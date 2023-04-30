«Да вы мужчинам зад показываете!»: бабушка трех внуков освоила пилон и не стесняется этого

— Мне очень нравился танец у пилона, красивые стройные тела девушек, — рассказывает Наталья. — Особенно эти каблучищи (стрипы). Это ведь силовой танец, это гибкость тела, нагрузка. Но привлекли меня больше акробатические элементы, пластика, от этого деревянное тело становится гибким.





Хотя после того, как я посмотрела на ютьюбе видео, подумала: «Боже мой, как они такое вытворяют?»



Мне повезло, что занятия по пилону вел тот же тренер, с которым я занималась фитнесом. И она меня постоянно подначивала, говорила: «Ну, приходи к нам, у нас растяжка хорошая». А я отнекивалась, хотела сначала подготовиться, сил набраться. В итоге она быстро набрала группу, и мне уже некуда было деваться: пришлось быстро записаться и начать заниматься.

