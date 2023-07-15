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Баять буду! Эти 10 слов вы точно встречали в сказках — знаете, что они означают?

В ближайшие пять минут мы будем уписывать падлу и камшить поскрёбышек

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Нет, правда, что за «кули-мули»?

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Русский язык постоянно меняется, и на смену старым словам приходят новые. Если сегодня открыть сборник «Русских народных сказок» Александра Афанасьева, то от обилия таких архаизмов, как «сомороты», «коски» и прочих «гой еси», заболит голова. Впрочем, мы совсем не собираемся истязать вас головной болью — вместо этого предлагаем вам проверить, знаете ли вы слова, которые все когда-то да встречали в русских сказках. Механика проста: в качестве вопроса мы называем вам слово, а вы предлагаете вариант ответа, который кажется вам правильным. А возможно, вы вообще давно знаете значения всех этих слов.

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