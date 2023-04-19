Водолеи разбогатеют, а Козероги начнут копить. Финансовый гороскоп на май от астролога

В последнем месяце весны будет много выходных дней, но забывать о работе не стоит. Во второй половине мая многим знакам зодиака удастся повысить свой доход! Но будут и те, кому придется поучиться рациональности после бурных праздников. Кому повезет с деньгами, а кто скоро затянет пояса? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Татьяны Дерновой.

— Новолуние будет 19 мая 2023-го. Луна в Тельце дарит запас энергии, достаточный для осуществления всех начинаний, особенно если это касается финансов. Этот день будет продуктивнее и одарит вас удачей на весь месяц, если забыть о сомнениях и дать себе некий толчок. Попробуйте подумать о том, чего вам хочется больше всего. При этом ваши желания должны нести в себе только положительный мотив и не нести в себе ничего негативного, — советует астролог.

На какие моменты обратить внимание каждому знаку зодиака? Читайте в удобных карточках!

