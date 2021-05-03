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Нелюдимый мальчик с окраины: как жил известный шоумен и маг Влад Кадони в Новосибирске — в школе его не любили

Юношеские годы обернулись для Кадони сущим кошмаром — парень сбежал из Новосибирска в столицу

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Посмотрим, как выглядел шоумен в юности

Посмотрим, как выглядел шоумен в юности

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В прошлом выпуске сериала о звездах, которые родились и росли в Новосибирске, мы рассказывали о Николае Баскове. На этот раз поговорим о довольно скандальной и спорной персоне — Викторе Голунове, который больше известен под именем Влад Кадони. Черный маг, экстрасенс, а теперь еще и шоумен родился и вырос на окраине города. Жизнь в Новосибирске не была сладкой для мальчика, который явно выделялся среди толпы — в школе Влад был белой вороной и подвергался нападкам одноклассников. Мы собрали самые яркие факты из биографии Влада Кадони до того, как он стал знаменитым.

Школьные годы и жизнь в Новосибирске

Влад Кадони родился 28 августа 1986 года. Его мать — Елена Голунова известна благодаря своим экстрасенсорным способностям. В интервью с журналистами женщина неоднократно говорила о том, что она сумела передать дар их семьи по мужской линии. Его счастливым обладателем стал ее старший сын, который и «до пробуждения способностей» был нелюдимым, а после первых практик и вовсе отдалился от сверстников.

Виктор Голунов — настоящее имя Влада Кадони — учился в 105-й школе в Пятом микрорайоне. Известно, что в школе Владу Кадони приходилось сложно, особенно в подростковом возрасте. Он был сам по себе, держался отстраненно от одноклассников, которые его подкалывали.

Ученик школы № 105 Андрей Степанов тоже говорит, что Голунов совсем не пользовался популярностью:

— В школе его часто били и пинали. Помню, когда он был уже на «Доме-2» и приехал к нам в школу, ученики поймали его за курением и начали снимать, а им же нельзя. Он сразу бросил сигарету и начал просить не снимать его.

Посмотрите на детские фото Влада Кадони — на первом кадре он изображен со своей учительницей с 1-го по 3-й класс, дальше архивные кадры (нажмите на стрелку рядом с фото) Влада из выпускного альбома 9-го и 11-го классов.

— 3-й класс и первая учительница. 9-й и 11-й классы... Боже, как из такого приятного ребенка выросла такая высокомерная тварь?! С 1 Сентября, друзья! Школу можно любить, можно ненавидеть, но в любом случае будете потом вспоминать. И в любом случае это будет не самым страшным в жизни, — написал Кадони на своей странице в социальных сетях под этим постом.

Об отце Влада известно, что он рано ушел из жизни, и мальчик не успел с ним пообщаться. После смерти первого мужа Елена снова вышла замуж и родила еще двух сыновей — Дмитрия и Льва. С детства Влад не любил свое настоящее имя и придумывал псевдонимы. Достигнув совершеннолетия, он официально сменил имя на Владислав и взял фамилию Кадони, которая переводится как чернокнижник с древних языков.

Интерес к эзотерике проснулся у будущего мага примерно в 11 лет, мать поощряла это рвение. В 17 лет Влад впервые начал практиковать, а к 20 годам достиг первых результатов.

В детстве Влад Кадони хотел связать свою жизнь с богом и стать священнослужителем, но, разочаровавшись в церкви, начал практиковать черную магию. Известно, что в Новосибирске Влад поступил в университет на факультет социологии, но был отчислен из-за разногласий с преподавателями. После учебы работал официантом в кафе, а позже в компании по продаже пластиковых окон. Несмотря на неудачу с первым местом учебы после школы, Влад Кадони всё же окончил университет, став дипломированным психологом.

На фото Влад Кадони с семьей — младшим братом Дмитрием и с мамой, с которой у него крепкие и доверительные отношения.

Участие в шоу «Битва экстрасенсов»

В 2008 году Влад Кадони решил попытать счастье в Москве и уехал из родного города. В столице он продолжил практиковать занятия магией — оказывал услуги по привороту, привлечению денег, снимал порчу и венец безбрачия. Позже сибиряк решил поучаствовать в телешоу «Битве экстрасенсов».

В этой серии Влад Кадони исполняет магический трюк и шепчет заклинания&nbsp;

В этой серии Влад Кадони исполняет магический трюк и шепчет заклинания 

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Впервые на телевидении мы увидели Влада Кадони в качестве участника 6-го сезона шоу, где его всерьез не воспринимали ни зрители, ни другие участники из-за его молодости и внешнего вида. На тот момент Влад Кадони был слишком худощав — при росте 171 см он весил всего 68 кг и выглядел болезненно. Для эпатажа или всё же для черпания энергии на своих сеансах Влад использовал свечи и черепа, а для образа дымил сигаретой при помощи длинного мундштука. Несмотря на критику, на шоу Влад всё равно вошел в пятерку финалистов и покинул проект, так и не став победителем. Спустя время Влад Кадони предпринял еще одну попытку поучаствовать в шоу, став участником 11-го сезона, где попал уже не в пятерку, а в тройку лучших.

Телепроект «Дом-2»

В феврале 2009 года Влад Кадони внезапно оказывается в эпицентре реалити-шоу «Дом-2», чем привлекает еще больше внимания к своей персоне и становится довольно популярным и обсуждаемым участником проекта. На площадке Влад пробовал строить отношения с двумя участницами — Нелли Ермолаевой и Инной Воловичевой, но не преуспел ни с одной, ни со второй. Зрителям «Дома-2» он запомнился своими экстравагантными выходками и резкими комментариями по поводу новых участников. В выпусках шоу зрители наблюдали, как Кадони бесконечно скандалит и задирает других участников, собирая на них компроматы. В 2011 году Кадони покинул съемочную площадку. В 2015 году Влад вернулся на поляну «Дома-2», примерив на себя новую роль ведущего. Для участников проекта он устраивает семинары и личные приемы.

Личная жизнь

Личная жизнь Влада Кадони — запутанный клубок с черными нитками. Слухи полнились, одни сплетники сомневались в его ориентации, другие уверяли, что он давно обзавелся женой и детьми. На съемочной площадке «Дома-2», где Влад был ведущим, ему постоянно приписывали романы с разными участницами. Устав от слухов, Кадони прямо в эфире заявил, что его сердце занято, а позже он показал свою спутницу — Анну Девицкую, которая была продюсером шоу «Битва экстрасенсов», где они и познакомились. Известно, что организаторы шоу опасались утечки информации и поставили перед Анной ультиматум — или работа, или отношения. Анна написала заявление об увольнении, и пара провстречалась несколько лет. В мае 2019 года в выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Кадони рассказал о своем расставании с Анной Девицкой, а причиной расставания послужило то, что Анне не нравилась жизнь возлюбленного на площадке проекта «Дом-2». Версия фанатов была иной — Анна хотела замуж и детей, что совсем не привлекало Влада.

После расставания с Анной многие приписывали Владу отношения с певицей Ольгой Орловой, которая часто мелькала рядом с ним на разных мероприятиях и появлялась в соцсетях Кадони на совместных фото. Позже появились слухи о беременности Орловой, а отцовство приписали Кадони. Влад и Ольга подогревали интерес фанатов, разыгрывая влюбленную пару, но позже опровергли слухи о своей любви, заявив, что они просто друзья.

В феврале 2020 года Кадони сообщил, что связан отношениями с участницей проекта «Дом-2» Ксенией Шаповал — он обратил на девушку внимание на лобном месте и с первого дня начал проявлять к ней симпатию, а когда почувствовал, что это взаимно, то забрал Ксению за периметр проекта. В марте пара объявила о своем расставании — отношения оказались совсем недолгосрочными. Версия разрыва такова: Влад возжелал завести семью и родить детей, а девушке хотелось романтики, не больше. Черный маг не долго переживал разрыв и буквально через пару дней в соцсетях заявил, что у него уже есть человек, к которому он испытывает симпатию — она никак не связана с шоу и телепроектами, в которых участвовал Влад.

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