Создатели российской RPG «Смута» показали, как будет выглядеть игра
Студия «Сайберия Нова» запустила промосайт проекта
Создатели российской игры «Смута», позиционирующейся как историческая Action/RPG, запустили промосайт проекта. На основе материалов сайта можно сложить общее представление о том, как будет выглядеть игра. Там представлены концепт-арты — изображения боярской резиденции Теплый Стан, модели оружия, персонажей, обои рабочего стола и короткий ролик, демонстрирующий боевые анимации русского стрельца. Глава студии «Сайберия Нова», занимающейся разработкой игры, Алексей Копцев пообещал, что ресурс будет регулярно обновляться.
Действие игры «Смута» разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В декабре 2021 года проект игры стал одним из победителей конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента. Ранее ТАСС писал, что компания-разработчик получила на создание игры более 260 миллионов рублей.