Кому беременность, а кому горькое расставание. Любовный гороскоп на 2024 год от астролога

Продолжаем по чуть-чуть заглядывать в будущее. Как будет складываться личная жизнь в 2024 году? Найдут ли одинокие любовь или еще совсем не время? А семейных ждет пополнение и радость или ссоры, бытовуха и непонимание? Одно можно сказать точно — скучно не будет никому. А какие именно эмоции нас ждут, спросили у астролога Анны Боровских и делимся с вами годовым прогнозом.



— Дракон сам по себе страстный, огненный и темпераментный. В то же время он сентиментален и раним. Поэтому в 2024 году ваша любовная сфера обещает быть наполненной эмоциями и разными чувствами! Постарайтесь сохранять разум трезвым, а сердце — горячим. Поверьте, год Дракона подарит вам яркие впечатления в отношениях, крепкую любовь и надежный союз, — рассказала астролог.

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