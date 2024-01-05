«Немного попрыгали от радости»: сибиряк выиграл миллион рублей в лотерею

Сибиряк Сергей Мамонтов выиграл в лотерею «Русского лото» миллион рублей. Он стал победителем 1 января, сообщили в пресс-службе «Столото».

Сергей живет в Красноярском крае, работает машинистом буровой установки. Как рассказал мужчина, он в течение года участвует в розыгрышах не часто, но новогодний тираж не пропускает уже более трех лет. В билетах сибиряк ищет свои любимые числа, даты рождения родных и номера, которые ему перед покупкой называет жена.