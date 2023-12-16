Скандальный препод, грузчик, массажист: кем работали звезды, пока не прославились

Артистов, которые попали в нашу сегодняшнюю трудовую бригаду, сейчас не надо никому долго представлять. Но было время, когда их имена никому ничего не говорили. Да и занимались они совсем не творчеством, а вполне себе обычным трудом. Только представьте, что сегодня грузчик привез вам мебель, а через год вы видите, как он получает «Золотой граммофон» как лучший исполнитель. Представили. Теперь самое время узнать, чем занимались звезды до того, как стали знаменитыми.
Zivert
Это сейчас Zivert про небо и самолеты только поет, а раньше они были ее рабочим местом. Долгое время Юлия Сытник (настоящее имя артистки) была стюардессой в «Аэрофлоте». Причем по ее же признанию, в эту профессию она пошла потому, что не было денег.
Стюардессой Zivert проработала четыре года. Причем за это время девушка сделала неплохую карьеру — из обычной бортпроводницы она перешла в «элитное» подразделение, куда берут только с идеальной внешностью.
Ну а потом Юлия вообще перешла в бизнес-авиацию, где могла сама выбирать VIP-клиентов, с которыми будет работать.
Но за годы в небе девушка порядком устала от графика работы и строгого дресс-кода. Тогда Zivert вспомнила, что она еще в детстве мечтала петь и регулярно устраивала концерты для своих близких. Она спустилась с небес на землю и начала свой музыкальный путь. В 2016 году девушка выиграла Всероссийский вокальный конкурс и поменяла свой паспорт, поменяв фамилию на Зиверт.
Сергей Шнуров
Путь Сергея Шнурова на сцену — это вообще хождение по мукам. Кем он только не был! После школы поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, но пока учился, передумал становиться инженером и променял вуз на реставрационный лицей. Со второй попытки Шнуров все-таки получил образование, но и перспектива всю жизнь работать реставратором произведений из дерева
В трудовой книжке Сергея Шнурова еще много профессий: грузчик, сторож в детском саду, стекольщик, кузнец, столяр, дизайнер в рекламном агентстве, ассистент на съемках видеоклипов и промоушн-дизайнер на радиостанции. Как однажды признавался в интервью сам Шнуров, больше всего ему нравилось делать оградки для могил, так как за них он получал хорошую зарплату.
Параллельно с поисками себя Шнуров взялся за гитару. Да так крепко, что, сменив всего пару групп, приехал в «Ленинград», который и прославил его на всю страну.
Вера Брежнева
Когда смотришь, как Вера Брежнева сияет на сцене, и представить сложно, что детство у нее выдалось не самое безоблачное.
Когда маленькой Вере было всего 11 лет, ее отец попал в аварию, в результате которой стал инвалидом. После этого семье стало не хватать денег, и пятиклассница нашла свою первую работу — сестра пристроила ее посудомойкой в кафе. Позже юная Вера работала уборщицей, нянечкой.
В интервью Брежнева признавалась: несмотря на то, что в детстве у нее не было времени на отдых, такой режим научил ее самостоятельности — теперь она может «и полы помыть, и разложить всё по своим местам, и прибить полку, и повесить люстру».
Митя Фомин
Митя из Hi-Fi планировал стать врачом и даже поступил в медицинский институт, но практически сразу после начала учебы передумал: друзья позвали его в США, и он над предложением долго не раздумывал.
Поначалу жизнь в Америке казалась Мите Фомину сказкой, но из-за проблем с деньгами певцу пришлось браться за самую разную работу: от уборщика в офисах до массажиста на дому.
Работа массажистом оказалась не такой простой: многие клиенты принимали Фомина за «мальчика по вызову». Как позже рассказывал артист, нередко клиенты посылали его, оставляли без денег и буквально вышвыривали на улицу.
Митя Фомин даже стал брать на работу газету, указывая на перечень его услуг. Но это не всегда спасало его от клиентов, которые хотели не только массажа. К счастью для артиста, всё закончилось хорошо, и в 1993 году Фомин вернулся в родной Новосибирск и продолжил учиться на врача.
Перед самым выпуском из института Митя Фомин решил круто изменить свою жизнь и уехал в Москву. Там певец встретил знакомых из Новосибирска — продюсера Эрика Чантурию и композитора Павла Есенина. Они предложили Фомину стать солистом Hi-Fi.
Николай Комягин
Мало кто после просмотра клипа Shortparis догадается, что один из участников группы работал с детьми. А ведь на самом деле основатель группы Николай Комягин до музыкальной карьеры преподавал в школе.
Музыкант преподавал детям МХК. Один из уроков Комягина закончился скандалом — рассказывая ученикам о диктатуре, учитель решил показать на деле, что это значит. В итоге ребята по очереди командовали своими одноклассниками, а те подчинялись. Всё закончилось скандалом — родители остались не в восторге от педагогических экспериментов Комягина.
Тем не менее сам музыкант признавался, что несмотря на небольшую зарплату, профессия учителя была ему по душе. Но тяга к музыке оказалась сильнее — и Комягин перебрался из Новокузнецка в Петербург, где была основана группа Shortparis.
Несмотря на успех группы, Николай Комягин не потерял желание преподавать. Музыкант всё еще читает лекции в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.