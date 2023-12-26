«Не стоило смотреть ворованное»: режиссер «Слова пацана» жестко ответил фанатам на критику финала сериала

Жора Крыжовников не остается равнодушным к мнению фанатов. Он отвечает довольно колко и саркастично. Один из пользователей назвал сериал правдивым и написал, что всё закончилось так, как и должно. Но всё же один вопрос остался открытым.



— А куда подевалась комсомольская баня?! Не это ли еще стало предметом пересъемки серии? — спрашивает комментатор.



Объясняем, что за баня такая: в слитой версии последней серии была сцена, где активисты-комсомольцы собираются в бане, пьют и отмечают принятие в свои ряды новых людей. В этот момент зритель понимает, что комсомольский отряд дружинников не многим отличается от группировщиков. В официальной версии этого момента нет.

