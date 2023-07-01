Сварщик выиграл 3 миллиона, а участник шоу «Танцы» купил коттедж: пять новосибирцев, которые сорвали куш в лотерею

Тогда Вера объяснила, что участвовать в лотереях — традиция. Они каждое воскресенье собираются у телевизора и смотрят трансляцию розыгрыша. В день, когда семья стала миллионерами, муж и сын Веры смотрели телевизор и резко закричали.



— Я услышала крики, прибежала и увидела, что мои мальчики радостно танцуют, — рассказывала Вера.

На выигранные деньги она решила купить землю, автомобиль и построить дом.

Купил билет, пока жена пекла блины

В начале февраля 2021 года миллионером стал Валерий Архипов из Новосибирска. Он выиграл 8 миллионов в «Спортлото «5 из 36».

