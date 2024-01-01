Стрельцам — учиться, Рыбам — заявлять о себе: каким будет 2024 год для всех знаков Зодиака

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.



2024 — год Зелёного Деревянного Дракона. Важно помнить, что Новый год по восточному календарю начинается не 1 января, а в первое новолуние в знаке Водолея. И в 2024 году это произойдет в ночь на 11 февраля — в 01:59 ночи по московскому времени.



Чтобы было проще понять энергию 2024 года, давайте посмотрим на его символику. Дракон — это символ власти и могущества, это янская, мужская энергия. Стихия Дерево — это крепость в сочетании с гибкостью. Дерево — это рост, развитие и творчество, помощь другим. Это же подчеркивает цвет. Поэтому, чтобы добиться успеха в 2024 году, важно быть одновременно гибким и сильным, активно действовать и создавать новое.

