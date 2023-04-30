«Да вы мужчинам зад показываете!»: бабушка трех внуков освоила пилон и не стесняется этого

Когда смотришь на фотографии жительницы Самары Натальи Кафиятовой, кажется, что ей не больше 35 лет: подтянутая фигура, яркий макияж, свежее лицо. На самом деле — 56 лет, она бабушка трех внуков! Она в своем возрасте смело встала на огромные каблуки и начала крутиться на пилоне. Как к ее занятию относятся родные и окружающие? Об этом — в материале наших самарских коллег из 63.RU.
«Понравились каблучищи»
— Мне очень нравился танец у пилона, красивые стройные тела девушек, — рассказывает Наталья. — Особенно эти каблучищи (стрипы). Это ведь силовой танец, это гибкость тела, нагрузка. Но привлекли меня больше акробатические элементы, пластика, от этого деревянное тело становится гибким.
Хотя после того, как я посмотрела на ютьюбе видео, подумала: «Боже мой, как они такое вытворяют?»
Мне повезло, что занятия по пилону вел тот же тренер, с которым я занималась фитнесом. И она меня постоянно подначивала, говорила: «Ну, приходи к нам, у нас растяжка хорошая». А я отнекивалась, хотела сначала подготовиться, сил набраться. В итоге она быстро набрала группу, и мне уже некуда было деваться: пришлось быстро записаться и начать заниматься.
«Внук называет меня "бабуля-акробат"»
— Как прошло первое занятие?
— Хотя все девочки были младше меня, белой вороной из-за возраста я себя не чувствовала. Вначале, правда, у меня иногда проскакивало: «Девочки, вот я не могу это сделать, у меня же возраст такой». Они на меня смотрели строго и говорили, чтобы я перестала лениться. Я просила сделать скидочку на мой возраст, а они, наоборот, больше требовали.
— Вы сразу начали заниматься на этих высоких каблуках?
— Да, сразу со стрипов (туфли на высоких каблуках) начинала. Но недавно отошла от этого. В силу возраста сейчас мне надо больше времени на восстановление тела. Тогда я занималась пять раз в неделю, и выходило так, что результат у меня уже откатывался: организм не успевал восстановиться. В итоге сейчас я занимаюсь только акробатикой. Но я хочу вернуться на танцы со стрипами.
— А на сам пилон не боялись забираться?
— Пилон — это партнер. Мы танцуем с ним, как с человеком: девушка вокруг парня делает то же самое, что мы вокруг пилона, все зацепки, движения. И он не пугал меня: наоборот, первое время у меня легко всё получалось, я спокойно на него забиралась. А потом, когда я осознала, как это тяжело, то весь настрой пропал. Делать этого не надо — пусть оно идет так, как есть. Иначе идет откат.
— Занятия на пилоне влияют на вашу работу?
— Я работаю мастером ногтевого сервиса, и мое увлечение не отвлекает от работы. Я же могу позволить себе заниматься собой. И у меня есть и другие хобби. Я киноман, фильмы очень люблю, музыку люблю слушать. И это помогает даже подбирать музыку к выступлениям.
— Как ваша семья отреагировала на это увлечение?
— Когда сыновья с внуками ко мне приезжают и видят стрипы, они вскрикивают: «Ой, как страшно!» Они ведь громадные. Хотя всё равно говорят, что я молодец. Вот старший у меня сам танцами занимается, он спокойно к этому относится. А в младшем что-то такое проскальзывало, что ему это неприятно.
Внукам нравится. Старший внук — 6 лет — так и называет меня «бабуля-акробат». Он как-то начал делать кувырки, и я показала ему пример. Он с таким восхищением на меня смотрел! И ему непонятно было, как бабушка с ним кувыркается.
Сейчас в моем окружении только те, кто разделяет мою точку зрения. Хотя есть знакомый, который прям видно, что негативно относится к пилону, говорит неприятные вещи в духе: «Да вы мужчинам зад показываете!»
«Мне скучно соревноваться с молодыми»
— Когда вы начали участвовать в соревнованиях?
— Я год позанималась и пошла на первый чемпионат. Я в принципе сцену люблю, и мне не было страшно выступать. Но перед соревнованиями всегда думаешь, что ты не готов. Кажется, что нужна еще неделька, чтобы отработать что-то. А когда соревнования пройдут, то думаешь: «Ой, как ужасно я выступила! Вот в следующем году я так станцую!»
Всего я участвовала в 6 соревнованиях. В самый первый раз я совсем не волновалась. Хотя я выступала не в своей возрастной категории. А в следующих уже танцевала в своей категории, 50+. На второй, третий и четвертый раз уже участвовать было волнительно. Из наград — в последних четырех состязаниях были призовые места.
— Как к вам относились другие участницы?
— С соперницами нет конфликтов, все друг друга поддерживают. А дам моего возраста, можно сказать, нет. Помню, зашла как-то в школу перед соревнованиями, заметила женщину лет 50. Сразу понадеялась, что она тоже будет участвовать, присматривала соперников. С молодыми соревноваться мне неинтересно.
— На занятия и участие в чемпионатах нужно много денег?
— Всё, что зарабатываю, трачу на пилон и еду. Из-за соревнований мне нужны и общие тренировки, и индивидуальные занятия. Еще костюмы, макияж. На подготовку номера уходит примерно 30 тысяч рублей. Если бы я просто ходила на уроки, денег тратила бы в разы меньше.
«Перестала колоть ботокс»
— Танцы на пилоне — опасный спорт? Бывали ли серьезные травмы?
— Травм у нас не бывает, максимум я головой стукнулась о пилон. У нас же маты, мы мажем руки, готовимся основательно, изучаем технику безопасности. Хотя можно неудачно спрыгнуть и пятку повредить или подвернуть ногу, но не более. Чаще нам бывает смешно: например, какая-то девушка записывала на видео красивое движение, а я рядом с ней как Винни Пух — бум! — и рухнула на маты.
— А в плане здоровья эти занятия вам помогли или наоборот?
— Пилон помог мне восстановиться. Лет 7 назад я попала в серьезную аварию, было много травм. Потихоньку я выкарабкалась. У меня как раз после травм было тело деревянным, а так я вернула ему пластичность. И пилон дает ощущение, что ты прокачанная вся, когда ты занимаешься, задействуются самые мелкие мышцы и связки.
А по врачам я не хожу. Максимум недавно пришла на УЗИ, медики на меня с таким удивлением посмотрели: мне даже показалось, что паспорт надо им дать, чтобы не подумали, что я вместо кого-то пришла на прием.
— Как думаете, танцы на пилоне вас молодят?
— Я бы не сказала, что это так. Скорее, помогают принять себя. Раньше я любила подкалывать лицо ботоксом, филерами, как мои ровесницы. После того как начала заниматься на пилоне, я перестала обращать внимание на складки, морщины. Я всегда говорю: «Если ты лицо натянула, а тело не в тонусе, то будет несоответствие».
— Никогда не хотели бросить?
— Было время, хотела бросить. Думала, зачем мне оно надо, хотелось поспать или уставала. Вот, например, зима, на улице вьюга, хочется поспать, съесть вкусненькое и никуда не идти. Но сейчас всё пошло по накатанной и стало частью моей жизнью. И даже не рассматриваю теперь поменять на что-то другое, нет больше ничего интересного для меня.