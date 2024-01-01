Стрельцам — учиться, Рыбам — заявлять о себе: каким будет 2024 год для всех знаков Зодиака

Вот и наступил 2024 год. Обычно 31 декабря многие дают себе обещания на новый год, загадывают желания и строят планы. Но потом все они могут забыться, что тут поделаешь? Если же вы твердо намерены идти к своим целям, и при этом верите советам звезд, то прочитайте гороскоп на год от новосибирского астролога Марины Шумкиной в ее авторской колонке. Возможно, эти советы помогут вам не сбиться с пути.
Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.
2024 — год Зелёного Деревянного Дракона. Важно помнить, что Новый год по восточному календарю начинается не 1 января, а в первое новолуние в знаке Водолея. И в 2024 году это произойдет в ночь на 11 февраля — в 01:59 ночи по московскому времени.
Чтобы было проще понять энергию 2024 года, давайте посмотрим на его символику. Дракон — это символ власти и могущества, это янская, мужская энергия. Стихия Дерево — это крепость в сочетании с гибкостью. Дерево — это рост, развитие и творчество, помощь другим. Это же подчеркивает цвет. Поэтому, чтобы добиться успеха в 2024 году, важно быть одновременно гибким и сильным, активно действовать и создавать новое.
Давайте рассмотрим, каким 2024 год может быть для каждого из 12 знаков зодиака.
Овен — это огненный знак исследователей и первопроходцев, они любят новые идеи, но не всегда доводят начатое до конца. Поэтому в 2024 году им важно научиться «выращивать» свои проекты и работать в паре с другими людьми.
Телец — это земной знак, им управляет Венера. В 2024 году успех тельцов зависит от того, смогут ли они подключить других к своей работе, чтобы «операционка» не мешала видеть новые возможности. Посмотрите, в каких сферах жизни вам нужно обновление и сделайте апргейд.
Близнецы. У этого воздушного знака сверх-задача нового года — научиться удерживать одну цель в фокусе внимания. Если это получится, то реализованная идея может приносить доход уже в этом году.
Раки — представителям этого водного знака придётся в 2024 стать карьеристами и заняться своим профессиональным ростом. А совмещать время на работу и время на семью поможет управление временем, которому тоже придётся поучиться.
Львы — для этого огненного знака год Дракона — родная стихия. Харизма и личное обаяние усилятся и помогут достичь самых амбициозных целей. Главное помнить, что лидер несёт ответственность за свою команду, а не просто вдохновляет их.
Девы — это земной знак, поэтому чёткий план с начала года поможет сразу задать темп. В 2024 году вы сможете добиться успехов в работе, выбирая правильных людей и правильное окружение. И обязательно найдите в своём плотном графике время делать что-то полезное для здоровья.
Весы — одной из главных задач этого воздушного знака в новом году станет отстаивание личных границ, автономности и развитие самодостаточности. Чрезмерное обсуждение и подстраивание своих интересов под интересы других может привести к потере возможностей. А ведь один из главных навыков 2024 года — быстрое реагирование.
Скорпионы. Этот водный знак в год Дракона воспользуется его энергией максимально: будет много ресурсов, чтобы решить старые проблемы. Главное — удержаться и не создать новые. Для этого пересмотрите свое отношение к кредитам, тратам на вырост и внеплановым расходам.
2024 год откроет для «огненных» Стрельцов новые горизонты в карьере и профессии, и для того, чтобы воспользоваться этими возможностями — учитесь новому и обзаводитесь новыми друзьями. Ведь мы растём через окружение.
Козерогам год Дракона придаст мощное ускорение, и может помочь достичь сверх-результатов. На что обратить внимание — если вы не научитесь переключаться между работой и семьей, есть риск, что будут сверх-ожидания. Значит увеличится риск разочарований, если все ставки сделаны только на бизнес.
Водолеи — чем раньше вы поймёте, сколько из своего потенциала вы не сделали, и наберётесь наглости это реализовать, тем лучше. Дракон любит инициативу и предприимчивость. Не обязательно ждать, пока к вам кто-то присоединится — достаточно просто начать! Ведь вы — воздушный знак, поэтому, собирайте информацию и вперёд!
Рыбы — в 2024 году можно реализовать свои самые смелые задумки, для вас — это год яркости и проявленности. Будьте на виду, заявляйте о себе. А восстановиться от бурного общения поможет природа и забота о здоровье. Помните о том, что для водных знаков особенно важна защита от эмоционального выгорания.
Моё традиционное пожелание на новый год — берегите себя и учитесь заботиться о себе. Смотрите, что находится в круге вашего влияния — ваше здоровье и настроение, ваши привычки и ежедневные действия. Управляйте этим!
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