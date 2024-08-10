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Образование «Еще сто лет простоит»: в Новосибирске отремонтировали два корпуса лицея № 9 — там смогут учиться будущие айтишники

«Еще сто лет простоит»: в Новосибирске отремонтировали два корпуса лицея № 9 — там смогут учиться будущие айтишники

В здании оборудовали столовую и спортзал

2 091
13 комментариев
Новое здание откроют 2 сентября

В Новосибирске отремонтировали два корпуса лицея № 9, построенного в 1937 году. В одном здании будут учиться младшеклассники лицея, а второй отдали под нужды Центра дополнительного образования.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как после ремонта выглядит лицей.

На здании есть памятная табличка

9 августа мэр максим Кудрявцев провел выездное совещание в лицее. На встрече директор Татьяна Шишлянникова рассказала, что оба здания отремонтировали за год. Благодаря этому в лицее появились новые места. Из 1600 школьников 500 отправятся в новое здание. Это немного освободит старый корпус.

— Я в Железнодорожном районе давно живу, хожу мимо этого здания и очень давно думала, что же с ним будет. И когда случилось такое чудо, когда из этой старой школы родилась сегодняшняя, современная, красивая, оснащенная по всем требованиям, конечно, я как житель очень счастливая, — говорит Татьяна Шишлянникова.

Спортивного комплекса до ремонта не было

У здания есть отдельная пристройка для дополнительных уроков. Как объясняет директор, там будут заниматься дети, заинтересованные в IT-направлении. В здании организуют секции по робототехнике, 3D-моделированию и другие.

В лицей приезжал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

— Здесь будут учиться дети начальной школы, а именно 1–3 классы. К сожалению, четвероклассники сюда не поместились, о чем они очень грустили. Смены будет две. 1600 учеников лицея не могут пока в одну смену учиться, даже при этом дополнительном корпусе, — добавила директор.

В здание переедут 500 младшеклассников

В сам лицей в этом году приняли больше учеников, чем в прошлом. Это удалось сделать за счет новых помещений. Как объяснил журналистам Максим Кудрявцев, отремонтировать здание решили из-за плотной застройки вокруг лицея № 9.

Директор лицея рассказала, что работать в этом году пришлось много

Исполнительный директор группы компаний «СибирьИнвест» (инвестор реконструкции) Антон Струлев отмечает, что, когда подрядчик зашел на объект, конструкции были в аварийном состоянии. За год строители сделали гидроизоляцию фундамента, поменяли часть перекрытий, снесли перегородки, поставили новые окна, двери, заменили инженерные системы.

Вокруг здания благоустроили территорию

— Мы успели за год. Здание не было признано аварийным, тем не менее часть конструктивных элементов находились в аварийном состоянии. Они полностью заменены на железобетонные перекрытия. И поэтому он будет стоять очень долго. Сто лет, надеюсь, простоит, — подчеркнул Антон Струлев.

В коридоре поставили небольшие диваны

Из-за того что перекрытия меняли, классы получились меньше. Это сделано для удобства учеников. До ремонта в здании не было ни столовой, ни спортивного класса. Теперь всё это появилось.

ООО «СибирьИнвест» было создано в 2011 году. Основным учредителем группы, известной проектами ЖК «Чернышевский», Milk House и ЖК «Гудимов», является Владислав Крючков. Ему принадлежит больше 55% компании. По 22,2% принадлежит Ивану Дингесу и Игорю Загорному. В конце 2023 года выручка компании была 48,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 9,1 миллиона.

Ремонт провели за один год
Во втором здании находятся помещения для дополнительных занятий
В этом году лицей смог набрать больше учеников

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить стоимость ремонта.

Ученики начальных классов лицея № 200 в Заельцовском районе начнут учебный год в другом здании. Родителей это возмутило. НГС выслушал их аргументы и позицию директора учреждения.

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Комментарии
13
274439754
10 августа 2024, 13:56
Заголовок напоминает фразу "практически все умершие в России люди ели огурцы"
MariSha
10 августа 2024, 13:19
Алые паруса в 500 метрах в здании бывшей 9й школы, построенной в 1905 году по проекту архитектора Крячкова.
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