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Образование Переполнена в 4 раза: суд обязал мэрию решить проблему со школами в Балластном карьере

Переполнена в 4 раза: суд обязал мэрию решить проблему со школами в Балластном карьере

В микрорайоне работает одна школа

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23 комментария

Иск к мэрии подала прокуратура — надзорное ведомство считает, что власти бездействуют

Суд обязал мэрию Новосибирска обеспечить детей микрорайона Балластный карьер местами в детских садах и школах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство выяснило, что на территории микрорайона работает только одна школа, которая переполнена в три раза. При этом эта территория не обеспечена детскими садами.

— Вопреки требованиям закона, мэрия не принимает меры к созданию необходимых условий для образовательной деятельности, что повлекло нарушение гарантированных законодательством прав несовершеннолетних на получение образования, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство подало иск в суд, требуя от городских властей строительства или реконструкции образовательных учреждений. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал, что единственное учреждение, которое обслуживает жилые районы Дивногорский и Новомарусино, является школа №138, расположенная в Балластном карьере. При проектной вместимости в 273 места в одну смену на начало учебного года 2024/2025 в школе обучаются 1 176 детей.

Для уменьшения нагрузки на школу департамент образования организовал перевозку учащихся начальных классов из Дивногорского и Новомарусино в недавно открывшуюся школу №221, находящуюся в жилом комплексе «Радуга Сибири».

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Комментарии
24
иккенхисацу
42 минуты
Всё по плану извлечения максимальной выгоды застройщиков,массивы строят,транспорта нет,школ,больниц нет,выехать невозможно,а в Балластом карьере воды до сих пор нет,плюс разработка песчаного карьера в 500 метрах от школы и бесконечный поток самосвалов,которые добивают единственную дорогу.
Гость
45 минут
Продолжаем строем голосовать за Единую Россию !!!!
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