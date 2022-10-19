Новосибирцев ждет температура до +14 градусов: когда будет меняться погода

В Новосибирске ожидаются перепады температур: на выходных воздух прогреется до +14 градусов, а затем резко похолодает.



— До 23 октября мы попадаем в теплый сектор, ожидаются довольно высокие температуры, но будет ветрено. После 23 числа погода испортится, придет холодный фронт, понизится температура, мы отмечаем резкий обвал холода и ждем похолодания. Будет дождь, переходящий в смог и снег, а на дорогах — гололедица, — отметили в Новосибирском гидрометцентре.