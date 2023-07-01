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В Новосибирской области 93 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году школу оканчивают 27 270 подростков

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Шестеро выпускников набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам

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93 выпускника новосибирских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. Шестеро из них набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— В Новосибирске насчитывается 99 высших результатов: русский язык — 49, литература — 11 (в том числе один выпускник прошлых лет), обществознание — 11, химия — 6, информатика и ИКТ — 6, физика — 5, история — 5, биология — 3, математика, профильный уровень — 2, иностранный язык (английский) — 1, — пояснили в муниципалитете.

В 2023 году школу оканчивают 18 293 выпускника 9-х классов и 8977 выпускников 11-х классов.

Ранее на «Локомотив-Арене» губернатор области Андрей Травников наградил медалями «За особые успехи в учении» и тех, кто получил 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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