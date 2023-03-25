Посмотрите на свои ноги. Спорим, вы не знаете, что они могут о вас рассказать?

Считается, что если у человека второй палец на ноге длиннее большого, то он (человек, не палец) будет хозяином в семье. Суеверные жители Индии даже отговаривают своих сыновей от женитьбы на девушке, если второй палец у нее на ноге слишком выдающийся — якобы такие дамы слишком властные и мужчина неминуемо станет подкаблучником. Но длинный второй палец (его еще называют пальцем Мортона — по имени американского хирурга Дадли Джо Мортона, который впервые описал такую анатомическую особенность скелета ног) — явление редкое. И встречается только у 10% людей во всем мире. Если вы попали в их число, то, скорее всего, вы прирожденный лидер во всем. Правда, безудержное стремление к лидерству может выйти вам боком и вы рискуете превратиться в самолюбивого эгоиста или властного тирана.

