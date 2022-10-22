Культовый бой на экране, Ночь пожирателей рекламы и музыка великого новосибирца: чем занять себя в выходные

Новый формат в кинотеатре: «Синема Парк» в ТРЦ «Ройял Парк» покажет прямую трансляцию боя «UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев». В субботу, в ночь с 22 на 23 октября, с 01:00 по новосибирскому времени, на «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ) поборются за титул Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Алджэмейн Стерлинг, Ти Джей Диллашоу, Петр Ян и Шон О’Мэлли. Если следите за профессиональными боями, проведите вечер за просмотром сражений на большом экране.



Где: Красный проспект, 101.

Цена билета: от 350 рублей, можно купить здесь.