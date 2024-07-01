Выпускники стали умнее: в Новосибирске названо количество мультистобалльников по ЕГЭ

Мультистобалльники сдали ЕГЭ на высший результат по двум предметам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске девять человек сдали по два предмета на ЕГЭ на сто баллов. Об этом рассказал заместитель мэра Олег Клемешов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове, 1 июля.



— Подвели итоги ЕГЭ, у нас 150 стобалльников, из них девять человек набрали сто баллов по двум предметам, — рассказал вице-мэр.

Год назад ЕГЭ на 100 баллов сдали всего 93 выпускника, шестеро из них оказались мультистобалльниками по двум предметам.

Ранее стало известно, что в физико-математической школе при НГУ выпускники установили рекорд по количеству стобалльников, 40 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный результат. Они получили высшие результаты по четырем предметам.

В этом году экзамен не обошелся без скандалов, новосибирцы пожаловались Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. НГС разобрал с филологом два варианта, которые вызвали больше всего возмущений.