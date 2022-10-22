Культовый бой на экране, Ночь пожирателей рекламы и музыка великого новосибирца: чем занять себя в выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
На ближайших выходных увлекательный досуг в Новосибирске найдут для себя и киноманы, и маркетологи, и фанаты боевых искусств, и архитекторы. Премьерный спектакль в НОВАТе, племенные игры в Краеведческом музее, выставка работ, созданных на основе тригонометрических функций, — выбирайте самое интересное мероприятие из подборки на выходные от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
Новый формат в кинотеатре: «Синема Парк» в ТРЦ «Ройял Парк» покажет прямую трансляцию боя «UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев». В субботу, в ночь с 22 на 23 октября, с 01:00 по новосибирскому времени, на «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) поборются за титул Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Алджэмейн Стерлинг, Ти Джей Диллашоу, Петр Ян и Шон О’Мэлли. Если следите за профессиональными боями, проведите вечер за просмотром сражений на большом экране.
Где: Красный проспект, 101.
Цена билета: от 350 рублей, можно купить здесь.
Возрастное ограничение: 18+
Событие, которое объединит мир маркетинга и искусства. Ночь пожирателей рекламы пройдет в «Победе» 21 и 22 октября. В чём идея просмотра рекламных роликов, во время которых мы обычно отправляемся на кухню за чаем и печеньем? Реклама — один из мощнейших инструментов управления вниманием, и режиссер Жан Мари Бурсико успешно демонстрирует это на протяжении уже 40 лет. Кстати, новосибирцы увидят альманах рекламных короткометражек первыми в мире: премьера подборки роликов пройдёт в Париже только 28 октября.
21 октября в 19:00 и 21:50 — сокращенная версия.
22 октября 22:00 — полная версия.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа».
Билеты можно купить здесь.
Возрастное ограничение: 16+, 18+
Билеты: 350 рублей.
Знаете ли вы, что музыку к фильмам Тарковского и Кончаловского написал человек, родившийся в Новосибирске? Ее автор — Эдуард Артемьев, композитор, народный артист России, один из пионеров электронной отечественной музыки. Вы наверняка смотрели фильмы, в которых звучала музыка, написанная композитором: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» — всего больше 150 советских и российских фильмов. В честь дня рождения маэстро и в день образования Новосибирской области состоится Фестиваль музыки Эдуарда Артемьева: 25 и 27 октября пройдут концерты, погружающие в пространство великой музыки нашего современника.
Где: ГКЗ имени А. М. Каца, Красный проспект, 18/1, круглая сцена.
Возрастное ограничение: 12+
Цена билета: от 500 рублей.
Хотите увидеть картины, нарисованные с помощью тригонометрических функций и разных языков программирования? С начала октября в ЦК19 проходит выставка генеративного искусства «Художник алгоритм». В рамках выставки 23 октября в 17:30 в ЦК19 медиахудожник Vlad Randomartin прочтет лекцию о виджеинге и расскажет о главных художниках направления. В финале лекции будет аудиовизуальный перформанс.
Где: Свердлова, 13.
Цена билета: 150/200 рублей.
Для входа на лекцию нужна регистрация.
Новость для всех поклонников театра: на этих выходных состоится первый премьерный спектакль 78-го сезона в НОВАТе, опера Виссариона Шебалина «Укрощение строптивой». Режиссер-постановщик Ирина Гаудасинская — представительница известной оперной династии. Она стала победителем конкурса «Нано-опера» в 2022 году и получила возможность поставить спектакль в НОВАТе. Герои шекспировской комедии, культура маскарада и эстетика пира — билетов на первый показ 23 октября уже не осталось, а вот на 25 октября и 14 декабря вы еще можете успеть.
Где: Красный проспект, 36.
Цена билета: от 500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Племенные тайны, волки и духи — в краеведческом музее с подростками играют в «Племя», игру по мотивам «Мафии». А до начала игры проводят экскурсию по небольшой экспозиции «Сибирь в древности». Маски, карточки, звуковые и световые спецэффекты — участники погружаются в атмосферу древней Сибири, первобытных племен и борются с духами, хищниками и разбойниками. Количество мест ограничено, поэтому лучше заранее записываться по телефону
Где: Красный проспект, 23.
Цена билета: 300 рублей, действует Пушкинская карта.
Возрастное ограничение: 0+ (но рекомендуется от 7 лет).
Как готовится хлеб, как разводят рыбу, как собираются мебель и самолеты — как создается то, чем пользуется каждый из нас? 23 октября в «Победе» пройдёт показ документального фильма Евгения Григорьева «Руками». Это возможность вместе с детьми узнать больше о современных индустриях, увидеть, какой труд вкладывается в вещи и предметы, без которых мы не представляем обычную жизнь.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа».
Цена билета: от 250 рублей.
Осень продолжается — и уже почти зима, но погода пока радует. В выходные воздух прогреется до +14 градусов, а затем резко похолодает. Всем хороших выходных!