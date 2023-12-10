Недолго горевала: вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за известного артиста — он на 23 года старше ее

— Чувствую его рядом, во снах разговариваем каждую ночь! А между тем события и дела гремят. Пишется второй музыкальный альбом в продолжение нашего творчества с Пьером. Песня Monisha Star «Criminal», посвященная супругу, завоевала много признаний. Под нее снято огромное количество роликов, рекламы и новостей. Также я воссоединила оба наших рода за этот год. Я стала эдаким миротворцем и хранителем родовой системы — самой удивительно и смешно немного.