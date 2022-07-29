Создатели российской RPG «Смута» показали, как будет выглядеть игра

Действие игры «Смута» разворачивается в период Смутного времени. В проекте герой-одиночка — князь Милославский — выполняет квесты разного типа, прокачивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В декабре 2021 года проект игры стал одним из победителей конкурса Института развития интернета (ИРИ) на создание национального контента. Ранее ТАСС писал, что компания-разработчик получила на создание игры более 260 миллионов рублей.