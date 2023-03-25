Посмотрите на свои ноги. Спорим, вы не знаете, что они могут о вас рассказать?

Хиромантия знакома всем. Это когда по рельефу ладоней человека можно рассказать о его характере и даже судьбе. Но есть еще и педомантия. Это, если можно так выразиться, гадание по ногам. Зверь относительно диковинный, потому что не каждый смотрит на ноги, да и вообще, казалось бы, чего там изучать. На деле же пальцам наших ног есть что о нас рассказать!
Посмотрите на ступни на этой иллюстрации и выберите те, что больше всего похожи на ваши. Потом кликните на соответствующий пункт — и узнаете, что ваши ноги расскажут о вашей же личности.
Считается, что если у человека второй палец на ноге длиннее большого, то он (человек, не палец) будет хозяином в семье. Суеверные жители Индии даже отговаривают своих сыновей от женитьбы на девушке, если второй палец у нее на ноге слишком выдающийся — якобы такие дамы слишком властные и мужчина неминуемо станет подкаблучником. Но длинный второй палец (его еще называют пальцем Мортона — по имени американского хирурга Дадли Джо Мортона, который впервые описал такую анатомическую особенность скелета ног) — явление редкое. И встречается только у 10% людей во всем мире. Если вы попали в их число, то, скорее всего, вы прирожденный лидер во всем. Правда, безудержное стремление к лидерству может выйти вам боком и вы рискуете превратиться в самолюбивого эгоиста или властного тирана.
Если же заметно длиннее остальных оказывается большой палец, считается, что владельцы таких ног легкомысленны и не умеют долго волноваться и грустить. Любят яркую одежду и вкусную еду, но еще больше им нравится привлекать внимание и блистать в обществе. Причем если ноготь на этом пальце выпуклый, то человек, скорее всего, раздражительный и психологически неуравновешенный, а если ноготь широкий у основания, то человек чересчур хитер.
Если вам нравится проходить тесты, проверьте себя на этих десяти вопросах на эрудицию: только настоящий гений может ответить на них без ошибок. А для знатоков своего тела мы приготовили тест по анатомии: отличный способ узнать себя, так сказать, поглубже, не правда ли?