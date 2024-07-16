НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

вос.

 744мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,81
EUR 95,78

ТЕМА ДНЯ

Какой будет погода в Новосибирске в августе

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Запрет никабов в Новосибирске
Топовые летники Новосибирска
Куда хотят перенести речпорт
Лайфхаки для работодателей
Мода на окраинах
Афиша на июль
НГС в Telegram
Образование истории «Самое страшное — ожидание результатов»: новосибирская выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов — ради чего она готовилась целый год

«Самое страшное — ожидание результатов»: новосибирская выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов — ради чего она готовилась целый год

Анастасия Андреева рассказала, как готовилась к экзаменам и сколько на это потратила, и дала советы будущим выпускникам

453
1 комментарий
Анастасия Андреева в этом году окончила гимназию с двумя красными аттестатами и золотой медалью

В Новосибирске в этом году 150 стобалльников, но только 8 из них дважды сдали ЕГЭ на максимальный балл. Анастасия Андреева получила по 100 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку, а также окончила гимназию с красным аттестатом в 9 и 11 классах и золотой медалью — всё ради интересной ей профессии. Корреспондент НГС пообщался с выпускницей и узнал, как она готовилась и чем займется дальше.

Анастасия Андреева признается, что подготовке к экзаменам уделяла очень много времени. К экзамену по русскому языку ее неплохо готовили в родной гимназии № 8: на уроках почти каждую неделю писали сочинения для экзамена. Химией и биологией девушка дополнительно занималась в онлайн-школе «Школково», потратив на подготовку около 60 тысяч рублей. Но в 10-м классе Настя практически не готовилась — ходила только на спецкурсы по субботам.

— Я считаю, что лучше начинать готовиться в 11-м классе, потому что если начинать с 10-го, можно устать, — считает 200-балльница. — Всё обучение в 11-м классе нужно посвятить подготовке: это очень важное и сложное время, и нужно готовиться к ЕГЭ, чтобы потом не волноваться за то, что у тебя мало баллов.

Занятия в онлайн-школе состояли из вебинаров и домашних заданий

Девушка занималась и на каникулах, и на выходных — это, по ее мнению, нужно для хорошей подготовки. И крайне необходимо повторять материал еженедельно. Но она отмечает также важность отдыха — для «перезагрузки» и лучшего усвоения знаний.

Анастасия советует обращать внимание на экзамен по русскому языку, поскольку на нем выпускники часто теряют драгоценные баллы.

В своем результате выпускница видит большую заслугу школы и учителей.

— Нам помогали. Особенно хочу сказать спасибо моим учителям, потому что они поддерживали вплоть до дверей в аудиторию. Благодаря этому уверенность оставалась с нами до конца, — поделилась Анастасия.

Настя была награждена администрацией города вместе с другими мультистобалльниками

По словам Анастасии, во время ЕГЭ по русскому языку важнее всего для нее было не допустить глупых ошибок в тесте, потому что тест дает много баллов. За сочинение она переживала куда меньше, а химию вообще не считает сложным предметом — отметила только сложную 34-ю задачу.

ЕГЭ по химии состоит из 34 заданий, разделенных на две части. В первую часть входят 28 вопросов с короткими ответами, а во вторую — шесть заданий, к которым требуется развернутый ответ.

Девушка решила дальше изучать медицину, для которой высокий результат по химии обязателен, и признаётся, что до этого решения химией вообще не увлекалась. Но чем больше погружалась в подготовку, тем больше рос ее интерес к науке.

— Я поняла, что химия — классная штука, — с улыбкой говорит Настя.

Вторая часть экзамена, по ее оценке, действительно сложная, и она считает странными высказывания о том, что ЕГЭ могут сдать все, кто учился в школе.

— К ЕГЭ всё же нужно готовиться, если ты хочешь получить больше 70 баллов, а не 40 с чем-то, — заметила девушка.

По словам школьницы, экзамен провели без нарушений, всё необходимое было в аудитории, а дополнительные бланки несли быстро

Анастасия Андреева отмечает, что страх перед экзаменом возник только за день до сдачи и усилился в момент печати бланков. Но едва она получила задание, сосредоточилась на нем, и паника стихла.

— Самое страшное — это ожидание результатов, потому что процесс очень долгий, где-то неделя–две. И на протяжении этого времени ты думаешь о том, сколько ты ошибок сделал, а это непросто, — призналась выпускница.

Итоговый высокий результат позволит Насте идти дальше к цели — изучать медицину. Она интересуется офтальмологией и хотела бы помогать людям улучшать зрение.

Недавно мы рассказывали о школьнике, который сдал ЕГЭ на 297 баллов из 300, он хочет стать «квантом».

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Стобалльники в Новосибирске Стобалльники ЕГЭ Выпускники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Простой сибиряк
16 июля 2024, 07:39
Высоцкий Вокруг меня корреспонденты бесятся, — Мне помогли, — им отвечаю я, — Подняться по крутой спортивной лестнице Мой коллектив, мой тренер и семья
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем
Знакомства

Киря,22

Елена,26

Юлия,47

Алёна,42

Sandroking,40

Сэм,21

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление