В Новосибирской области 93 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

93 выпускника новосибирских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. Шестеро из них набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— В Новосибирске насчитывается 99 высших результатов: русский язык — 49, литература — 11 (в том числе один выпускник прошлых лет), обществознание — 11, химия — 6, информатика и ИКТ — 6, физика — 5, история — 5, биология — 3, математика, профильный уровень — 2, иностранный язык (английский) — 1, — пояснили в муниципалитете.
В 2023 году школу оканчивают
Ранее на «Локомотив-Арене» губернатор области Андрей Травников наградил медалями «За особые успехи в учении» и тех, кто получил 100 баллов по результатам ЕГЭ.