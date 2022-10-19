Новосибирцев ждет температура до +14 градусов: когда будет меняться погода
Следом в город придет дождь, переходящий в снег
В Новосибирске ожидаются перепады температур: на выходных воздух прогреется до +14 градусов, а затем резко похолодает.
— До 23 октября мы попадаем в теплый сектор, ожидаются довольно высокие температуры, но будет ветрено. После 23 числа погода испортится, придет холодный фронт, понизится температура, мы отмечаем резкий обвал холода и ждем похолодания. Будет дождь, переходящий в смог и снег, а на дорогах — гололедица, — отметили в Новосибирском гидрометцентре.
В четверг, 20 октября, синоптики прогнозируют облачность, во второй половине дня — небольшой дождь. Ветер будет южным, ночью
В пятницу, 21 октября, ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер ночью силой
В субботу, 22 октября, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер прогнозируют юго-западный с порывами,
23 октября, в воскресенье, ожидается похолодание в городе, ночью будет небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью —
В Новосибирской области после 23 октября погода испортится заметнее, синоптики прогнозируют гололедицу. Как сообщили в пресс-службе МЧС по НСО, отмечаются скачки температуры воздуха от 0 до +13 градусов, синоптики ожидают установление минусовых температур ночью.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе наступит похолодание, ночью будет минусовая температура, днем — не выше +7 градусов, при этом в городе температура не опустится до нулевой отметки.
Спасатели напоминают о том, что в период гололедицы автомобилисты должны быть внимательны и соблюдать правила дорожного движения.
— Особенно опасными являются участки «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибири» — в Мошковском и Болотнинском, и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах, — отметили в МЧС по Новосибирской области.
В начале октября наш фотокорреспондент успел прогуляться в дендропарке и снять, как белочки меняют рыжую шубку на серую.