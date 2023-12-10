Недолго горевала: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за известного артиста — он на 23 года старше ее

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... Ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах», — писала в июне прошлого года жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева после смерти известного «фабриканта». Все эти полтора года она публиковала у себя в соцсетях фотографии с исполнителем мегапопулярного «Шоколадного зайца», снова и снова признавалась ему в любви.
«Скучает всё по тебе, Па… и не проходит ни одного дня, чтобы в воздухе не стояло это щемящее чувство. Скучаем мы с дочей и сыном, родители, родственники, пространство, земля, друзья, знакомые, люди. Собаки твои у дверей сидят, папиных шагов ждут. Скучают по тебе твои вещи, коллекции костюмов, кепок, часов, очков, твое любимое кресло. Даже машина скучает по тебе, включая по FM твои песни», — еще совсем недавно писала Валерия, известная также под творческим псевдонимом Monisha Star.
Но не так давно в соцсетях вдовы Пьера Нарцисса стали появляться фотографии и видеозаписи с другим мужчиной, а на этой неделе Валерия наконец обрела женское счастье и вышла замуж. Как пишут наши коллеги из издания Starhit, ее избранником стал известный артист Евгений Шахрай.
Шахрая и Калачеву связывают не только сильные чувства, но и увлечение музыкой. Она давно реализует себя в качестве певицы, он — композитор, особенно широко известный по песне «Одинокая ветка сирени».
Пара сыграла свадьбу 7 декабря, и многих их близких и знакомых это событие огорошило.
— Честно говоря, для меня это событие было неожиданным, — рассказал в беседе с изданием Starhit продюсер Сергей Дворцов, который раньше близко общался с Валерией Калачевой.
— Очень жаль, что она не пригласила меня на свадьбу, но мы ведь с ней уже не сотрудничаем. Наши пути, к сожалению, разошлись. Шахрай — классный мужик, отличный артист, — добавил Сергей Дворцов. — Рад, что Валерия нашла свое счастье. Я ей помогал после смерти Пьера, был рядом в горести и радости. Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию. Главное теперь, чтобы Валерия и Евгений были счастливы, главное, чтобы эта любовь была духовной, а не корыстной.
Разница в возрасте между Валерией, которой в этом году исполнилось 37 лет, и Евгением — 23 года. Она родилась в 1986 году, он — в
В годовщину смерти Пьера Нарцисса Валерия писала, что ей удалось «воссоединить оба наших рода»:
— Чувствую его рядом, во снах разговариваем каждую ночь! А между тем события и дела гремят. Пишется второй музыкальный альбом в продолжение нашего творчества с Пьером. Песня Monisha Star «Criminal», посвященная супругу, завоевала много признаний. Под нее снято огромное количество роликов, рекламы и новостей. Также я воссоединила оба наших рода за этот год. Я стала эдаким миротворцем и хранителем родовой системы — самой удивительно и смешно немного.