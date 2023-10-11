Что стало с героем мема «Школьник в болоте». Он снова в него полез!

Знаменитый мем «Школьник в болоте» появился в 2016 году благодаря конкурсу в сообществе «Как я встретил столбняк» во «ВКонтакте». Организаторы предлагали
Хотя конкурс Игорь не выиграл (он занял второе место), но его фотография моментально разлетелась по Сети. Мемом стали описывать трудовые будни в офисе.
Кто-то, глядя, на фото, вспоминал анекдот про дрессированную лягушку.
Игоря даже сравнивали с Робертом Дауни-младшим.
Спустя семь лет Игорь вновь полез в болото и повторил свой школьный мем. Мы решили узнать у него, чем он сейчас занимается, помогла ли ему популярность в интернете и почему его вновь затянуло в болото.
Оказывается, Игорь уже почти два года работает тату-мастером. По словам молодого человека, татуировки привлекали его еще с детства.
— Стал татуировщиком очень просто. Я всю жизнь хотел себе тату, — рассказал нам Игорь Назаров. — Потом мне исполнилось 18, набил себе первое тату, потом еще и еще…
Потихоньку забивая тело татуировками, Игорь и сам захотел рисовать. Он начал перерисовывать разные картинки и арты, которые находил в интернете. Но окончательно взяться за тату-машинку его сподвиг один ютьюб-канал.
— Я наткнулся на канал ребят, где парень рассказывает, как он учится бить тату. В итоге я задумался — а почему я не могу начать также? — поделился Игорь Назаров. — Рисовать я начал, желание у меня есть, да и профессия тату-мастера интересная.
После этого Игорь начал больше времени уделять рисованию, купил тату-машинку и начал набивать тату на искусственной коже.
— Закупил оборудование и обустроил на квартире место рабочее, ну и так потихоньку начал, — рассказал Игорь Назаров.
Первую настоящую татуировку он сделал брату — тому самому, который сфотографировал его в болоте.
Недавно Игорь переехал в новую студию, где вовсю принимает заказы.
— Сейчас на студии с ребятами работаю, всё идет по плану, как говорится, — рассказал Игорь Назаров.
Сейчас парень учится на графического дизайнера и продолжает набивать татуировки. Пока что он не знает, чем будет заниматься, когда окончит учебу.
— Хочу дальше развиваться в этом направлении, параллельно учусь, не знаю, может быть, тату в хобби превратится, а учеба перерастет в работу, пока не знаю, — размышляет Игорь.
Игорь признаётся, что мемное прошлое не сильно помогло ему в жизни.
— Просто люди узнавали и говорили: «О, смешно», — и всё такое, — поделился Игорь. — Я спокойно отношусь к своему мемному прошлому, поэтому всё окей.
А обратно в болото Игорь полез, потому что это был такой необычный заказ от рекламодателей. Выходит, кое-какой толк из мема все-таки вышел.