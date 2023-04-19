Водолеи разбогатеют, а Козероги начнут копить. Финансовый гороскоп на май от астролога

1
Овен
В первой половине мая удача благоволит вам! В жизни появится больше шансов достичь материального благополучия — вы наконец-то найдете нужное финансовое решение. Природная предприимчивость, умение отстоять свои интересы и ценности помогут вам достичь желаемого.
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2
Телец
Крупных подарков стоит не ждать, но и больших дыр в бюджете не предвидится. Этот месяц будет отличаться стабильностью. Во второй половине мая ваш знак посетит щедрая планета Юпитер, поэтому в финансовом плане вы будете чувствовать себя лучше, чем остальные. Нужно только дождаться.
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3
Близнецы
В этом месяце не довольствуйтесь малым, а расширяйте горизонты. Активно стройте деловые связи, будьте открыты к новым знакомствам, чтобы из своего дела выжать максимум. Не стоит распространяться, как и сколько вы зарабатываете. Лучше промолчать.
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4
Рак
Вы будете прочно стоять на ногах и спокойно заниматься своим любимым делом. В мае стоит обратить внимание на долгосрочные финансовые цели, но будьте осмотрительны в выборе инструмента для вложений.
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5
Лев
Май — идеальное время для повышения квалификации и развития. Новый уровень знаний повышает ваши шансы на увеличение дохода. Финансовая удача ждет в сфере развлечений, досуга для детей, искусства.
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6
Дева
Стоит обратить внимание на то, как вы храните свои накопления. Важно проанализировать предложения и выбрать лучшее или найти альтернативу банковским вкладам. В мае у вас появится возможность более выгодно вложить свои средства.
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7
Весы
Май будет богат сюрпризами! Возможно неожиданное поступление денег, о котором вы даже не догадывались. Вложите их с пользой для семьи, например в недвижимость. Тогда вас ждет хорошая отдача.
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8
Скорпион
Будьте готовы к случайным и неожиданным деньгам — о себе дадут знать старые проекты или влиятельные спонсоры. Важно быть осторожнее в сделках и не делать резких шагов.
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9
Стрелец
Май — прекрасный период для того, чтобы начать брать деньги за хобби и то, что вы делали бесплатно. Не бойтесь перемен в жизни, любые изменения благоприятным образом скажутся на вашем финансовом положении.
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10
Козерог
Для вас настает стабильное время, поэтому не упустите шанс сформировать финансовую подушку. А вот давать деньги в долг в этом месяце не рекомендуется! Не вернут.
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11
Водолей
Возможность заработать резко возрастает! Вы сможете позволить себе то, о чем давно мечтали. Но стоит очень внимательно относиться к своим расходам на разные мелочи, чтобы избежать бесполезных покупок.
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12
Рыбы
У вас будут хорошие возможности увеличить свой доход. Но не стоит легкомысленно относиться к деньгам! Даже если почувствуете, что сорвали куш. Они вам еще пригодятся в течение года.
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