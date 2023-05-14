Шведская певица выиграла «Евровидение» в Ливерпуле. Это её вторая победа в карьере

Объявлены результаты 67-го конкурса песни «Евровидение-2023», финал которого прошел в ночь с 13-го на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания). Несмотря на то, что победителем прошлого конкурса стала Украина (Kalush Orchestra с песней Stefania), мероприятие перенесли в другую страну из соображений безопасности. Таким образом, «Евровидение» приняла страна, занявшее второе место — Великобритания.
Первое место завоевала Швеция: страну представляла певица Лорин с песней Tattoo. Жюри оценили выступление Лорин в 340 баллов, отдав певице первое место. Зрители отдали Лорин 243 балла. Всего шведская певица набрала 583 балла. Это её вторая победа на «Евровидении» — в 2012 году она также заняла первое место с песней Euphoria.
Второе место занял финский рэпер Кярья с 526 баллами, а замкнула тройку лидеров певица Ноа Кирел из Израиля — она набрала 362 балла.
Итоги «Евровидения» объявлялись в прямом эфире. Сначала оглашались результаты профессионального жюри в каждой стране, а затем — итоги зрительского голосования. В финале приняли участие представители 26 стран.
Россия второй год подряд не принимает участие в «Евровидении». В прошлом году организаторы объявили, что конкурс пройдет без нашей страны.
— Это решение отражает опасения, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российских работ в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел обширные консультации со своими членами, — указано в заявлении организаторов. — Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.
Последним представителем России на конкурсе была Манижа с песней Russian Woman — она заняла девятое место в 2021 году.