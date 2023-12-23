Кому беременность, а кому горькое расставание. Любовный гороскоп на 2024 год от астролога

1
Овен
Постарайтесь, чтобы ваша личная жизнь развивалась полноценно и спокойно.
Любовь и привязанность — важные приоритеты этого года. Стройте свой союз на прочном фундаменте любви и доверия. Не позволяйте капризам или временным страстям разрушить его.
Свободный Овен может найти возлюбленную половинку, а Дракон подарит много шансов для судьбоносного знакомства.
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2
Телец
Решительность, смелость и осознанность — ваши главные помощники в год Дракона. Он будет насыщен разными событиями в любовной сфере. Как говорится, успевайте вписываться в повороты. Весной захочется любви, осенью — перемен, а зимой — стабильности. Несмотря на високосный год, тот, кто решит узаконить свой союз, получит крепкую и надежную семью.
При этом непредвиденных ситуаций будет предостаточно. Они потребуют от вас быстрых и верных решений. Кому-то стоит ходить на свидание, а кому-то — избегать ревности и конфликтов. Вы сами куете свою судьбу! Если ссоритесь и не доверяете, то от жизни это и получите. А если создаете атмосферу любви и вдохновения, то смело рассчитывайте на достойное вознаграждение.
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3
Близнецы
Внимание и восхищение противоположного пола вам обеспечены! Год Дракона одарит вас привлекательностью и чувствительностью. Любовь с первого взгляда, вероятней всего, произойдет в конце лета. А осенью вы насладитесь романтикой и нежностью.
Семейные ощутят тепло, гармонию, доверие и безопасность. Это может привести к долгожданной беременности и переменам к лучшему.
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4
Рак
Смело идите навстречу переменам! В 2024 году вам предстоит стать активным и действовать решительно в любовной сфере. Не тяните со своими планами: будьте инициативны и деятельны. Лето будет жарким в любви и полным инверсных событий в отношениях.
Активно добивайтесь желаемого, не бойтесь брать на себя новые обязательства. И тогда обретете новую любовь или укрепите уже существующий союз.
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5
Лев
Дракон подарит вам оптимистический настрой на весь год. Уже в начале года высок шанс начать романтические отношения. Благодаря своей энергии и внутреннему счастью вы привлечете искренние и теплые отношения.
В семейных союзах будет царить мир и согласие. А для тех, кто еще только собирается узаконить свои отношения, осень — самое идеальное время.
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6
Дева
Бушуют страсти — в любви как на американских горках. Если вы одиноки, то вплоть до осени будете поглощены романтикой. Вас будут переполнять яркие чувства. Стоит определиться с выбором, иначе чувства охладеют. Именно поэтому свадьбу лучше отложить до ноября, проверить свое решение.
В семье ждут понимание, спокойствие и успех. Но отношения требуют внимания: если в паре будет холод и одиночество, то осенью вы можете разойтись навсегда.
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7
Весы
Всё в ваших руках, а Дракон добавит уверенности в отношениях. Теперь вам точно хватит смелости признаться в любви. Доброта и ясность наполнит ваши отношения в этом году.
Весна подарит вам интересные встречи, а лето окрасит отношения новыми чувствами и эмоциями.
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8
Скорпион
Год будет неоднозначным. Дракон даст шанс на судьбоносную встречу, особенно к концу года ее вероятность увеличивается. Присмотритесь к своим друзьям и коллегам. А вот интернет-знакомств лучше избегать, так как могут быть плачевные последствия.
Семейные же посмотрят на своего партнера совершенно с другой стороны. Возможно, с худшей. Не делайте резких выводов. Лучше всё спокойно взвесить и уже потом принять решение.
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9
Стрелец
Вы входите в зону безмятежной любви и счастья! Однако вам самим нужно взять ответственность за близких. Если уверены в своих чувствах, то летом можете узаконить свои отношения. Если же сомневаетесь, то лучше признаться в этом и начать новый этап в своей жизни.
Если вы еще свободны, зимой ожидайте интересное знакомство. А если ваши отношения в прошлом году были холодны и напряжены — пришло время всё исправить. Но не пытайтесь вернуть бывшего, скорей всего, это бесполезно. Лучше откройтесь новым знакомствам: любовь не заставит вас долго ждать.
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10
Козерог
Стабильность и прагматизм — это хорошо. Но огонь любви стоит подогревать. Дракон ждет от вас яркости чувств и пылкости в любви. Ведь если закрываться от отношений, то можно всю жизнь прожить в одиночестве. Поэтому ходите на встречи, общайтесь, откройте свое сердце. Весной и в начале лета удачное время для романтики и захватывающих свиданий.
В семье будет всё стабильно, надежно и спокойно. Но и сложившиеся отношения требуют новизны, моментов нежности и романтики, чтобы пламя любви разгорелось с новой силой.
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11
Водолей
Ваш романтизм и чувственность как никогда будут востребованы. В 2024 году любовная сфера будет развиваться планомерно и легко, особенно в первой половине года. Стройте свои отношения на доверии и взаимном уважении, и тогда осенью естественным образом окажетесь в ЗАГСе.
Летом свободные будут поглощены новыми знакомствам и короткими поездками. Именно тогда и может произойти судьбоносная встреча, которая изменит вашу жизнь.
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12
Рыбы
В этом году вам повезет в любви. Весной есть шанс укрепить отношения. Если в прошлом году было недопонимание, то в этом получится найти подход к своей половинке и укрепить союз.
Год Дракона разогреет ваше сердце! И если вы еще не встретились со своей любовью, то посмотрите по сторонам. Новые отношения в этом году претендуют на прочный и долговечный союз. Ваша сентиментальность и нежность растопят сердце любого, и вы наполнитесь гармонией и счастьем.
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