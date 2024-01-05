Конфликты закончатся? А катастрофы будут? Что предсказали Ванга и Нострадамус на 2024 год

Что будет с конфликтами в 2024 году

Учитывая, как всё закрутилось в 2023 году и с какой скоростью вспыхивали конфликты в разных странах, нам всем хочется хотя бы год пожить спокойно. Но стоит ли ждать спокойствия от 2024 года, который к тому же будет високосным?

Толкователи стихов Нострадамуса говорят, что основные предсказания на 2024 год у него написаны в катрене 5–24, который гласит:

«Царство и закон, поднявшиеся под Венерой,

Сатурн установит над Юпитером.

Закон и царство, поднятые Солнцем,

Претерпят зло из-за людей Сатурна».

Растолковать метафорическое описание этого фрагмента довольно сложно, но есть мнение, что, согласно ему, особое значение в 2024 году следует придать положению Юпитера и Сатурна. По астрологическим прогнозам, эти планеты приблизятся друг к другу в августе 2024-го, и, скорее всего, этот период станет переломным для всего мира.

