесут долгожданные обновления. Как это отразится на наших кошельках? Ждать ли увеличения зарплат или опять экономить? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— Очень повезет тем, кто реализует новые проекты и откроет свой бизнес. Звезды в этот период благоволят всем начинаниям! Поэтому не стоит бояться пробовать себя в новом направлении и менять надоевшую работу. Несмотря на столь благоприятный период для роста и увеличения дохода, не стоит забывать, что покровитель года с удовольствием будет помогать только целеустремленным и упорным людям, — рассуждает астролог.

К минусам 2024 года можно отнести чрезмерную драконью вспыльчивость, способную разделять и ссорить людей, проверяя их отношения на прочность.



— Главным событием года будет полный переход планеты Плутон в знак Водолея. Одним из наиболее заметных эффектов станет быстрое развитие технологий! Человечество будет стоять на пороге чего-то нового и более жизнеспособного. Возможно, будут возникать новые финансовые системы, возможности и границы человека будут расширены. То, что будет создано в 2024-м, будет началом новой реальности, — заключает Анастасия Казанцева.

А что звезды предрекают каждому знаку зодиака? Читайте в наших удобных карточках. Перед этим обязательно посмотрите, что ждет вас в личной жизни.

