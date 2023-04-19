СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 81.60
eur 89.57
Тема дняОбращение родителей элитной гимназии к властям
Водолеи разбогатеют, а Козероги начнут копить. Финансовый гороскоп на май от астролога
Карточки

Водолеи разбогатеют, а Козероги начнут копить. Финансовый гороскоп на май от астролога

Многим наконец-то можно будет выдохнуть и перестать считать всё до копейки

2 040

Звезды в мае будут благосклонны ко многим знакам зодиака!

Поделиться

В последнем месяце весны будет много выходных дней, но забывать о работе не стоит. Во второй половине мая многим знакам зодиака удастся повысить свой доход! Но будут и те, кому придется поучиться рациональности после бурных праздников. Кому повезет с деньгами, а кто скоро затянет пояса? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Татьяны Дерновой.

— Новолуние будет 19 мая 2023-го. Луна в Тельце дарит запас энергии, достаточный для осуществления всех начинаний, особенно если это касается финансов. Этот день будет продуктивнее и одарит вас удачей на весь месяц, если забыть о сомнениях и дать себе некий толчок. Попробуйте подумать о том, чего вам хочется больше всего. При этом ваши желания должны нести в себе только положительный мотив и не нести в себе ничего негативного, — советует астролог.

На какие моменты обратить внимание каждому знаку зодиака? Читайте в удобных карточках!

1

Овен

В первой половине мая удача благоволит вам! В жизни появится больше шансов достичь материального благополучия — вы наконец-то найдете нужное финансовое решение. Природная предприимчивость, умение отстоять свои интересы и ценности помогут вам достичь желаемого.

Поделиться

2

Телец

Крупных подарков стоит не ждать, но и больших дыр в бюджете не предвидится. Этот месяц будет отличаться стабильностью. Во второй половине мая ваш знак посетит щедрая планета Юпитер, поэтому в финансовом плане вы будете чувствовать себя лучше, чем остальные. Нужно только дождаться.

Поделиться

3

Близнецы

В этом месяце не довольствуйтесь малым, а расширяйте горизонты. Активно стройте деловые связи, будьте открыты к новым знакомствам, чтобы из своего дела выжать максимум. Не стоит распространяться, как и сколько вы зарабатываете. Лучше промолчать.

Поделиться

4

Рак

Вы будете прочно стоять на ногах и спокойно заниматься своим любимым делом. В мае стоит обратить внимание на долгосрочные финансовые цели, но будьте осмотрительны в выборе инструмента для вложений.

Поделиться

5

Лев

Май — идеальное время для повышения квалификации и развития. Новый уровень знаний повышает ваши шансы на увеличение дохода. Финансовая удача ждет в сфере развлечений, досуга для детей, искусства.

Поделиться

6

Дева

Стоит обратить внимание на то, как вы храните свои накопления. Важно проанализировать предложения и выбрать лучшее или найти альтернативу банковским вкладам. В мае у вас появится возможность более выгодно вложить свои средства.

Поделиться

7

Весы

Май будет богат сюрпризами! Возможно неожиданное поступление денег, о котором вы даже не догадывались. Вложите их с пользой для семьи, например в недвижимость. Тогда вас ждет хорошая отдача.

Поделиться

8

Скорпион

Будьте готовы к случайным и неожиданным деньгам — о себе дадут знать старые проекты или влиятельные спонсоры. Важно быть осторожнее в сделках и не делать резких шагов.

Поделиться

9

Стрелец

Май — прекрасный период для того, чтобы начать брать деньги за хобби и то, что вы делали бесплатно. Не бойтесь перемен в жизни, любые изменения благоприятным образом скажутся на вашем финансовом положении.

Поделиться

10

Козерог

Для вас настает стабильное время, поэтому не упустите шанс сформировать финансовую подушку. А вот давать деньги в долг в этом месяце не рекомендуется! Не вернут.

Поделиться

11

Водолей

Возможность заработать резко возрастает! Вы сможете позволить себе то, о чем давно мечтали. Но стоит очень внимательно относиться к своим расходам на разные мелочи, чтобы избежать бесполезных покупок.

Поделиться

12

Рыбы

У вас будут хорошие возможности увеличить свой доход. Но не стоит легкомысленно относиться к деньгам! Даже если почувствуете, что сорвали куш. Они вам еще пригодятся в течение года.

Поделиться

По теме

ГороскопФинансыАстрологАстрологияДеньги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter