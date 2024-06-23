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Образование проблема «Школа заиграла новыми красками»: начальные классы новосибирского лицея перевели в корпус в соседнем районе — родители в ярости

«Школа заиграла новыми красками»: начальные классы новосибирского лицея перевели в корпус в соседнем районе — родители в ярости

Родители учеников требуют оставить в старом здании тех, кто прописан в соседних домах

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Родители уверены, что теперь их дети могут оказаться в опасности, так как путь до нового корпуса лежит через оживлённую дорогу

Ученики начальных классов лицея №200 в Заельцовском районе начнут учебный год в другом здании. Если раньше жившие неподалёку школьники добирались до занятий за 4–5 минут, то теперь путь будет занимать до 25 минут. Родителей возмутило и то, что теперь дорога до лицея проходит через Ипподромскую магистраль. НГС выслушал их аргументы и позицию директора учреждения.

«Ребёнок уже через минуту доходил до школы»

1 сентября ученики начальных классов лицея №200 на улице Кропоткина начнут в другом здании — в конце прошлой недели класный руководитель сообщила о переезде в новый корпус. Родители нескольких учеников обратились в редакцию НГС с жалобами на руководство школы, которое, по их словам, не приняло во внимание, что их дети учатся по прописке, а путь до лицея занимал всего пару минут.

В разговоре с корреспондентом НГС отец третьеклассника утверждает, что о решении он, как и другие родители, узнал лишь в минувшую пятницу. Он живёт в доме на Кропоткина, 261/1 — по словам мужчины, дорога до лицея занимала около пяти минут.

— Лицей стоит в небольшом жилом массиве, дети туда спокойно добираются и не переходят никакие дороги. Что делает школа и наш город в данном случае? В Калининском районе была другая школа — её закрывают и открывают на её месте ещё один корпус нашего лицея. А потом туда переносят все начальные классы, — жалуется собеседник.

На карте видно, что дом и школа находятся в нескольких метрах друг от друга

Помимо того, что путь до школы будет занимать больше времени, Сергей опасается за безопасность своего ребёнка — дорога проходит через Ипподромскую магистраль.

— То есть из одного района, где ребёнок уже через минуту доходил до школы, они берут и в другой район переносят начальные классы. Теперь идти в районе 25–30 минут, представляете? Мало того, там ещё проходит оживлённая Ипподромская магистраль. Это уже другой район — Калининский (дома, в которых в основном живут переведённые в другое здание дети, относятся к Заельцовскому району. — Прим. ред.), — продолжает отец школьника.

«Мы предвидим риски ДТП»

Возмущённые родители обратились в мэрию и прокуратуру области с требованием проверить законность действий руководства школы (текст одного из обращений есть в распоряжении НГС). Так поступила ещё одна собеседница НГС Наталья, которая живёт в соседнем со школой доме — её ребёнок тоже перешёл в третий класс.

Путь до лицея также занимал несколько минут, но теперь дорога станет не только дольше, но и опаснее, боится женщина. По её мнению, ситуацию мог бы исправить надземный переход через Ипподромскую.

— Мы понимаем, что такое Ипподромская магистраль, — это дорога с шестью полосами. Там очень много мест, где водители поворачивают, и они не всегда сразу останавливаются, когда загорается зелёный. Ну и не забываем, что у детей есть синдром опущенной головы, потому что они в телефонах. Мы предвидим риски ДТП. На просьбу к лицею, чтобы нам установили хотя бы надземный переход, ответили, что он будет где-то в районе 2026 года. Как должен мой ребёнок посещать школу зимой в тёмное время суток? Как он будет один переходить дорогу, если у меня нет возможности забирать и отводить его — я работаю до вечера, — сетует собеседница.

Путь до школы с 1 сентября будет выглядеть так — последней контрольной точкой станет переход через Ипподромскую

По словам Натальи, инициативная группа поднимала вопрос безопасности пути до лицея на родительском собрании.

— Мы в целом даже не против пойти учиться в новый корпус: мы понимаем, что жильё строится, мест в школах не хватает. Но можно ли реализовать надземный пешеходный переход в этом учебном году? — поинтересовалась она.

Мать школьника также обратилась с жалобой к губернатору Новосибирской области.

«Родители преувеличивают»

В разговоре с корреспондентом НГС директор лицея №200 Надежда Дергилева подтвердила, что решение о переведении начальных классов в новый корпус приняли из-за переполненности старого. Всего, по данным руководителя, перевели 23 класса по 25–30 человек — это около 600 учеников.

— Поскольку лицей №200 — это востребованное в городе учреждение, оно очень переполнено. И в 2020 году на основании постановления в процессе реструктуризации нам предоставили второе здание. Три года в нём шёл ремонт, дети там не учились, потому что оно было в плачевном состоянии. Сегодня это новая школа с высокими стандартами, школа заиграла новыми красками, там обустроенные спортивные площади и многое другое, — говорит собеседница.

По словам директора лицея, младшеклассников переводят в новый корпус, так как здание подходит именно для них. Это позволит распределить нагрузку и в перспективе перейти на обучение в одну смену, добавила Надежда Дергилева.

— Здание очень старое, 1938-го года постройки, поэтому там мало кабинетов и маленький спортивный зал. Там поместятся только ученики начальных классов. Поэтому разумным решением было организовать там учащихся начальной школы. Опыт такой есть в Новосибирске: например, школа №54. Также он широко применяется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом бренд лицея остаётся, — продолжает она.

Директор и ранее слышала про жалобы родителей — она уверяет, что прокуратура уже проверяла законность перевода учеников, но нарушений не нашла. Не верит Надежда Дергилева и в жалобы на опасную и долгую дорогу до школы: большая часть родителей возит детей на машинах, утверждает собеседница НГС.

— Родители обращались уже везде и всюду, но никакого криминала в наших действиях нет, все абсолютно законно. Там идти не двадцать минут — я в своём уже зрелом возрасте от корпуса к корпусу иду ровно десять минут. Родители преувеличивают. По нашему изучению ситуации, около 80 % детей к нам возят на машинах, и только 20% будут ходить пешком, тем самым повышая свою физическую активность. Мы отвечали на эти вопросы: и прокуратура, и я, и Министерство образования Новосибирской области. То, как дети будут добираться до школы, — это забота родителей по закону, — объяснила директор лицея.

При этом городские власти, говорит Надежда Дергилева, уже разработали план строительства надземного перехода через Ипподромскую. По словам директора, мэрия нашла инвестора для объекта, но о сроках возведения пока не сообщается.

НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и областную прокуратуру для получения разъяснений.

Ранее НГС писал, как сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления.

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Новосибирск Кропоткинский жилмассив Заельцовский район Начальная школа
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