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Что стало с героем мема «Школьник в болоте». Он снова в него полез!

Спустя несколько лет к парню пришли рекламодатели

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«Школьник в болоте» уже давно не школьник, но по-прежнему в болоте

«Школьник в болоте» уже давно не школьник, но по-прежнему в болоте

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Знаменитый мем «Школьник в болоте» появился в 2016 году благодаря конкурсу в сообществе «Как я встретил столбняк» во «ВКонтакте». Организаторы предлагали 15 000 рублей за фото в самом непредсказуемом месте. Игорь Назаров, тот самый школьник, вместе со старшим братом Алексеем решил удивить подписчиков паблика болотной фотосессией. И в результате взорвал интернет.

Будни в офисе выглядят как-то так

Будни в офисе выглядят как-то так

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Хотя конкурс Игорь не выиграл (он занял второе место), но его фотография моментально разлетелась по Сети. Мемом стали описывать трудовые будни в офисе.

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Кто-то, глядя, на фото, вспоминал анекдот про дрессированную лягушку.

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Игоря даже сравнивали с Робертом Дауни-младшим.

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Спустя семь лет Игорь вновь полез в болото и повторил свой школьный мем. Мы решили узнать у него, чем он сейчас занимается, помогла ли ему популярность в интернете и почему его вновь затянуло в болото.

Игорь шутит, что за 7 лет успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота

Игорь шутит, что за 7 лет успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота

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Оказывается, Игорь уже почти два года работает тату-мастером. По словам молодого человека, татуировки привлекали его еще с детства.

— Стал татуировщиком очень просто. Я всю жизнь хотел себе тату, — рассказал нам Игорь Назаров. — Потом мне исполнилось 18, набил себе первое тату, потом еще и еще…

В брутальном тату-мастере сложно узнать того самого мемного школьника

В брутальном тату-мастере сложно узнать того самого мемного школьника

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Потихоньку забивая тело татуировками, Игорь и сам захотел рисовать. Он начал перерисовывать разные картинки и арты, которые находил в интернете. Но окончательно взяться за тату-машинку его сподвиг один ютьюб-канал.

— Я наткнулся на канал ребят, где парень рассказывает, как он учится бить тату. В итоге я задумался — а почему я не могу начать также? — поделился Игорь Назаров. — Рисовать я начал, желание у меня есть, да и профессия тату-мастера интересная.

Эта нежная бабочка — дело рук нашего героя

Эта нежная бабочка — дело рук нашего героя

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После этого Игорь начал больше времени уделять рисованию, купил тату-машинку и начал набивать тату на искусственной коже.

— Закупил оборудование и обустроил на квартире место рабочее, ну и так потихоньку начал, — рассказал Игорь Назаров.

Первую настоящую татуировку он сделал брату — тому самому, который сфотографировал его в болоте.

Недавно Игорь переехал в новую студию, где вовсю принимает заказы.

Игорь постепенно вырабатывает свой уникальный стиль

Игорь постепенно вырабатывает свой уникальный стиль

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— Сейчас на студии с ребятами работаю, всё идет по плану, как говорится, — рассказал Игорь Назаров.

Сейчас парень учится на графического дизайнера и продолжает набивать татуировки. Пока что он не знает, чем будет заниматься, когда окончит учебу.

— Хочу дальше развиваться в этом направлении, параллельно учусь, не знаю, может быть, тату в хобби превратится, а учеба перерастет в работу, пока не знаю, — размышляет Игорь.

На этой фотографии Игорь отдыхает от офисных болотных будней на озере

На этой фотографии Игорь отдыхает от офисных болотных будней на озере

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Игорь признаётся, что мемное прошлое не сильно помогло ему в жизни.

— Просто люди узнавали и говорили: «О, смешно», — и всё такое, — поделился Игорь. — Я спокойно отношусь к своему мемному прошлому, поэтому всё окей.

А обратно в болото Игорь полез, потому что это был такой необычный заказ от рекламодателей. Выходит, кое-какой толк из мема все-таки вышел.

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