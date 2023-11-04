Новосибирцы раскупают билеты на ужастик по популярной игре — на премьеру идут толпы подростков

В Новосибирске начали показывать фильм по популярной игре «Пять ночей у Фредди» (16+). Как рассказала жительница города Марина, билеты быстро разбирают и на сегодняшние сеансы у нее купить не получилось. Так как компания-производитель не выдала прокатное удостоверение в России, показы фильма в кинотеатрах показывают как «мероприятия».