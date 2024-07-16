«Самое страшное — ожидание результатов»: новосибирская выпускница сдала ЕГЭ на 200 баллов — ради чего она готовилась целый год

Анастасия Андреева в этом году окончила гимназию с двумя красными аттестатами и золотой медалью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске в этом году 150 стобалльников, но только 8 из них дважды сдали ЕГЭ на максимальный балл. Анастасия Андреева получила по 100 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку, а также окончила гимназию с красным аттестатом в 9 и 11 классах и золотой медалью — всё ради интересной ей профессии. Корреспондент НГС пообщался с выпускницей и узнал, как она готовилась и чем займется дальше.



Анастасия Андреева признается, что подготовке к экзаменам уделяла очень много времени. К экзамену по русскому языку ее неплохо готовили в родной гимназии № 8: на уроках почти каждую неделю писали сочинения для экзамена. Химией и биологией девушка дополнительно занималась в онлайн-школе «Школково», потратив на подготовку около 60 тысяч рублей. Но в 10-м классе Настя практически не готовилась — ходила только на спецкурсы по субботам.



— Я считаю, что лучше начинать готовиться в 11-м классе, потому что если начинать с 10-го, можно устать, — считает 200-балльница. — Всё обучение в 11-м классе нужно посвятить подготовке: это очень важное и сложное время, и нужно готовиться к ЕГЭ, чтобы потом не волноваться за то, что у тебя мало баллов.

Занятия в онлайн-школе состояли из вебинаров и домашних заданий Источник: предоставлено Анастасией











Девушка занималась и на каникулах, и на выходных — это, по ее мнению, нужно для хорошей подготовки. И крайне необходимо повторять материал еженедельно. Но она отмечает также важность отдыха — для «перезагрузки» и лучшего усвоения знаний.

Анастасия советует обращать внимание на экзамен по русскому языку, поскольку на нем выпускники часто теряют драгоценные баллы.

В своем результате выпускница видит большую заслугу школы и учителей.



— Нам помогали. Особенно хочу сказать спасибо моим учителям, потому что они поддерживали вплоть до дверей в аудиторию. Благодаря этому уверенность оставалась с нами до конца, — поделилась Анастасия.

Настя была награждена администрацией города вместе с другими мультистобалльниками Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Анастасии, во время ЕГЭ по русскому языку важнее всего для нее было не допустить глупых ошибок в тесте, потому что тест дает много баллов. За сочинение она переживала куда меньше, а химию вообще не считает сложным предметом — отметила только сложную 34-ю задачу.

ЕГЭ по химии состоит из 34 заданий, разделенных на две части. В первую часть входят 28 вопросов с короткими ответами, а во вторую — шесть заданий, к которым требуется развернутый ответ.

Девушка решила дальше изучать медицину, для которой высокий результат по химии обязателен, и признаётся, что до этого решения химией вообще не увлекалась. Но чем больше погружалась в подготовку, тем больше рос ее интерес к науке.

— Я поняла, что химия — классная штука, — с улыбкой говорит Настя.

Вторая часть экзамена, по ее оценке, действительно сложная, и она считает странными высказывания о том, что ЕГЭ могут сдать все, кто учился в школе.



— К ЕГЭ всё же нужно готовиться, если ты хочешь получить больше 70 баллов, а не 40 с чем-то, — заметила девушка.

По словам школьницы, экзамен провели без нарушений, всё необходимое было в аудитории, а дополнительные бланки несли быстро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Анастасия Андреева отмечает, что страх перед экзаменом возник только за день до сдачи и усилился в момент печати бланков. Но едва она получила задание, сосредоточилась на нем, и паника стихла.



— Самое страшное — это ожидание результатов, потому что процесс очень долгий, где-то неделя–две. И на протяжении этого времени ты думаешь о том, сколько ты ошибок сделал, а это непросто, — призналась выпускница.



Итоговый высокий результат позволит Насте идти дальше к цели — изучать медицину. Она интересуется офтальмологией и хотела бы помогать людям улучшать зрение.



Недавно мы рассказывали о школьнике, который сдал ЕГЭ на 297 баллов из 300, он хочет стать «квантом».

