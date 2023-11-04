Новосибирцы раскупают билеты на ужастик по популярной игре — на премьеру идут толпы подростков

В Новосибирске начали показывать фильм по популярной игре «Пять ночей у Фредди» (16+). Как рассказала жительница города Марина, билеты быстро разбирают и на сегодняшние сеансы у нее купить не получилось. Так как компания-производитель не выдала прокатное удостоверение в России, показы фильма в кинотеатрах показывают как «мероприятия».
«Пять ночей с Фредди» или фнаф (аббревиатура английского названия Five Nights at Freddy’s) идет в кинотеатрах «КиноСити» на Фрунзе, «КиноАтлас» на Гребенщикова, «Киномир» в ТРЦ «Эдем» в Академгородке. Билеты стоят от 250 рублей.
Как передает читательница НГС Марина, она с сыном приехала на премьеру. Ребенок даже надел кофту с кадрами из игры. Но попасть на сеанс не удалось — все было раскуплено.
Тут все обсуждают премьеру, девушки даже есть раскрашенные. Нам пришлось идти на «Повелителя ветра» — не зря же приехали, — поделилась читательница НГС.
Билеты Марина смогла купить только на сеанс на следующий день.
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