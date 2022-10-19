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Новосибирцев ждет температура до +14 градусов: когда будет меняться погода

Следом в город придет дождь, переходящий в снег

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На предстоящих выходных еще будет тепло

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В Новосибирске ожидаются перепады температур: на выходных воздух прогреется до +14 градусов, а затем резко похолодает.

— До 23 октября мы попадаем в теплый сектор, ожидаются довольно высокие температуры, но будет ветрено. После 23 числа погода испортится, придет холодный фронт, понизится температура, мы отмечаем резкий обвал холода и ждем похолодания. Будет дождь, переходящий в смог и снег, а на дорогах — гололедица, — отметили в Новосибирском гидрометцентре.

В четверг, 20 октября, синоптики прогнозируют облачность, во второй половине дня — небольшой дождь. Ветер будет южным, ночью 3–8 м/c, днем 6–11 м/с. Температура составит +2... +4 градуса ночью и +7... +9 градусов днем.

В пятницу, 21 октября, ожидается небольшой дождь, юго-западный ветер ночью силой 4–9 м/с, днем 6–11 м/c. Ночью температура будет +3... +5 градусов, днем — +9... +11 градусов.

В субботу, 22 октября, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер прогнозируют юго-западный с порывами, 4–9 м/c ночью, днем — 7–12 м/c. Температура ночью составит +5... +7 градусов, днем — +12... +14 градусов.

23 октября, в воскресенье, ожидается похолодание в городе, ночью будет небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью — +2... +4 градуса, днем — +4... +6 градусов с понижением в течение дня.

В Новосибирской области после 23 октября погода испортится заметнее, синоптики прогнозируют гололедицу. Как сообщили в пресс-службе МЧС по НСО, отмечаются скачки температуры воздуха от 0 до +13 градусов, синоптики ожидают установление минусовых температур ночью.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе наступит похолодание, ночью будет минусовая температура, днем — не выше +7 градусов, при этом в городе температура не опустится до нулевой отметки.

Спасатели напоминают о том, что в период гололедицы автомобилисты должны быть внимательны и соблюдать правила дорожного движения.

— Особенно опасными являются участки «Чуйского тракта» в Бердске, Искитимском, Черепановском районах, «Сибири» — в Мошковском и Болотнинском, и несколько участков дороги в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах, — отметили в МЧС по Новосибирской области.

В начале октября наш фотокорреспондент успел прогуляться в дендропарке и снять, как белочки меняют рыжую шубку на серую.

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