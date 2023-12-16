Скандальный препод, грузчик, массажист: кем работали звезды, пока не прославились

Стюардессой Zivert проработала четыре года. Причем за это время девушка сделала неплохую карьеру — из обычной бортпроводницы она перешла в «элитное» подразделение, куда берут только с идеальной внешностью.



Ну а потом Юлия вообще перешла в бизнес-авиацию, где могла сама выбирать VIP-клиентов, с которыми будет работать.

