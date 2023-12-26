«Не стоило смотреть ворованное»: режиссер «Слова пацана» жестко ответил фанатам на критику финала сериала

После премьеры последнего эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) фанаты завалили режиссера и актеров проекта вопросами в социальных сетях. Они хотят знать, будет ли второй сезон, кто слил демоверсию и почему исход событий не стали переделывать. В последние дни режиссер Жора Крыжовников стал активно отвечать на высказывания зрителей в своем Instagram*. Большую часть комментариев он только лайкает, но есть и те, мимо которых режиссер пройти не в силах. Редакция 116.RU собрала самые интересные ответы Крыжовникова на все мысли зрителей.
Жора Крыжовников не остается равнодушным к мнению фанатов. Он отвечает довольно колко и саркастично. Один из пользователей назвал сериал правдивым и написал, что всё закончилось так, как и должно. Но всё же один вопрос остался открытым.
— А куда подевалась комсомольская баня?! Не это ли еще стало предметом пересъемки серии? — спрашивает комментатор.
Объясняем, что за баня такая: в слитой версии последней серии была сцена, где активисты-комсомольцы собираются в бане, пьют и отмечают принятие в свои ряды новых людей. В этот момент зритель понимает, что комсомольский отряд дружинников не многим отличается от группировщиков. В официальной версии этого момента нет.
— Баня переехала во второй сезон. А вообще, не стоило смотреть ворованное, — отвечает режиссер.
Те, кто смотрел слитую серию, норовят сравнить ее с официальной. У этих зрителей уже появилось какое-то ожидание от финала и надежда, что абсолютно всё будет снято по-другому. Им отвечают, что серия все-таки отличается, просто исход остается тем же.
— Ожидали, что концовка будет другой. Будет сильно отличаться от демки, обещали же острее.
Жора Крыжовников отвечает на это просто:
— А исход не собирались менять.
— Убийство героя зачем поменяли на такое попсовое? У поезда-то лучше было, — делятся своим мнением в комментариях.
На этом терпение режиссера заканчивается, и он дает довольно лаконичный ответ. Видимо, диалог на этом закрыт.
— Чтоб вы отписались.
Когда читаешь комментарии, складывается ощущение, что конечные изменения и слив демоверсии — больная тема для Крыжовникова. Здесь режиссер не сдерживается в выражениях и мыслях. Зрители в факте слива «не видят драмы» и считают, что это финал не попортило.
— Воровать и не видеть в этом драмы тоже можно, но не ждите от меня понимания, — отвечает режиссер.
— Все пишут про демоверсию, теперь хочется очень посмотреть и сравнить.
— Нет такого понятия, — вновь объясняет режиссер очередному комментатору. — Демоверсия — это украденная из мусорной корзины копия, на которой просто написано «демо».
Один из зрителей сравнил официальную версию с «письмом Дяди Федора, которое слепили из сценарных противоречий ради парочки эффектных сцен». Автор комментария считает, что стоит сделать третий вариант серии из обеих версий. По его мнению, перестановки сказались не лучшим образом на некоторых персонажах и «в итоге всё сломали ради более киношного финала».
Крыжовников поблагодарил пользователя за мнение, но на этом вежливость заканчивается. Далее он довольно четко дает понять: чтобы обосновать свое мнение, комментатору стоит для начала снять что-то свое.
— Вам удачи. Снимайте свое, а мое оставьте мне, — такими словами Жора Крыжовников заканчивает свою мысль.
В другом комментарии он также посчитал, что зритель не слишком квалифицирован, чтобы судить его работу.
— Три последние серии сделаны на коленках. Толком нет музыкального сопровождения, некоторые сцены очень затянуты. Очень жаль, что пять прекрасных серий испортили три последние.
— Ты меня еще будешь учить кино снимать, — парирует режиссер.
Режиссера даже успели уличить в плагиате. В комментариях ему написал Николай Рыбников, режиссер фильма «Чекаго» (18+). «Чекаго» — остросюжетная криминальная драма, вышедшая в 2022 году. Режиссер этого фильма утверждает: у его работы и у работы Крыжовникова идентичные финальные сцены!
В финале «Чекаго» герой оказывается в колонии и выходит на сцену петь перед другими заключенными. В отличие от героя «Слова пацана» Пальто, герой Рыбникова не выступает с хором за роялем, а в одиночестве зачитывает рэп. Жора Крыжовников утверждает, что фильм не смотрел и знать не знает о такой же сцене в другом криминальном фильме.
Реакция зрителей на финал получилась неоднозначной. Но, несмотря на это, фанаты продолжают интересоваться всеми деталями сериала: просматривают биографии актеров, которые сыграли их любимых героев, изучают места, где происходили все главные события, и перекупают книгу за 15 тысяч.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.