«Больше гулял, чем готовился»: новосибирский выпускник получил 297 баллов на ЕГЭ — он выбрал одну из самых редких профессий

Максима пригласили в мэрию вместе с другими выпускниками, получившими высокие баллы за ЕГЭ Источник: Андрей Бортко / NGS.RU, yandex.ru/maps











В Новосибирске есть выдающиеся школьники, сдавшие экзамены на 100 баллов — в этом году в городе их 150. Но даже среди них есть отличившиеся. Максим Мамаев получил 297 баллов из 300 возможных и уверяет, что к экзаменам не готовился. Корреспондент НГС поговорил с выпускником и узнал, что помогло ему добиться такого высокого результата и о необычной професси, которую он выбрал.



Выпускник инженерного лицея НГТУ Максим Мамаев с 5-го класса увлекался математикой и готовился к олимпиадам. Это, по его словам, помогло сдать ему ЕГЭ по профильной математике и физике на 100 баллов, а русский язык — на 97. При этом непосредственно к экзаменам он практически не готовился: по математике разбирал только часть заданий, а в остальном ему хватило знаний с подготовки к олимпиадам. А для физики — изученного на уроках.



— Знаний, которые дают в нашем лицее, достаточно, чтобы практически без подготовки сдать ЕГЭ на очень высокий балл, — рассказал юноша.

Максим Мамаев получил золотую медаль из рук чиновников правительства Источник: предоставлено Максимом Мамаевым











Эти знания выпускник оттачивал и подтверждал в течение нескольких лет. Начал с олимпиады по математике в 2022 году: победив на муниципальном этапе Всероссийской школьной олимпиады, он повторил свою победу в 2023 году. Также участвовал в Национальной технологической олимпиаде по профилю «Интеллектуальные энергетические системы», где получил дипломы 1 и 3 степеней. На «Олимпиаде имени Верченко по математике и криптографии» занял третье место. А в этом году был удостоен дипломами 2 степени сразу на двух математических олимпиадах: «Физтех» и «Изумруд». Школу он закончил с отличием и золотой медалью.

Подготовка

Школьные занятия юноша старался не пропускать, но были и нелюбимые предметы: история и обществознание Источник: предоставлено Максимом Мамаевым











Деньги на подготовку школьник не тратил — всегда готовился самостоятельно, без курсов и репетиторов. Благодаря подготовке к олимпиадам, на ЕГЭ Максим «не напрягался», и интенсивно готовиться начинал только за несколько дней до сдачи экзамена: занимался обобщением и повторением материала.

— В апреле–мае, скорее, больше гулял, чем готовился к ЕГЭ. Я был полностью уверен, что сдам хорошо, — говорит выпускник.

Максим утверждает, что для хорошей сдачи ЕГЭ достаточно школьных знаний и подготовки к олимпиадам Источник: предоставлено Максимом Мамаевым











В лицее Максима проводили дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, но и на них он не ходил. Преподаватели, по его словам, не возмущались и вообще не давили на школьников — все понимали, что их ученики хорошо сдадут экзамены.

— Мне кажется, рассуждения по типу «школа слишком сильно нагружает человека в 10–11 классе» — это бред. В большинстве школ точно не так. Мне сложно судить по каким-то значительным минусам в общем, потому что я учился в достаточно сильном лицее, — сказал Максим.



По его мнению, чрезмерная нагрузка зависит не от школы и системы образования, а от конкретного педагога.



«Чу-щу через Ю»

Родители Максима поддерживали, но он отмечает, что главной помощью было то, что они не мешали его подготовке. Все верили в его хорошие результаты, и он чувствовал себя уверенно. Первый результат пришел с экзамена по русскому — 97 баллов.

— Когда я писал о своих результатах родителям, я случайно в сообщении написал «чу-щу» через «ю» и всем сразу стало понятно, почему я получил не 100 баллов, — с улыбкой рассказал Максим.

Выпускник на финале Национальной технологической олимпиады по профилю «Интеллектуальные энергетические системы» Источник: предоставлено Максимом Мамаевым











Экзамены по физике и математике, по мнению Максима, схожи: оба состоят из двух частей, где первая более простая, тестовая, а вторая требует полных развернутых ответов. При этом в ЕГЭ по физике и математике есть достаточно сложные задания, с которыми справятся не все.



— Во время сдачи я не волновался, поскольку не переживал за результат, подошел максимально хладнокровно, и это принесло свои плоды, — сказал выпускник.



Он также рекомендовал не тратить на подготовку по 8–10 часов в день — обычно это приводило его знакомых только к потере производительности, времени и выгоранию.



— Всем кто переходит в 10-й или 11-й класс, я бы советовал обратить внимание на олимпиады по своим профильным предметам. Некоторые из них не такие сложные при должной подготовке, — добавил Максим.



Профессия

Благодаря олимпиадам юноше не придется сдавать вступительные испытания Источник: предоставлено Максимом Мамаевым











Максима интересует профессия кванта — это специалисты, которые работают на стыке математики, финансов и программирования и на основе сложной теории могут предсказывать развитие действий на бирже и приносить прибыль компаниям.



Эта работа привлекает его использованием очень сложного материала в области математики для большого заработка — обычное программирование ему не так интересно. Единственное место в России, где можно выучиться на кванта, — механико-математический факультет МГУ. Туда Максим Мамаев и планирует поступать.

