Шведская певица выиграла «Евровидение» в Ливерпуле. Это её вторая победа в карьере

— Это решение отражает опасения, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российских работ в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел обширные консультации со своими членами, — указано в заявлении организаторов. — Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.

