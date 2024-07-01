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Образование Выпускники стали умнее: в Новосибирске названо количество мультистобалльников по ЕГЭ

Выпускники стали умнее: в Новосибирске названо количество мультистобалльников по ЕГЭ

Всего в городе 150 человек сдали один экзамен на сто баллов

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Мультистобалльники сдали ЕГЭ на высший результат по двум предметам

В Новосибирске девять человек сдали по два предмета на ЕГЭ на сто баллов. Об этом рассказал заместитель мэра Олег Клемешов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове, 1 июля.

— Подвели итоги ЕГЭ, у нас 150 стобалльников, из них девять человек набрали сто баллов по двум предметам, — рассказал вице-мэр.

Год назад ЕГЭ на 100 баллов сдали всего 93 выпускника, шестеро из них оказались мультистобалльниками по двум предметам.

Вы набрали сто баллов на ЕГЭ по нескольким предметам, расскажите свою историю редакции НГС.
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Ранее стало известно, что в физико-математической школе при НГУ выпускники установили рекорд по количеству стобалльников, 40 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный результат. Они получили высшие результаты по четырем предметам.

В этом году экзамен не обошелся без скандалов, новосибирцы пожаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.

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ЕГЭ Вице-мэр Андрей Травников Стобалльник
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Комментарии
1
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1 июля 2024, 11:38
Ну это другое дело.Как же им повезло угадать.Все,жизнь удалась,в депутаты.
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