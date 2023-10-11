Что стало с героем мема «Школьник в болоте». Он снова в него полез!

Оказывается, Игорь уже почти два года работает тату-мастером. По словам молодого человека, татуировки привлекали его еще с детства.



— Стал татуировщиком очень просто. Я всю жизнь хотел себе тату, — рассказал нам Игорь Назаров. — Потом мне исполнилось 18, набил себе первое тату, потом еще и еще…