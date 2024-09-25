Переполнена в 4 раза: суд обязал мэрию решить проблему со школами в Балластном карьере

Иск к мэрии подала прокуратура — надзорное ведомство считает, что власти бездействуют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Суд обязал мэрию Новосибирска обеспечить детей микрорайона Балластный карьер местами в детских садах и школах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство выяснило, что на территории микрорайона работает только одна школа, которая переполнена в три раза. При этом эта территория не обеспечена детскими садами.

— Вопреки требованиям закона, мэрия не принимает меры к созданию необходимых условий для образовательной деятельности, что повлекло нарушение гарантированных законодательством прав несовершеннолетних на получение образования, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство подало иск в суд, требуя от городских властей строительства или реконструкции образовательных учреждений. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее НГС писал, что единственное учреждение, которое обслуживает жилые районы Дивногорский и Новомарусино, является школа №138, расположенная в Балластном карьере. При проектной вместимости в 273 места в одну смену на начало учебного года 2024/2025 в школе обучаются 1 176 детей.