«Символ богатства и власти». Таролог рассказала, что опасно дарить на новый, 2024 год

Этот год будет наполнен судьбоносными встречами и действиями. А также стоит определиться, кто вы и чем хотите заниматься.



— В этот год хорошо заключать брак, вступать в отношения. «Папика» юным страждущим девам найти не получится, — расстраивает Ангелина Романенко. — Важно быть честным с самим собой. Если вы понимаете, что вы себя не любите, то как вас будет любить другой человек? Как вы будете работать на работе, которая вам не нравится? Как вы можете дружить с людьми, которые вам неинтересны?



Год, по мнению таролога, заставит включить разум, особенно в отношениях.



— Если вы были в абьюзивных отношениях и до сих пор не расстались, то вам в следующем году дадут такое, после чего вы наконец-то включите голову, — рассказывает таролог. — Нужно избавиться от всех, кто не приносит счастья. Важно контролировать всё самому и брать ответственность за свою жизнь.

