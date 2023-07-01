Сварщик выиграл 3 миллиона, а участник шоу «Танцы» купил коттедж: пять новосибирцев, которые сорвали куш в лотерею

В начале июня новосибирец Павел Обухов выиграл 3 миллиона рублей. Газоэлектросварщик уже более 15 лет участвует в лотереях, но самый крупный выигрыш, который он смог получить раньше — тысяча рублей. НГС вспомнил о каких крупных победах жителей города за последние 3 года, рассказывали лотерейные операторы. Среди победителей - неудачник, получивший 6 миллионов, не угадав числа, и участник шоу «Танцы», который отдал выигранный коттедж бабушке и дедушке. Также мы спросили у психотерапевта, зачем люди покупают лотерейные билеты и чем это опасно.
Торопилась на маршрутку и выиграла 10 миллионов
В середине декабря 2020 года семья фотографа-иллюстратора Веры Карпенко купила выигрышный билет в лотерейном киоске около автобусной остановки. Сама женщина торопилась на маршрутку, но муж все-таки решил взять билет. Именно он принес семье выигрыш в 10 миллионов и 100 рублей. Женщина получила за мужа приз в 1364-м тираже «Русского лото».
Тогда Вера объяснила, что участвовать в лотереях — традиция. Они каждое воскресенье собираются у телевизора и смотрят трансляцию розыгрыша. В день, когда семья стала миллионерами, муж и сын Веры смотрели телевизор и резко закричали.
— Я услышала крики, прибежала и увидела, что мои мальчики радостно танцуют, — рассказывала Вера.
На выигранные деньги она решила купить землю, автомобиль и построить дом.
Купил билет, пока жена пекла блины
В начале февраля 2021 года миллионером стал Валерий Архипов из Новосибирска. Он выиграл 8 миллионов в «Спортлото «5 из 36».
В интервью для «Столото» сам Валерий рассказывал, что раньше покупал билеты в киосках, но потом попробовал играть в интернете. Через 2 месяца мужчина получил огромный приз. Новосибирец через интернет сделал несколько ставок в одно из воскресений, пока жена пекла блины. Днем проверил билет, выигрыш на нем исчислялся миллионами.
— Я не поверил своим глазам. Срочно спросил у жены, чтобы она подтвердила. Сначала не поверил, было волнение внутри, дрожь в руках, лицо красное, — рассказывал мужчина.
На выигранные деньги семья погасила ипотеку, поменяла сыну машину и купили автомобиль себе. Мужчина признался, что обычно играет вдумчиво, проверяет архивы тиражей, смотрит числа и так подбирает их, но в день выигрыша поставил их наугад.
Не угадал числа и стал миллионером
В середине мая этого года житель города получил 6 миллионов рублей, не угадав ни одно число. Счастливчик составил комбинацию «Всё или ничего», чтобы победить в такого рода лотерею надо угадать 12 чисел из 24 чисел или не угадать ни одно.
Мужчина стал миллионером, а на билет потратил всего 100 рублей.
Выбрал билет из середины
В начале июня этого года Павел Обухов смог выиграть 3 миллиона рублей в моментальной лотерее. Мужчина работает газоэлектросварщиком и испытывает удачу уже больше 15 лет, а самый крупный его выигрыш был всего 1000 рублей. По скромным подсчетам редакции НГС, если Павел покупал билет по 50 рублей каждую неделю, то до выигрыша он потратил более 39 тысяч рублей.
В день выигрыша сотрудница протянула мужчине девять билетов на выбор, он отсчитал четыре штуки с одной стороны, 4 — с другой и взял средний. Павел отошел в сторону, начал стирать защитный слой и увидел сумму в 300 тысяч рублей.
— Разволновался и сразу обратился к продавцу, а она попросила удалить защитный слой до конца. При виде 3 000 000 ₽ от удивления спросил сотрудницу: «Это сколько?». Хотел убедиться, что мне не видится. Шок был у нас обоих, — рассказывал Павел.
Часть денег он решил подарить невесте, а на оставшиеся купить машину.
Коттедж для бабушки и дедушки
В середине марта 2021 года участник шоу «Танцы» Артем Щербаков из Новосибирска купил бабушке билет «Жилищной лотереи», благодаря которому семья получила коттеджа за 700 тысяч рублей.
Лотереями, признался молодой человек, он никогда не интересовался, в одно из воскресений ему позвонила бабушка и попросила проверить билет. Когда Артем увидел сумму на экране, то удивился. Полученный коттедж решили оставить бабушке и дедушке.
Люди запоминают выигрыш лучше, чем проигрыш
Почему люди покупают билеты и существует ли зависимость от лотерей НГС спросил у психотерапевта Игоря Ляха. Он объяснил, что в современной классификации болезней появились процессные зависимости. В некоторых случаях это может быть признано болезнью, потому что люди испытывают чувство азарта, вовлеченности в неком игровом процессе.
— Часть людей тешат себя чувством азарта, адреналина, возбужденностью в предвкушении крупного выигрыша. Свойство человеческой психики состоит в том, что иногда лучше всего запоминается сам факт предвкушения, факт малого выигрыша, чем те материальные, временные потери, которые человек испытывает во время игры, — рассказал специалист.
По словам психотерапевта, у человека нарушается принцип тестирования реальности. Для части людей это способ получения удовольствия, которые они могут контролировать, это похоже на азарт рыбака или охотника. При этом часть людей совершенно не способны контролировать участие в лотереях.
— Зависимость от лотерей существует. Это может быть опасно, когда у человека под влиянием длительного игрового поведения начинает формироваться отношение к лотереям, как к заработку. Нарушается тестирование реальности, человеку кажется, что он может обмануть систему. Он утрачивает реалистичность в том, сколько он выиграл и сколько проиграл, его мозг избирательно запоминает выигрыши и вытесняет проигрыши, — объяснил Игорь Лях.
Психотерапевт считает, что как только вы заметили у знакомых или родственников подобное поведение, то необходимо обратиться к специалисту, потому что процессные зависимости зачастую человек не может преодолеть сам. Такие зависимости более психологичны, чем химические. А с появлением смартфонов контролировать покупку лотереи стало сложнее.
— В редких случаях помогает мысль, что лотереи придуманы для заработка создателей. Иногда человеку удается остановиться, когда он может реалистично просчитать свой выигрыш и свой проигрыш. Но лучше обратиться к специалисту, — отметил психотерапевт.
В 2016 году 47-летний врач из Новосибирска выиграл в лотерею 358 миллионов рублей, потратив 1800 рублей. Его выигрыш стал рекордным в истории лотереи в России. Выигрыш он хотел потратить на помощь нуждающимся, переехать в Москву, купить дом и заняться собственным бизнесом.