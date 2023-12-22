«Символ богатства и власти». Таролог рассказала, что опасно дарить на новый, 2024 год

1
Легенда
Восточный, китайский, гороскоп опирается на 12-летний цикл, где каждый год символизируется определенным животным. Новым, 2024 годом, по мнению приверженцев гороскопов, будет повелевать единственное мифическое, а возможно, просто вымершее животное в восточном календаре — дракон.
— Когда-то у нас не было зодиакального круга, и нефритовый император решил позвать 12 животных, которые будут управлять каждый своим годом — зодиаком, — кратко пересказывает легенду таролог Ангелина Романенко. — Пятым пришел дракон. Он опоздал, потому что китайцы в тот момент молились о прекращении ландшафтных пожаров, и дракон, как аналог древнекитайского МЧС, был невероятно занят на их тушении.
Но дракон в этом году непростой, так как в китайском зодиаке есть еще и пять стихий: огонь, дерево, металл, вода и земля. Кроме того, чтобы совсем запутать суеверного белого человека, китайцы ввели еще и разнообразные цвета. В итоге зодиакальный символ теперь еще имеет цвет и материал.
— У нас наступает год Зеленого Деревянного Дракона, — говорит таролог. — Это самый добрый дракон из всех, которые могут быть. С огненным было бы всё плохо. В китайской мифологии дракон — это благородное, справедливое и доброе существо. Даже если оно деревянное.
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2
Аркан
Каждому году также присущ один из старших арканов в Таро, уверяет Ангелина Романенко. Чтобы посчитать его, нужно сложить все цифры года: 2+2+4=8. В Таро Уэйта под старшим арканом восьмерки скрывается «Справедливость».
— Это олицетворение древнегреческой богини правосудия — Фемиды. Она была второй женой Зевса и решала спорные дела между богами и людьми. Богиня относится бескорыстно как к тем, так и к другим, — объясняет Ангелина Романенко. — Все, кто в 2023 году грешил, обманывал, предавал и изменял — их за это накажут и покарают. Если же вы прожили год отлично и никому не чинили зла, то вас за это вознаградят: премией, отношениями, дружбой или новой работой.
Таролог предрекает большое количество судебных разбирательств, явно намекая, что арбитражные суды, как и суды общей юрисдикции, не будут пустовать, а адвокатов, юристов и «решал» ждет период финансового благоденствия.
— Уже в этом году большое количество политиков, блогеров, гадалок, предсказателей и прочих шарлатанов посадили. В 2024 году им окончательно дадут то, что они заслужили, — считает Ангелина Романенко. — Следующий год благоволит всем, кто связан со справедливостью и юриспруденцией: юристам, следователям, прокурорам, нотариусам, бухгалтерам и судьям.
В Новом году, по мнению таролога, жизнь будет постепенно возвращаться из экстремумов, всплесков и крайностей в положение хоть и неустойчивого, но равновесия.
— Важно соблюдать баланс в жизни: вовремя вставать и ложиться, наладить рацион, не объедаться, не перепивать, ни в ком случае не злоупотреблять, — настаивает Ангелина. — Следует заняться энергетическими практиками: фитнесом, спортзалом, бассейном.
Этот год будет наполнен судьбоносными встречами и действиями. А также стоит определиться, кто вы и чем хотите заниматься.
— В этот год хорошо заключать брак, вступать в отношения. «Папика» юным страждущим девам найти не получится, — расстраивает Ангелина Романенко. — Важно быть честным с самим собой. Если вы понимаете, что вы себя не любите, то как вас будет любить другой человек? Как вы будете работать на работе, которая вам не нравится? Как вы можете дружить с людьми, которые вам неинтересны?
Год, по мнению таролога, заставит включить разум, особенно в отношениях.
— Если вы были в абьюзивных отношениях и до сих пор не расстались, то вам в следующем году дадут такое, после чего вы наконец-то включите голову, — рассказывает таролог. — Нужно избавиться от всех, кто не приносит счастья. Важно контролировать всё самому и брать ответственность за свою жизнь.
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3
Украшения
Таролог предсказывает, что энергии у года хорошие. Но очень многое будет зависеть и от вас: особенно в том, как вы встретите Новый год и сможете «подружиться» с его руководителем.
— Дракон — семейный знак. Желательно Новый год встретить в кругу семьи либо очень близких людей, которых вы считаете братьями и сестрами, — рекомендует Ангелина Романенко. — Дракон — аристократ. Поэтому дом нужно украшать фонариками. Всё должно блестеть и быть ярким, но не вульгарным. Свечи можно поставить, но это обязан сделать лишь хозяин дома и только с соблюдением всех положенных мер противопожарной безопасности. На елку нужно вешать то, что вы хотите от года. Если хотите замуж — кольцо, деньги — купюры, путешествие — самолетик.
Встречать праздник и украшать дом в этом году, по мнению таролога, нужно в трех цветах:
- зеленый — символ богатства и благородия;
- красный — ассоциируется с китайским драконом и русским Горынычем;
- золотой — аристократия, власть и деньги.
— Важно купить статуэтку дракона и маленькое дерево в горшочке, — рекомендует Ангелина Романенко. — Дерево — это символ мудрости и рода. Тем самым мы показываем связь с предками, прошлым и будущем. Благоволим и хотим, чтобы к нам пришел дракон и помог в реализации планов на 2024 год. Чем больше крона у дерева, тем больше процветания и богатства. Можно елку, но не срубленную. Сейчас продаются в горшочках. Потом ее можно будет посадить.
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4
В чём встречать Новый год?
По словам таролога, крайне важна не только атмосфера вокруг, но и то, в чём вы будете встречать Новый год. Это повлияет на все последующие дни.
— Ногти, смотря что хотите: красные — любовь, зеленые — деньги, — объясняет Ангелина Романенко. — Прическа — волны, так как в Китае дракона рисуют извивающимся. Символ года не терпит искусственного: ни камней, ни тканей. Поэтому в новогоднюю ночь нужно надевать золото, бриллианты, сапфиры, но в меру. Макияж — графичные стрелки и красная помада.
Одеваться таролог рекомендует в пайетки, которые имитируют чешую, и в основных цветах года.
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5
Мясной стол обязателен даже вегетарианцам
Так как дракон — хищник, Ангелина Романенко советует на стол ставить все виды мяса, и чем больше — тем лучше.
— Обязательно нужно есть на посуде «для особых случаев», — говорит таролог. — Достаем из кладовых самый лучший сервиз и с Нового года начинаем с него есть.
Ангелина искренне советует также сделать на новогоднем столе алтарь для проголодавшегося дракона и одарить его самыми вкусными подношениями.
— Поставьте статуэтку и положите еду — пригласите дракона за стол. Можно поприветствовать его дружным рыком, — рекомендует Ангелина Романенко. — Не забудьте поставить и символ прошлого года и поблагодарить за всё, что было хорошее. Еду после можно отдать котам или скормить собакам, даже бездомным и безнадзорным. Пусть у них тоже будет Новый год и новогодний стол.
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6
Что можно дарить, а что категорически нельзя?
Таролог Ангелина Романенко рекомендует крайне тщательно относиться к выбору подарков, обращая особое внимание на то, что дарить категорически не стоит.
— Часы — к расставанию. Но если подарили, то откупитесь от них — деньгами, услугой или товаром, — советует Ангелина Романенко. — Ни в коем случае нельзя дарить то, что связано с огнем: свечи, картины с изображением огня — это еще сильнее раззадорит дракона. Подарив кошелек, вы заблокируете финансовый канал человеку. Но деньги дарить можно и нужно! Всё, что с цифрой четыре, тоже нельзя. В китайской мифологии это цифра смерти. Ножи отпугнут удачу. А зеркала — это вход в потусторонний мир.
После огромного списка запретов всё же есть то, что можно и даже нужно дарить в этот праздник.
— Лучше всего дарить ювелирные украшения, но из натуральных металлов. Конечно же, это золото, желательно с камнями: малахитом, агатом, нефритом и изумрудами. Кто не любит желтое золото, то можно подарить и белое, — объясняет таролог. — Дарите символы года: игрушки, статуэтки, копилки, магнитики и, конечно же, деревья. Можно подарить ящерицу, не змей! Дракон — необычное волшебное существо, которое любит впечатления: прыжок с парашютом, поход в спа, театр, цирк или в ресторан китайской кухни.
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7
Желания
Самое важное в новогоднюю ночь, по мнению таролога, — это не оливье или шампанское. Самое главное, что необходимо сделать, — это правильно загадать желание.
— Только не надо пить шампанское с сожженной бумагой, — умоляет Ангелина Романенко. — Сжигание в магии — это избавление. Вы своими руками не даете осуществиться желанию. Нужно купить новый блокнот и после боя курантов спокойно под елкой написать в настоящем времени, что вы хотите в новом, 2024 году. Вы должны находиться одни в момент загадывания, чтобы рядом не было чужих энергий, которые мешают исполнению. И тогда дракон сделает так, что всё загаданное сбудется. Просто обязательно.
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