Нелюдимый мальчик с окраины: как жил известный шоумен и маг Влад Кадони в Новосибирске — в школе его не любили

Школьные годы и жизнь в Новосибирске

Влад Кадони родился 28 августа 1986 года. Его мать — Елена Голунова известна благодаря своим экстрасенсорным способностям. В интервью с журналистами женщина неоднократно говорила о том, что она сумела передать дар их семьи по мужской линии. Его счастливым обладателем стал ее старший сын, который и «до пробуждения способностей» был нелюдимым, а после первых практик и вовсе отдалился от сверстников.

Виктор Голунов — настоящее имя Влада Кадони — учился в 105-й школе в Пятом микрорайоне. Известно, что в школе Владу Кадони приходилось сложно, особенно в подростковом возрасте. Он был сам по себе, держался отстраненно от одноклассников, которые его подкалывали.

Ученик школы № 105 Андрей Степанов тоже говорит, что Голунов совсем не пользовался популярностью:

— В школе его часто били и пинали. Помню, когда он был уже на «Доме-2» и приехал к нам в школу, ученики поймали его за курением и начали снимать, а им же нельзя. Он сразу бросил сигарету и начал просить не снимать его.

